目標927％達成！クラウドファンディングサービス「Makuake」にて注目を集めた「湯～冷ファン」を販売開始【ライフオンプロダクツ株式会社】

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ライフオンプロダクツ株式会社

「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市　代表取締役：池田 祐一）による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。


Life on Productsでは2026年の新作、「湯～冷ファン」を2026年5月11日（月）より販売開始いたします。


猫舌の方やお子様に！熱々料理＆飲み物を冷ますミニマムファン




熱々の食べ物や飲み物が苦手な方におすすめの、


器に掛けて効率よく冷ましてくれるミニマルなファンが登場。


器のサイズに合わせてファンは角度調節が可能で、飲食物を効率よく冷まします。


器に掛ける手足の部分には滑りにくいシリコン素材を使用し、安定性も◎。


お子様のスープやおかずを冷ますのにも便利です。



Life on Products（ライフオンプロダクツ）
「湯～冷ファン」LCAKC005
価格：1,980円（税込）


商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/lcakc005/




POINT1■熱々料理を素早く冷ます

熱い飲み物や料理が不安なお子様や猫舌の方に。


器に引っかけるだけで、


小さなファンが素早く冷まします。








POINT2■角度調節が可能

ファンの首は下方向へ調節が可能。


器のサイズに合わせて効率的に


冷ますことができます。








POINT3■シリコンの手足が器にフィット

本体を器に掛ける手足部分には、


滑りにくいシリコン素材を採用。


しっかりフィットするため安定性も◎。








POINT4■安心の充電カバー付き


ファンの充電口にはゴミやホコリ、水滴などの


侵入を防ぐカバーがあるため、


屋外での使用も安心です。


※防水仕様ではありません。








POINT5■電源の切り忘れも安心


オートオフ機能搭載のため、


約10分間で電源OFFに。


もしもの切り忘れ時にも安心です。







POINT6■相棒になるユニークなファン

手のポーズがかわいいユ～レイフォルムの


ファン。


自分の代わりに冷ましてくれるけなげな姿に、


愛着が湧くかわいい相棒です。







POINT7■3～4分で飲み頃温度に！


熱々のお湯を自然放置と湯～冷ファンの使用で


比較すると、5分で約10℃の差が。


飲み頃とされる湯温70～80℃は、


湯～冷ファンの使用で3～4分で到達するため


便利です。







商品仕様





[表: https://prtimes.jp/data/corp/73257/table/412_1_3579007413c62d8aaf57219cdb75c5c3.jpg?v=202605010551 ]


販売情報


■2026年5月1日（金）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始


　https://lifeonproducts-online.com/c/lifeonproducts/lcakc005



■2026年5月11日（月）より随時、全国雑貨店や量販店、各オンラインショップにて販売開始



ブランドコンセプト






ー暮らし、イロドルー



あなたの心を愉しさでイロドル。



日々手にとるモノ、 目に触れるモノ


様々なモノが溢れるこの世の中、一人ひとりが感じる”よろこびのカタチ”を



「Life on Products」があることで、より快適に、より愉しく、”イロトリドリ”に。



ちょっとした驚きとよろこび、新しい暮らしのカタチが、


潤い、心満たされる時間と体験になるように。



モノがあるよろこびを。


ココロ満たされるよろこびを。




会社概要




[社名]　　　ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者]　　代表取締役　池田 祐一
[設立]　　　2003年7月29日
[本社]　　　大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ]　　https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容]　「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
　　　　　　お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供