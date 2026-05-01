近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和8年（2026年）5月12日（火）から16日（土）までの期間、東大阪・奈良・和歌山・広島・福岡キャンパスの学生を対象とした就職活動支援イベント「業界研究フェア～春の陣～」を開催します。年々早期化する就職活動の状況を踏まえ、夏のインターンシップの申込みが本格化する6月を前に、学生が業界・企業理解を深め、視野を広げる機会を提供するとともに、インターンシップへの参加の意義や重要性を伝えます。 【本件のポイント】 ●令和10年（2028年）卒業予定の学生を中心に、東大阪・奈良・和歌山・広島・福岡キャンパスの学生を対象とした就職活動支援イベントを開催 ●夏のインターンシップの申込みが本格化する6月を前に、学生に業界・企業理解に役立つ機会を提供 ●近畿大学生の採用意欲が高い143社※ の優良企業が、対面もしくはオンラインで参加 ※参加企業は変更となる場合があります。 【本件の内容】 近年、就職活動の早期化に伴い、より早い時期からの業界・企業研究や仕事観の醸成が必要となる一方、情報収集の手段が多様化する中で、情報収集や自己理解が十分に進んでいないまま就職活動に臨む学生が見受けられます。また、株式会社インディードリクルートパートナーズ（東京都千代田区）のリサーチセンターによる令和8年（2026年）卒業予定者を対象としたインターンシップ等のキャリア形成支援プログラムへの参加状況に関する調査では、令和7年（2025年）3月時点でプログラムに参加した割合は81.0％、平均参加社数は7.62社となっており、早い時期からインターンシップに向けて準備を進める重要性が高まっています。こうした状況をふまえ、本学では4月から5月にかけて、学内セミナーや就職活動支援イベントなどを実施し、学生に業界・企業理解の機会を提供するとともに、インターンシップ等へ参加することの意義や重要性を伝えています。 その一環として、夏のインターンシップの申込みが本格化する6月を前に、学生が幅広い業界・企業への理解を深め、視野を広げることを目的として、就職活動支援イベントを開催します。本イベントは、採用意欲の高い優良企業143社の協力のもと実施するものです。令和10年（2028年）卒業予定の学生を主な対象とし、東大阪・奈良・和歌山・広島・福岡の各キャンパスから参加可能です。また、東大阪キャンパス以外の学生も参加しやすいよう、対面に加えてオンラインでも開催します。学生は、対面では1日あたり最大4社、オンラインでは1日あたり最大9社、5日間で最大30社の話を聞くことができます。 参加企業には各回30分の時間の中で、業界・企業や業務に関する紹介および質疑応答を行っていただきます。 【開催概要】 日時：＜対面の部＞令和8年（2026年）5月12日（火）～14日（木）12：25～14：55 ＜オンラインの部＞令和8年（2026年）5月15日（金）～16日（土）10：30～17：10 場所：＜対面の部＞近畿大学 東大阪キャンパス 11月ホール （大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分） ＜オンラインの部＞オンラインイベントプラットフォーム「EventIn」を使用 対象：東大阪・奈良・和歌山・広島・福岡キャンパスの令和10年（2028年）卒業予定の学生約9,000人を中心とした、全学年の学生が参加可能（大学院生を含む） 【タイムスケジュール】 ＜対面の部＞5月12日（火）～14日（木）※複数日程・複数回参加の企業あり 12：25～12：55 企業による説明会1回目（12日 30社、13日 28社、14日 40社） 13：05～13：35 企業による説明会2回目（12日 30社、13日 28社、14日 40社） 13：45～14：15 企業による説明会3回目（12日 30社、13日 28社、14日 40社） 14：25～14：55 企業による説明会4回目（12日 30社、13日 28社、14日 40社） ＜オンラインの部＞5月15日（金）・16日（土）※複数日程・複数回参加の企業あり 10：30～10：55 オープニング（「説明会の回り方」他） 【第1部】 11：00～11：30 企業による説明会1回目（15日 13社、16日 10社） 11：35～12：05 企業による説明会2回目（15日 13社、16日 10社） 12：10～12：40 企業による説明会3回目（15日 13社、16日 10社） 12：40～13：05 就職支援コンテンツ① 「就活スケジュール、9割が誤解しています。だから"夏"で差がつきます」他 【第2部】 13：10～13：40 企業による説明会1回目（15日 12社、16日 10社） 13：45～14：15 企業による説明会2回目（15日 12社、16日 10社） 14：20～14：50 企業による説明会3回目（15日 12社、16日 10社） 14：50～15：15 就職支援コンテンツ② 「【知らないと損する！？】近大生にオススメする"隠れ優良企業"の探し方」他 【第3部】 15：20～15：50 企業による説明会1回目（15日 12社、16日 9社） 15：55～16：25 企業による説明会2回目（15日 12社、16日 9社） 16：30～17：00 企業による説明会3回目（15日 12社、16日 9社） 17：00～17：10 エンディング 【参加予定企業143社（五十音順）】 アイカ工業、ID&Eグループ、アイリスオーヤマ、アクセンチュア、ALSOK、アルファシステムズ、アルプスアルパイン、安藤・間、イシダ、伊藤忠食品、伊藤忠テクノソリューションズ、伊藤ハム、イトーキ、イビデン、IMAGICA GROUP、岩谷産業、SMC、SMBC日興証券、SCSK、NECソリューションイノベータ、NTN、NTTデータ関西、NTT西日本、荏原製作所、大阪ガス・Daigasグループ、大林組、岡三証券、カナデビア、カネカ、関西エアポート、関西電力、関西みらい銀行、キヤノンシステムアンドサポート、京セラ、京都銀行、協和キリン、近畿大学、近畿日本鉄道、キングジム、近鉄エクスプレス、きんでん、クボタ、グローリー、グンゼ、KDDIアイレット、神戸製鋼所、国際航業、コナミグループ、サイバーエージェント、サクラクレパス、サンスター、GSユアサ、JTBグループ、ジェイテクト、塩野義製薬、島津製作所、清水建設、ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ、Sky、SCREENホールディングス、スズキ、住友大阪セメント、住友ファーマ、住友林業、双日グループ、損害保険ジャパン、第一生命保険、大王製紙、ダイセル、大日本印刷、ダイハツ工業、太平洋セメント、太陽誘電、大和ハウス工業、高島屋、タカラスタンダード、竹中工務店、竹中土木、THK、テルモ、東海旅客鉄道、東京海上日動火災保険、東京電力ホールディングス、東武トップツアーズ、東洋製罐グループホールディングス、東洋紡、ドコモCS関西、戸田建設、TOPPAN、豊田合成、トラスコ中山、ナカバヤシ、NANKAI、西日本鉄道、西日本旅客鉄道、日鉄物産、日本アクセス、日本化薬、日本銀行、日本コムシス、日本精工、日本通運、日本ハム、日本放送協会、ニトリ、日本航空、日本生命保険、日本たばこ産業、日本旅行、乃村工藝社、野村證券、博報堂プロダクツ、パシフィックコンサルタンツ、阪急阪神百貨店、東日本旅客鉄道、福岡銀行、富士ソフト、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン、Plan・Do・See、古河電気工業、ベネッセコーポレーション、堀場製作所、毎日放送、三井E&S、三井住友海上火災保険、三井住友銀行、Mizkan Holdings、三菱自動車工業、三菱食品、三菱倉庫、三菱UFJ信託銀行、ミネベアミツミ、村田製作所、Meiji Seikaファルマ、明電舎、メタルワン、山崎製パン、郵船ロジスティクス、ヨドコウ、りそなホールディングス、レンゴー、ローム、YKK AP ※参加企業は変更となる場合があります。 【関連リンク】 近畿大学 https://www.kindai.ac.jp/