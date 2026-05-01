目標927％達成！クラウドファンディングサービス「Makuake」にて注目を集めた「湯～冷ファン」を販売開始【ライフオンプロダクツ株式会社】

ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。

Life on Productsでは2026年の新作、「湯～冷ファン」を2026年5月11日（月）より販売開始いたします。

猫舌の方やお子様に！熱々料理＆飲み物を冷ますミニマムファン

熱々の食べ物や飲み物が苦手な方におすすめの、

器に掛けて効率よく冷ましてくれるミニマルなファンが登場。

器のサイズに合わせてファンは角度調節が可能で、飲食物を効率よく冷まします。

器に掛ける手足の部分には滑りにくいシリコン素材を使用し、安定性も◎。

お子様のスープやおかずを冷ますのにも便利です。

Life on Products（ライフオンプロダクツ）

「湯～冷ファン」LCAKC005

価格：1,980円（税込）

商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcakc005/

POINT1■熱々料理を素早く冷ます

熱い飲み物や料理が不安なお子様や猫舌の方に。

器に引っかけるだけで、

小さなファンが素早く冷まします。

POINT2■角度調節が可能

ファンの首は下方向へ調節が可能。

器のサイズに合わせて効率的に

冷ますことができます。

POINT3■シリコンの手足が器にフィット

本体を器に掛ける手足部分には、

滑りにくいシリコン素材を採用。

しっかりフィットするため安定性も◎。

POINT4■安心の充電カバー付き

ファンの充電口にはゴミやホコリ、水滴などの

侵入を防ぐカバーがあるため、

屋外での使用も安心です。

※防水仕様ではありません。

POINT5■電源の切り忘れも安心

オートオフ機能搭載のため、

約10分間で電源OFFに。

もしもの切り忘れ時にも安心です。

POINT6■相棒になるユニークなファン

手のポーズがかわいいユ～レイフォルムの

ファン。

自分の代わりに冷ましてくれるけなげな姿に、

愛着が湧くかわいい相棒です。

POINT7■3～4分で飲み頃温度に！

熱々のお湯を自然放置と湯～冷ファンの使用で

比較すると、5分で約10℃の差が。

飲み頃とされる湯温70～80℃は、

湯～冷ファンの使用で3～4分で到達するため

便利です。

商品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/412_1_3579007413c62d8aaf57219cdb75c5c3.jpg?v=202605010551 ]

販売情報

■2026年5月1日（金）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始

https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcakc005

■2026年5月11日（月）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始

ブランドコンセプト



ー暮らし、イロドルー

あなたの心を愉しさでイロドル。

日々手にとるモノ、 目に触れるモノ

様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を

「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。

ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、

潤い、心満たされる時間と体験になるように。

モノがあるよろこびを。

ココロ満たされるよろこびを。

会社概要

[社名] ライフオンプロダクツ株式会社

[代表者] 代表取締役 池田 祐一

[設立] 2003年7月29日

[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F

[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp

[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで

お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供