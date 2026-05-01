【ANAYI】5/6（金）スタート｜松屋銀座にて期間限定POPUP開催 サマーコレクション「Summer glam」登場
ファッションを通して新たなエレガンスを提案するANAYIは、2026年5月6日（水・祝）から5月12日（火）までの期間、松屋銀座1F「スペース・オブ・ギンザ」にて、ポップアップイベントを開催いたします。
本イベントでは、サマーコレクション「Summer glam」のアイテムを中心に、これからの季節に向けた軽やかで華やかなラインアップを展開。ANAYIが提案する“夏のエレガンス”を、空間演出とともにご体感いただける特別な機会となっております。
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◆ノベルティプレゼントキャンペーン
ポップアップイベント期間中、‟Summer glam”コレクションのアイテムを\55,000(税込)以上、ご購入いただいたお客様へ先着順にて「オリジナル ドリンクボトル」（直径5.8cm × 高さ14cm、容量200ml)をプレゼントいたします。
ドリンクボトル
カリグラファーのヴェロニカ・ハリム氏による
繊細なエンブロイダリープリントを施した、
ANAYIオリジナルドリンクボトル。
サーモ機能付きで、保温・保冷どちらにも対応する機能性も兼ね備えています。
コンパクトなサイズ感でトートバッグにも収まり、デイリーに活躍するアイテムです。
※先着順のプレゼントとなります。
※在庫がなくなり次第終了とさせていただきます。
※おひとり様1個までのプレゼントとなります。
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ANAYI（アナイ）
"For More Beautiful Elegance"
より美しくより華やかに
ANAYIは、ファッションを通して新たなエレガンスを提案します。
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