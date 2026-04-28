物流改善事例発表会(関西・九州) 発表事例募集中
日本ロジスティクスシステム協会(JILS)では、物流改善活動の活性化を目的に、各社の優れた改善の取り組みを発信する「物流改善事例発表会2026」を関西・九州にて開催いたします。
現在、各地区の物流改善事例発表会の発表事例を募集しております。
改善成果発表の場として、積極的に本発表会をご活用いただきますようお願い申しあげます。
【現場でのちょっとした工夫や改善、発表してみませんか？】
・物流現場での、ちょっとした工夫や、さりげない努力、すぐに現場で活用できそうな改善成果の事例
・物流現場において身近に行われている小集団活動等による生産性、物流品質、安全性、顧客サービス向上、物流クレーム発生件数の削減やコスト低減、環境負荷軽減を実現したような事例
改善活動の大小は問いません。成果の発表が改善活動を活性化させます。
どのような取り組みでも奮って募集ください。
【各発表会の開催日および申込詳細】
＜関西＞
開催日：2026年10月20日(火)
(申込締切日2026年7月17日(金))
https://www1.logistics.or.jp/network/kansai_kaizen_application/
＜九州＞
開催日：2026年11月27日(金)
(申込締切日2026年7月24日(金))
https://www1.logistics.or.jp/network/kyushu_kaizen_application/
【発表に関する概要】
発表時間 1事例あたり20分程度
発表事例は、優秀事例として表彰・記念品を贈呈