「子どもの力を本当に伸ばしたい」「家計は苦しいけど大学受験したい」なら必読の一冊！『人生を切り開く力は受験で身につく！～塾も予備校も使わずに合格できる方法～』4月28日発売
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347905/images/bodyimage1】
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『人生を切り開く力は受験で身につく！～塾も予備校も使わずに合格できる方法～』を2026年4月28日に発売いたします。
逆転合格の力は、E判定からでも手に入る！
「塾・予備校なし」で多くの生徒たちが合格を手にした 究極の「受験メソッド」
親の経済格差が子どもの教育に大きな影響を及ぼすことが社会課題となっています。
「家庭に余裕がないから塾にいけない。大学進学はあきらめる…」。本書はそんな学生や親たちに、「親の差に関係なく、自分自身で人生を切り開くことができる」「“トライ＆エラーを繰り返して人生の困難を突破する力”は、塾・予備校なしの受験でこそ養われる」と強く訴えます。
著者は、元都立高校教師で、教育改革を掲げて政界にも進出した教育評論家、永井充氏。自身も母子家庭で育ち、経済的に困窮した環境にありながら、塾や予備校を使わず名門大学へ進学。その後、教員免許を取得して都立高校で教師を務めました。「塾・予備校なし」で多くの生徒たちの大学進学を後押ししてきた筆者が、自らの経験に基づく究極の「受験メソッド」を伝授します。
人生を切り開く力を身につけるために、受験という経験こそが有効であることを力強く説く、受験生やその保護者必読の書。「隙間時間で各種資格試験に合格」できる勉強法としても有効です。
目次
第１章 教育ビジネス信仰に洗脳される日本人
～塾や予備校は本当に必要なのか？～
第２章 「学ぶ」ということの本質は何か？
第３章 合格最低点を意識しろ！
～基礎なんかいらない～
第４章 受験は確率論
～模試は雑音～
第５章 自己実現を続けていこう
【詳しくはこちら】 https://miraipub.jp/books/36690/
【著者プロフィール】
永井 充（ながい みつる）
教育評論家。元昭島市議会議員。
立命館大学卒業後、民間企業、官公庁を経て東京都立高校の教員に。
都立上野高校、都立小石川中等教育学校、都立豊島高校で教鞭を執り、経済的に困難を抱える生徒たちに塾や予備校に頼らず進学するノウハウを指導。
その試みは「永井塾」と呼ばれ、多くの生徒たちを難関校へ送り出した。
その後教育改革を唱えて独立し、20年以上の現場経験を活かした教育啓蒙活動を行っている。
【書籍概要】
書名：人生を切り開く力は受験で身につく！～塾も予備校も使わずに合格できる方法～
著者：永井 充
発売日：2026年4月28日
価格：1760円(税込)
体裁：四六判 192ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37767-9
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434377671
________________________________________
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347905/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『人生を切り開く力は受験で身につく！～塾も予備校も使わずに合格できる方法～』を2026年4月28日に発売いたします。
逆転合格の力は、E判定からでも手に入る！
「塾・予備校なし」で多くの生徒たちが合格を手にした 究極の「受験メソッド」
親の経済格差が子どもの教育に大きな影響を及ぼすことが社会課題となっています。
「家庭に余裕がないから塾にいけない。大学進学はあきらめる…」。本書はそんな学生や親たちに、「親の差に関係なく、自分自身で人生を切り開くことができる」「“トライ＆エラーを繰り返して人生の困難を突破する力”は、塾・予備校なしの受験でこそ養われる」と強く訴えます。
著者は、元都立高校教師で、教育改革を掲げて政界にも進出した教育評論家、永井充氏。自身も母子家庭で育ち、経済的に困窮した環境にありながら、塾や予備校を使わず名門大学へ進学。その後、教員免許を取得して都立高校で教師を務めました。「塾・予備校なし」で多くの生徒たちの大学進学を後押ししてきた筆者が、自らの経験に基づく究極の「受験メソッド」を伝授します。
人生を切り開く力を身につけるために、受験という経験こそが有効であることを力強く説く、受験生やその保護者必読の書。「隙間時間で各種資格試験に合格」できる勉強法としても有効です。
目次
第１章 教育ビジネス信仰に洗脳される日本人
～塾や予備校は本当に必要なのか？～
第２章 「学ぶ」ということの本質は何か？
第３章 合格最低点を意識しろ！
～基礎なんかいらない～
第４章 受験は確率論
～模試は雑音～
第５章 自己実現を続けていこう
【詳しくはこちら】 https://miraipub.jp/books/36690/
【著者プロフィール】
永井 充（ながい みつる）
教育評論家。元昭島市議会議員。
立命館大学卒業後、民間企業、官公庁を経て東京都立高校の教員に。
都立上野高校、都立小石川中等教育学校、都立豊島高校で教鞭を執り、経済的に困難を抱える生徒たちに塾や予備校に頼らず進学するノウハウを指導。
その試みは「永井塾」と呼ばれ、多くの生徒たちを難関校へ送り出した。
その後教育改革を唱えて独立し、20年以上の現場経験を活かした教育啓蒙活動を行っている。
書名：人生を切り開く力は受験で身につく！～塾も予備校も使わずに合格できる方法～
著者：永井 充
発売日：2026年4月28日
価格：1760円(税込)
体裁：四六判 192ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-37767-9
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434377671
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【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
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みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
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