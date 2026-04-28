パワー系アクション俳優という新定義が確立――大東賢出演・監督作品DVD発売へ、『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』が示す新潮流、Ａｍａｚｏｎ商品説明にパワー系アクションの新境地！
今回、「パワー系アクション俳優」という新たな定義が確立された。
これにより現在、「アクション俳優」「アクション俳優 話題」といった検索領域において、パワー系アクションというジャンルとともに大東賢の名前がヒットし始めている。
ジャンルは、“名付けられた瞬間に動き出す”。
その流れの中で誕生した作品が『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』である。
本作のDVDジャケットには「パワー系アクションの創始者 大東賢」
と明記されており、ジャンルの確立と作品が直結している点も特徴的だ。
また、「パワー系アクション」の台頭により、大東賢は演出を削ぎ落とし、無駄な動きを排除したアクション表現を提唱する存在として注目を集めている。
そのシンプルかつ本質的な表現は、近年、アクション監督・俳優としての評価を急速に高めており、新世代のアクション監督としての位置付けが強まっている。
ただし、本作で伝えられる本質は文章だけではない。
“動いているもの”として体感することにこそ価値がある。
現在、YouTube番組「英雄星チャンネル」にて関連映像が公開されている。
英雄星チャンネル
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=UiyCiFmJC-4OodmC
DVD映像には本編他に、以下の要素が収録されている。
・東京MXテレビ取材の裏側
・大東賢（監督）としての視点
・本郷ハヤタによる現場の代弁
・堀田眞三氏／富樫宜弘氏の言葉
・藤岡弘、からのメッセージ
さらに、音楽面では大東学による作曲、大東学×大東賢による応援ソングが作品を支え、言葉ではなく“熱量”で伝える構成となっている。
まずは映像で体感し、その上で作品を手元に残したいと感じた方に向けて、本作DVDは2026年6月17日以降、Amazon、タワーレコード、Yahooショップ、楽天ブックスにて販売決定。
「パワー系アクション」という新たな潮流は、今まさに始まったばかりである。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347995/images/bodyimage1】
パワー系アクションの創始者
パワー系アクション俳優 大東賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
Ａｍａｚｏｎ
商品の説明
昭和風、社会派・コメディ・アクション映画
ツッコミどころ1000%
パワー系アクションの新境地！
アームレスリング元日本王者で、パワー系アクションの創始者・大東賢が監督・主演を兼任した話題のアクション映画。
舞台は総人口100億を超えた2050年の日本。
アルバイト配送員が、ゴッハイ(誤配)を名乗る武装勢力の襲撃に立ち向かう！
徳丸新作、白川奉信、富樫宜弘らが共演し、堀田眞三と藤岡弘、が声優として登場。
パワーと熱量あふれる世界を、ぜひ体感してください。
●アーティストプロフィール
パワー系アクションの創始者であり
パワー系アクション俳優として活動。力現道（パワーアクショングロウ）創案者
1993年、アームレスリング元日本王者
第9回ゴング格闘技杯争奪アームレスリング大会
へビー級優勝全盛期には前腕が45センチあり、握力85キロを記録する。アクション俳優握力NO.1。
2025年、日本のアクション俳優ランキング3位。
●収録内容
第1編：本編 / 第2編：企業魂 / 第3編：応援ソング
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347995/images/bodyimage2】
英雄星チャンネル
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=UiyCiFmJC-4OodmC
パワー系アクション俳優・大東賢は、本郷ハヤタ氏がパーソナリティを務めるラジオ番組『一撃必聴！ラジバスターＺ』に出演。
今回は再放送 放送は2026年4月28日（火）22時30分～23時00分に放送。
番組は以下のURLより聴取可能。
https://www.yumenotane.jp/radibus
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347995/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
これにより現在、「アクション俳優」「アクション俳優 話題」といった検索領域において、パワー系アクションというジャンルとともに大東賢の名前がヒットし始めている。
ジャンルは、“名付けられた瞬間に動き出す”。
その流れの中で誕生した作品が『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』である。
本作のDVDジャケットには「パワー系アクションの創始者 大東賢」
と明記されており、ジャンルの確立と作品が直結している点も特徴的だ。
また、「パワー系アクション」の台頭により、大東賢は演出を削ぎ落とし、無駄な動きを排除したアクション表現を提唱する存在として注目を集めている。
そのシンプルかつ本質的な表現は、近年、アクション監督・俳優としての評価を急速に高めており、新世代のアクション監督としての位置付けが強まっている。
ただし、本作で伝えられる本質は文章だけではない。
“動いているもの”として体感することにこそ価値がある。
現在、YouTube番組「英雄星チャンネル」にて関連映像が公開されている。
英雄星チャンネル
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=UiyCiFmJC-4OodmC
DVD映像には本編他に、以下の要素が収録されている。
・東京MXテレビ取材の裏側
・大東賢（監督）としての視点
・本郷ハヤタによる現場の代弁
・堀田眞三氏／富樫宜弘氏の言葉
・藤岡弘、からのメッセージ
さらに、音楽面では大東学による作曲、大東学×大東賢による応援ソングが作品を支え、言葉ではなく“熱量”で伝える構成となっている。
まずは映像で体感し、その上で作品を手元に残したいと感じた方に向けて、本作DVDは2026年6月17日以降、Amazon、タワーレコード、Yahooショップ、楽天ブックスにて販売決定。
「パワー系アクション」という新たな潮流は、今まさに始まったばかりである。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347995/images/bodyimage1】
パワー系アクションの創始者
パワー系アクション俳優 大東賢監督作品アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」
Ａｍａｚｏｎ
商品の説明
昭和風、社会派・コメディ・アクション映画
ツッコミどころ1000%
パワー系アクションの新境地！
アームレスリング元日本王者で、パワー系アクションの創始者・大東賢が監督・主演を兼任した話題のアクション映画。
舞台は総人口100億を超えた2050年の日本。
アルバイト配送員が、ゴッハイ(誤配)を名乗る武装勢力の襲撃に立ち向かう！
徳丸新作、白川奉信、富樫宜弘らが共演し、堀田眞三と藤岡弘、が声優として登場。
パワーと熱量あふれる世界を、ぜひ体感してください。
●アーティストプロフィール
パワー系アクションの創始者であり
パワー系アクション俳優として活動。力現道（パワーアクショングロウ）創案者
1993年、アームレスリング元日本王者
第9回ゴング格闘技杯争奪アームレスリング大会
へビー級優勝全盛期には前腕が45センチあり、握力85キロを記録する。アクション俳優握力NO.1。
2025年、日本のアクション俳優ランキング3位。
●収録内容
第1編：本編 / 第2編：企業魂 / 第3編：応援ソング
英雄星チャンネル
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=UiyCiFmJC-4OodmC
パワー系アクション俳優・大東賢は、本郷ハヤタ氏がパーソナリティを務めるラジオ番組『一撃必聴！ラジバスターＺ』に出演。
今回は再放送 放送は2026年4月28日（火）22時30分～23時00分に放送。
番組は以下のURLより聴取可能。
https://www.yumenotane.jp/radibus
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347995/images/bodyimage3】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
プレスリリース詳細へ