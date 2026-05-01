【INOPET】約6,000人来場の茨城県最大級ドッグフェス「土浦わんわんフェス2026春」にて獣医師推奨のヤギミルク・シャンプーを協賛

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開するペットブランド「INOPET」は、2026年3月28日（土）・29日（日）に茨城県・霞ヶ浦総合公園で開催された「土浦わんわんフェス2026春」に商品協賛をいたしました。約60店舗が出店し、推定約6,000人が来場した茨城県最大級のドッグフェスティバルです。会場内のスタンプラリー・抽選会の景品として「Five Stars Goat Milk 5つ星ヤギミルク」および「Organic Shampoo 速乾オーガニックシャンプー」を計80名の当選者にお届けし、愛犬家の方々へINOPETのペットケア製品に触れていただく機会を創出しました。

イベント概要

■イベント名：土浦わんわんフェス2026春

■日時：2026年3月28日（土）・29日（日）10:00～16:00

■会場：霞ヶ浦総合公園 文化体育会館前広場（茨城県土浦市）

■主催：土浦わんわんフェス2026実行委員会 / 株式会社犬愛

■来場者数：推定約6,000人（1日目：約2,000～2,500人、2日目：約4,000人）

■テーマ：「愛犬との豊かな暮らし」

■内容：物販出展、ドッグスポーツ体験、しつけ方教室、ペットの防災啓発ブース等

商品提供の背景

【"愛犬との豊かな暮らし"という理念に共感して】

「土浦わんわんフェス2026春」が掲げる"愛犬との豊かな暮らし"というテーマは、INOPETが追求する「ペットの暮らしといのちにまっすぐ正直に向き合う」という理念と重なるものです。物販出展にとどまらず、ドッグスポーツ体験・しつけ方教室・ペットの防災啓発など、飼い主と愛犬のコミュニティ活性化と正しい飼育知識の普及を目的とする主催者の姿勢に賛同し、本イベントへ商品を提供いたしました。

イベント当日の様子

【スタンプラリー・抽選会の景品として愛犬家の手元へ】

会場内で実施されたスタンプラリーや抽選会において、製品を景品として提供。計80名の当選者へ「Five Stars Goat Milk 5つ星ヤギミルク」または「Organic Shampoo 速乾オーガニックシャンプー」をお届けしました。

【日々のペットケアを見つめ直すきっかけに】

景品には商品の特長や使い方を紹介するチラシを同梱し、会場ではリーフレットを配布しました。「食事」と「スキンケア」という愛犬の健康を支える2つの切り口から、日々のペットケアを見つめ直していただくきっかけをお届けしました。

提供した商品

「Five Stars Goat Milk 5つ星ヤギミルク」

オランダ産ヤギミルク粉末100％（全脂）の完全無添加ペット用ミルクです。着色料・添加物を一切使用せず、たんぱく質・カルシウム・ビタミン類など豊富な栄養素を含み、獣医師・ペットフーディストも推奨。子犬・子猫からシニアまで全ライフステージに対応し、牛乳に比べてアレルギーを起こしにくいとされるヤギミルクを使用しています。粉末タイプで計量スプーン付きのため、普段の食事やおやつに手軽に混ぜるだけで水分補給と栄養補給を同時にサポートします。

■商品URL：https://inopet.jp/products/goat-milk

「Organic Shampoo 速乾オーガニックシャンプー」

獣医師推奨の犬猫用シャンプーです。独自のドライテック処方によりドライヤー時間を短縮し、ペットと飼い主双方の負担を軽減。オーガニック認証成分10種・植物由来成分9種を配合しながら、合成着色料など10種の無添加を実現し、万が一舐めても安心です。カキ果実エキスやダマスクバラ花エキスなど厳選された天然成分が被毛を優しく洗い上げ、美しい毛並みに仕上げます。生後3か月以降の全犬種・全猫種に対応。

■商品URL：https://inopet.jp/products/shampoo_ogn

今後の取り組みと方針

INOPETは今後も、ペットを"家族"として大切に想う飼い主の気持ちに寄り添いながら、日々の食事やスキンケア、健康維持を支える製品と情報発信を強化してまいります。全国各地で開催されるドッグイベントへの協賛や体験機会の創出を通じて、より多くのご家庭にペットケアの選択肢を届けていきます。獣医師推奨ブランドとして、かけがえのない家族の暮らしといのちにまっすぐ向き合いながら、安心して選べる製品の提供に加え、飼い主に価値が伝わる情報発信やコミュニケーション設計に取り組んでまいります。

INOPETについて

いのちへの想いと、イノベーション。

かけがえのない家族のために。その暮らし、そのいのちに、まっすぐ正直に向き合い続けます。

革新性と、革新性だけではない、いのちへの想いを胸に。

INOPETは獣医師推奨ブランドです。

関連プレスリリース

公式ウェブサイト、公式SNS

会社概要

- 【INOPET】愛犬家が"暮らしを見つめ直す一日"に～湘南 蔦屋書店イベントにて獣医師推奨のヤギミルク・シャンプーを提供～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000327.000036491.html- 【INOPET】日本発のペットブランド「INOPET」が『大日本市』に初出展！ペットと飼い主のための新しいライフスタイルを提案https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000209.000036491.html- 【INOPET】オテケアシャンプーが「おもてなしセレクション 2024年 金賞」を受賞しました。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000036491.html- 自社公式HP：https://inopet.jp- 公式Instagram：https://www.instagram.com/inopet_official/株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp/