5/21開催｜“技人国の厳格化がもたらす変化-これからの外国人雇用マーケット分析”無料オンラインセミナーのお知らせ

ICHIGOICHIE CONSULTING, INC.

ICHIGOICHIE CONSULTING, INC.（本社：フィリピン、代表取締役：三浦一生）は、外国人雇用に関わる企業・支援機関を対象に、オンラインセミナー「技人国の厳格化がもたらす変化 ―これからの外国人雇用マーケットを分析―」を2026年5月21日（木）に開催いたします。

■ 開催背景

現在、日本の外国人材受入れ政策は

「受入れ拡大」と「制度運用の厳格化」が同時に進む転換期にあります。

特に在留資格「技術・人文知識・国際業務（技人国）」では審査の厳格化が進み、

企業の採用戦略は大きな見直しを迫られています。

現場では、

- 技人国の審査はどこまで厳しくなるのか- 従来の採用手法は今後も通用するのか- 今後選ぶべき在留資格は何か

といった課題が顕在化しています。

■ セミナーの特徴

本セミナーでは、制度解説にとどまらず、

- 技人国厳格化の背景と本質- 採用現場への具体的影響- 今後主流となる在留資格の方向性- 特定技能を軸とした戦略再構築

を「現場で使える判断軸」として提供します。

特に、

「今後の就労目的の中心は特定技能へ移行する」

という前提のもと、フィリピン人材の優位性についても実務的に解説します。

また、質疑応答の時間を設けており、

現場での具体的な疑問や課題について、登壇者に直接相談いただけます。

制度が大きく変わる局面においては、

「情報の早さ」と「解釈の正確さ」が意思決定の質を大きく左右します。

本セミナーは、その両方を効率的に得られる機会です。

■ このような方におすすめ

■開催概要：

- 技人国の審査厳格化の影響を正しく理解したい- 今後も通用する外国人採用戦略を考えたい- 特定技能へのシフトを検討している- フィリピン人材の活用可能性を知りたい

開催日：2026年 5月19日（木）

時 間：15:00～17:00

形 式：オンライン

参加費：無料

対 象：登録支援機関、監理団体、外国人材受入れ企業 等

アーカイブ配信について：

本セミナーは、お申込みいただいた方限定でアーカイブ配信を予定しております。

当日ご都合が合わない方や、復習として再度視聴されたい方にもご活用いただけます。

※視聴方法および配信期間の詳細は、申込者の方へ別途ご案内いたします。

■プログラム：

第1部 15:05～16:15

「技人国の厳格化がもたらす変化 -これからの外国人雇用マーケットを分析-」

登壇者：弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士 杉田昌平

第2部 16:15～16:40

「就労目的のメインストリームは特定技能

～特定技能ならきちんとしているフィリピンが一番～」

登壇者：ICHIGOICHIE CONSULTING,INC 代表取締役 三浦 一生



第3部 16:40～16:55 質疑応答

■詳細・お申込み：

以下のURLよりお申込みください。

▶詳細・お申込みはこちら◀(https://www.ichigoichie-jp.com/20260521-seminar-ssw/?organizationId=2956)

■登壇者情報：

杉田 昌平 氏

弁護士法人Global HR Strategy代表社員弁護士

弁護士(東京弁護士会)、入管届出済弁護士、社会保険労務士

慶應義塾大学大学院法務研究科特任講師／名古屋大学大学院法学研究科日本法研究教育センター(ベトナム)特任講師／ハノイ法科大学客員研究員／アンダーソン・毛利・友常法律事務所勤務／／独立行政法人国際協力機構国際協力専門員(外国人雇用、労働関係法令及び出入国管理関係法令)等を経て、現在は弁護士法人Global HR Strategy 代表社員弁護士

◆ 主催者 概要：

ICHIGOICHIE CONSULTING, INC.

2018年設立。本社をフィリピン・セブ島、日本支店を広島県福山市に置き、フィリピンに特化した人材育成から日本での人材紹介、またフィリピン特有の申請手続きのサポートを行うコンサルティング会社。特定技能制度等の実務運用に精通し、採用から就労後フォローまでを一貫して支援することで、定着率の高さに対し多くの受入企業から高い評価を得ています。フィリピン送り出し機関約100社と提携し、そのフィリピン現地との強固なネットワークを活かし、在留資格問わず、介護・宿泊・外食・製造など幅広い業界を支援しています。

■本件に関する問い合わせ先

ICHIGOICHIE CONSULTING,INC

担当：池田・戸梶

メール：info_ichigoichie@tsuneishi.com

TEL：084-987-1527