『初音ミク』たちがタピオカドリンクを飲んでいる描き下ろしグッズが5月1日(金)より販売開始！

株式会社極楽湯ホールディングス

当社子会社の株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2026年5月1日(金)よりタピオカドリンクのお店「Bull Pulu」各店舗にて、『初音ミク』とのコラボグッズを発売いたします。

今回のコラボは、胡麻乃りおさん描き下ろし！

Bull Pulu人気メニュー「タピオカドリンク」を持った限定イラストは、コラボメニューもしっかりイラストに落とし込まれ、初音ミク・鏡音リン・鏡音レン・巡音ルカ・MEIKO・KAITOがタピオカを楽しむ姿にご注目！

アクリルスタンドをはじめ、アクリルキーホルダー、缶バッジ、ステッカー、アクリルパネルなど、かわいいグッズがたくさん登場いたします！

コラボキャンペーン概要

『初音ミク』×「Bull Pulu」コラボキャンペーン

〇開催期間：2026年5月1日(金)～5月20日(水)

〇開催店舗：Bull Pulu各店舗

コラボ特設ページ

https://bullpulu.com/hatsunemiku/

オンラインショップ(GK Store)

https://www.store-gk.com/

販売期間： 2026年5月1日(金)12:00～5月24日(日)23:59

※オンラインショップでのご購入は特典対象外となります。予めご了承ください。

商品情報アクリルスタンドアクリルスタンド

価格 ：1,650円(税込)

種類 ：全6種

サイズ：約90×H150mm以内

アクリルキーホルダーコレクションアクリルキーホルダーコレクション

価格 ：880円(税込)

種類 ：全6種ランダム

サイズ：約W54×H70mm

※コンプリートセットをオンラインショップ(GK Store)にて販売

缶バッジコレクション缶バッジコレクション

価格 ：550円(税込)

種類 ：全6種ランダム

サイズ：約Φ57mm

※コンプリートセットをオンラインショップ(GK Store)にて販売

ダイカットステッカーダイカットステッカー

価格 ：660円(税込)

種類 ：全6種

サイズ：約W80×H80mm

アクリルパネルアクリルパネル

価格 ：3,850円(税込)

種類 ：全1種

サイズ：約W210×H148mm

コラボキャンペーン注意事項

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様につきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※販売グッズや景品につきましては個数制限を設けさせていただく場合がございます。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※情勢によって企画の内容変更または中止の対応をさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

※各コラボの詳細・注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

会社概要

【株式会社GK Marketing】※株式会社極楽湯ホールディングス100％子会社

代表者 ：代表取締役社長 山本 真司

設立 ：2023年8月

本社 ：〒102-0083 東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階

資本金 ：1,000万円

事業内容 ：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売

URL ：https://gkmarketing.co.jp/