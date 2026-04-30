液化天然ガス（LNG）市場2035年に5818億2000万米ドル到達予測 エネルギー転換を追い風にCAGR6.64％で拡大 : レポートオーシャン株式会社プレスリリース
液化天然ガス（LNG）市場は、急速に成長しているエネルギー分野であり、2025年から2035年の期間において3058億5000万米ドルから5818億2000万米ドルに達すると予測されています。これに伴い、2026年から2035年の間に年平均成長率（CAGR）は6.64％の成長が見込まれています。この市場の急速な拡大は、環境に配慮したクリーンエネルギー源としてのLNGの需要増加に起因しています。
液化天然ガス（LNG）市場の成長要因
液化天然ガス市場の成長は、特に運輸業界における環境規制の強化と、それに伴うクリーンエネルギーへの移行が主な要因となっています。ディーゼルや重油に代わる燃料として、LNGはCO2排出量の削減に貢献するため、トラック輸送や海運業界において注目されています。特に、日本におけるLNG推進船やバス、トラックの導入が進み、この市場の成長を加速させています。例えば、三菱造船によるLNG燃料を使用したRoRo船の導入は、日本国内でのLNG燃料使用拡大の象徴的な事例です。
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市場の制約と課題
液化天然ガス（LNG）市場成長には、いくつかの制約があります。特に価格の変動と需給の不均衡が重要な要素として挙げられます。地政学的な問題や輸送コストの影響により、LNG価格は不安定であり、これが市場の成長に一定の障害をもたらしています。最近では、ロシアとウクライナ間の戦争などの地政学的な混乱が供給面でのリスクを高め、価格の不確実性を引き起こしています。このような要因は、短期的に市場の成長を抑制する可能性があります。
市場機会とアジア太平洋地域の成長
アジア太平洋地域は、液化天然ガス市場における成長を牽引する主要な地域と予測されています。特に中国、インド、東南アジア諸国の経済成長がLNG需要を拡大しています。これらの地域では、都市化の進展や産業部門の発展に伴い、エネルギーの需要が急増しています。LNGは石炭や石油に比べてクリーンで環境負荷が少ないため、発電所や工業施設、輸送業界での採用が進んでいます。これらの地域におけるLNGインフラの拡充が、予測期間中の市場の成長を支えています。
主要企業のリスト：
● British Petroleum (BP) p.l.c.
● Chevron Corporation
● China Petroleum & Chemical Corporation
● Eni SpA
● Equinor ASA
● Exxon Mobil Corporation
● Gazprom Energy
● PetroChina Company Limited
● Royal Dutch Shell PLC
● Total S.A.
● その他の主要なプレイヤー
日本市場におけるLNGの重要性と機会
日本において、LNGはクリーンエネルギーの代替として重要な役割を果たしています。特に、日本政府は温室効果ガス削減を目指しており、LNGを利用することでCO2排出量の大幅な削減が期待されています。特に、大型トラックや船舶などの運輸業界でのLNGの導入は、環境規制の強化に対応するための重要な措置となっています。さらに、LNGは石炭や石油に比べて排出量を40％削減できるため、脱炭素社会への移行を加速する燃料として注目されています。日本の市場では、LNGのインフラが拡大しており、クリーンエネルギーの需要が高まっていることから、今後も大きな成長機会が期待されています。
液化天然ガス（LNG）市場の競争環境と主なプレイヤー
液化天然ガス（LNG）市場には、エクソンモービルやシェブロン、三菱商事などの主要企業が参入しています。これらの企業は、国内市場での供給能力を拡大するために、液化施設や輸送インフラへの投資を強化しています。さらに、日本政府はLNGの導入を支援するため、政策面でのサポートを提供しており、これにより企業の競争力が向上しています。市場における競争環境は、既存の大手企業と新規参入企業が競い合う構造となっており、今後の成長が期待されています。
液化天然ガス（LNG）市場の成長要因
液化天然ガス市場の成長は、特に運輸業界における環境規制の強化と、それに伴うクリーンエネルギーへの移行が主な要因となっています。ディーゼルや重油に代わる燃料として、LNGはCO2排出量の削減に貢献するため、トラック輸送や海運業界において注目されています。特に、日本におけるLNG推進船やバス、トラックの導入が進み、この市場の成長を加速させています。例えば、三菱造船によるLNG燃料を使用したRoRo船の導入は、日本国内でのLNG燃料使用拡大の象徴的な事例です。
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市場の制約と課題
液化天然ガス（LNG）市場成長には、いくつかの制約があります。特に価格の変動と需給の不均衡が重要な要素として挙げられます。地政学的な問題や輸送コストの影響により、LNG価格は不安定であり、これが市場の成長に一定の障害をもたらしています。最近では、ロシアとウクライナ間の戦争などの地政学的な混乱が供給面でのリスクを高め、価格の不確実性を引き起こしています。このような要因は、短期的に市場の成長を抑制する可能性があります。
市場機会とアジア太平洋地域の成長
アジア太平洋地域は、液化天然ガス市場における成長を牽引する主要な地域と予測されています。特に中国、インド、東南アジア諸国の経済成長がLNG需要を拡大しています。これらの地域では、都市化の進展や産業部門の発展に伴い、エネルギーの需要が急増しています。LNGは石炭や石油に比べてクリーンで環境負荷が少ないため、発電所や工業施設、輸送業界での採用が進んでいます。これらの地域におけるLNGインフラの拡充が、予測期間中の市場の成長を支えています。
主要企業のリスト：
● British Petroleum (BP) p.l.c.
● Chevron Corporation
● China Petroleum & Chemical Corporation
● Eni SpA
● Equinor ASA
● Exxon Mobil Corporation
● Gazprom Energy
● PetroChina Company Limited
● Royal Dutch Shell PLC
● Total S.A.
● その他の主要なプレイヤー
日本市場におけるLNGの重要性と機会
日本において、LNGはクリーンエネルギーの代替として重要な役割を果たしています。特に、日本政府は温室効果ガス削減を目指しており、LNGを利用することでCO2排出量の大幅な削減が期待されています。特に、大型トラックや船舶などの運輸業界でのLNGの導入は、環境規制の強化に対応するための重要な措置となっています。さらに、LNGは石炭や石油に比べて排出量を40％削減できるため、脱炭素社会への移行を加速する燃料として注目されています。日本の市場では、LNGのインフラが拡大しており、クリーンエネルギーの需要が高まっていることから、今後も大きな成長機会が期待されています。
液化天然ガス（LNG）市場の競争環境と主なプレイヤー
液化天然ガス（LNG）市場には、エクソンモービルやシェブロン、三菱商事などの主要企業が参入しています。これらの企業は、国内市場での供給能力を拡大するために、液化施設や輸送インフラへの投資を強化しています。さらに、日本政府はLNGの導入を支援するため、政策面でのサポートを提供しており、これにより企業の競争力が向上しています。市場における競争環境は、既存の大手企業と新規参入企業が競い合う構造となっており、今後の成長が期待されています。