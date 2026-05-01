目標927％達成！クラウドファンディングサービス「Makuake」にて注目を集めた「湯～冷ファン」を販売開始【ライフオンプロダクツ株式会社】
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。
Life on Productsでは2026年の新作、「湯～冷ファン」を2026年5月11日（月）より販売開始いたします。
猫舌の方やお子様に！熱々料理＆飲み物を冷ますミニマムファン
熱々の食べ物や飲み物が苦手な方におすすめの、
器に掛けて効率よく冷ましてくれるミニマルなファンが登場。
器のサイズに合わせてファンは角度調節が可能で、飲食物を効率よく冷まします。
器に掛ける手足の部分には滑りにくいシリコン素材を使用し、安定性も◎。
お子様のスープやおかずを冷ますのにも便利です。
Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「湯～冷ファン」LCAKC005
価格：1,980円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcakc005/
POINT1■熱々料理を素早く冷ます
熱い飲み物や料理が不安なお子様や猫舌の方に。
器に引っかけるだけで、
小さなファンが素早く冷まします。
POINT2■角度調節が可能
ファンの首は下方向へ調節が可能。
器のサイズに合わせて効率的に
冷ますことができます。
POINT3■シリコンの手足が器にフィット
本体を器に掛ける手足部分には、
滑りにくいシリコン素材を採用。
しっかりフィットするため安定性も◎。
POINT4■安心の充電カバー付き
ファンの充電口にはゴミやホコリ、水滴などの
侵入を防ぐカバーがあるため、
屋外での使用も安心です。
※防水仕様ではありません。
POINT5■電源の切り忘れも安心
オートオフ機能搭載のため、
約10分間で電源OFFに。
もしもの切り忘れ時にも安心です。
POINT6■相棒になるユニークなファン
手のポーズがかわいいユ～レイフォルムの
ファン。
自分の代わりに冷ましてくれるけなげな姿に、
愛着が湧くかわいい相棒です。
POINT7■3～4分で飲み頃温度に！
熱々のお湯を自然放置と湯～冷ファンの使用で
比較すると、5分で約10℃の差が。
飲み頃とされる湯温70～80℃は、
湯～冷ファンの使用で3～4分で到達するため
便利です。
商品仕様
[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/412_1_3579007413c62d8aaf57219cdb75c5c3.jpg?v=202605010551 ]
販売情報
■2026年5月1日（金）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcakc005
■2026年5月11日（月）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始
ブランドコンセプト
ー暮らし、イロドルー
あなたの心を愉しさでイロドル。
日々手にとるモノ、 目に触れるモノ
様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を
「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。
ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、
潤い、心満たされる時間と体験になるように。
モノがあるよろこびを。
ココロ満たされるよろこびを。
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供