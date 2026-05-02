【2026年6月29日(月)19:00～／渋谷】生成AI・DX時代の“実践知”が集結--マーケター向けカジュアル交流会を開催！

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR(https://kobushi.beer/bar)』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、LINEマーケターの吉田氏をゲストに迎え、2026年6月29日(月)19:00～デジタルマーケティング、新規事業、DXに携わるビジネスパーソンが集まる交流イベントを開催すると発表した。

2026年6月29日(月)19:00～渋谷マーケターコミュニティ デジタルマーケティングや新規事業、DXパーソンによる交流会

【6月29日(月)19:00~】渋谷マーケターコミュニティ デジタルマーケティングや新規事業、DXパーソンによる交流会/渋谷マーケター交流会46/ゲスト:LINEマーケター 吉田 泰典

詳細/お申込みは下記URLより

https://peatix.com/event/4971042/view

DX時代の実践知が集まる「渋谷マーケター交流会」

生成AIやデータ活用の進化により、デジタルマーケティングやDX領域では“実践知”の差がそのまま成果の差につながる時代となっています。一方で、現場で使えるリアルな情報や横のつながりを得る機会は限られており、コミュニティの価値が再注目されています。本イベントは、デジタルマーケティング・新規事業・DXに関わるビジネスパーソンが集うコミュニティ交流会。LINEマーケティング領域で活躍する吉田泰典氏をゲストに迎え、現場視点の知見やトレンドを共有します。形式はカジュアルな交流会スタイルで、堅苦しいセミナーではなく、参加者同士がフラットに情報交換できるのが特徴。主催者による紹介サポートもあり、初参加でも質の高い人脈構築が可能です。「最新のマーケティングトレンドを知りたい」「同じ領域の仲間と繋がりたい」「次のキャリアや事業のヒントを得たい」--そんな方にとって、実践的な学びと出会いを同時に得られる場となります。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2026年6月29日(月) 19:00～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加費

参加費 1ドリンク付 2,200円 (事前決済)

参加費 1ドリンク付 3,000円(当日支払)

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4971042/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

ゲストのご紹介

LINEマーケター 吉田 泰典

LINEマーケター 吉田 泰典

兵庫県出身。少林寺拳法二段、舞台役者、東南アジア文化専攻と幅広いバックグラウンドを持つ。Web制作に携わった後に独立し、フリーランスとしてLINEマーケティングの道へ。これまで300以上のアカウント構築を支援し、現在はLINE運用コンサルを中心にSNSや広告領域にも活動を広げている。

KOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた5,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業など約80社が参加している。

KOBUSHI BEERのラインナップ

■関連サイト

KOBUSHI MARKETING合同会社(https://kobushi.marketing/)

KOBUSHI BEER(https://kobushi.beer/)

イベント・セミナー・交流会(https://kobushi-beer.peatix.com/)

KOBUSHI MARKETINGの顧客事例(https://kobushi.marketing/category/interview/)

KOBUSHI BEER 通販サイト(https://kobushibeer.stores.jp/)

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーについて

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサー

KOBUSHI BEERコミュニティスポンサーとは、渋谷発のクラフトビールブランドが保有する1万人規模の経営者・マーケター人脈を活用し、月額3万円（税別）からの低コストで「信頼に基づく紹介（リファラル）」による質の高い商談機会を提供するパートナーシップ制度であり、単なる名刺交換に留まらず、渋谷道玄坂の拠点での集客支援付きイベント主催権や5,000名超のクローズドなオンラインコミュニティでの発信権といった「主催者側」としてのブランディング機会も付与されることで、過去にはROI約15倍を達成する事例が出るなど、認知拡大と実利的な売上向上を同時に実現する高い費用対効果が特徴です。

コミュニティスポンサーの詳細 :https://kobushi.marketing/community_sponsor/コミュニティスポンサーの導入事例 :https://kobushi.marketing/category/interview/