ファーストサマーウイカ、長谷川京子、池内博之、上坂あゆ美がリスナーのお悩みにアンサー！　Penthouse、Michael Kaneko、君島大空のスタジオライブも。玄理がナビゲートする9時間特番放送

株式会社J-WAVE

ラジオ局J-WAVE（81.3FM）では、2026年5月4日（月・祝）9:00～17:55、9時間のホリデースペシャル番組『J-WAVE GOLDEN WEEK SPECIAL AYATAKA HITOIKI STUDIO』をオンエアいたします。

日々あふれる雑音のなかで、ひと息つく時間を通して自分のリズムを取り戻す――。毎週土曜11:00～11:30（『RADIO DONUTS』土曜8:00～12:00内）放送中の番組『AYATAKA HITOIKI STUDIO』（ナビゲーター：玄理）を特別番組として放送。

ナビゲーターは、レギュラー放送に続き俳優・玄理が担当。5月4日は、新緑がまぶしい季節のなかで迎える「みどりの日」。特別番組のテーマは「HITOIKI」です。自分を整える時間、気持ちを切り替える習慣、誰かの言葉に救われる瞬間……そんな日常のなかにある“ひと息”にフォーカスしながら、ゆったりとした時間を紡いでいきます。

【豪華ゲストが登場！】

ナビゲーター・玄理

トークゲストには、俳優／タレント・ファーストサマーウイカ、俳優・池内博之、俳優・長谷川京子、歌人／エッセイスト・上坂あゆ美が登場。ほっとひと息つきたいときに実践しているそれぞれの「HITOIKI法」を紹介するほか、リスナーから寄せられた日々の“モヤモヤ”にも寄り添いながら、さまざまなトークを展開します。

ファーストサマーウイカ池内博之長谷川京子上坂あゆ美

【この日だけのスペシャルなスタジオライブを披露】

スタジオにはMichael Kaneko、君島大空、Penthouseから浪岡真太郎、大島真帆が登場！ スペシャルなライブを披露します。

【「HITOIKI MIX」をお届け】

Michael Kaneko君島大空Penthouse（浪岡真太郎、大島真帆）

さらに番組では、トラックメイカー／プロデューサー／DJ・EVISBEATS、DJ・Oddy lozyが、“ひと息”つける特別なMIXを披露します。

【「TOKYO M.A.P.S STUTS EDITION」と連動した特別企画も】

トラックメイカー／プロデューサー／DJ・EVISBEATSDJ・Oddy lozy「TOKYO M.A.P.S STUTS EDITION」

番組では、5月2日（土）・3日（日）に六本木ヒルズアリーナで、J-WAVEと六本木ヒルズが共催するフリーライブイベント「J-WAVE & Roppongi Hills present TOKYO M.A.P.S STUTS EDITION」とも連動。

番組では、イベント来場者の“モヤモヤ”を紹介しながら、ゲストとともにその気持ちに耳を傾けていきます。

【メッセージも募集中！ テーマは「あなたのHITOIKI法」】

みなさんからのメッセージも募集中です。テーマは「あなたのHITOIKI法」。

日常をリセットしたいとき、気分をリフレッシュしたいときに実践している、あなたなりの“HITOIKI法”をぜひお寄せください。あわせて、ゲストに相談したいモヤモヤやお悩みも募集します。

▼メッセージはこちらから

https://www.j-wave.co.jp/holiday/20260504/message.html

【番組概要】

放送局：J-WAVE(81.3FM)

番組名：J-WAVE GOLDEN WEEK SPECIAL AYATAKA HITOIKI STUDIO

放送日時：2026年5月4日（月・祝）9:00～17:55

ナビゲーター： 玄理

ゲスト： ファーストサマーウイカ、池内博之、長谷川京子、上坂あゆ美（順不同）

ゲストアーティスト：Michael Kaneko、君島大空、Penthouse（浪岡真太郎、大島真帆）（順不同）

ゲストDJ：EVISBEATS、Oddy lozy（順不同）

番組サイト： https://www.j-wave.co.jp/holiday/20260504/index.html