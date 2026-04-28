日本ロジスティクスシステム協会(JILS)では、物流改善活動の活性化を目的に、各社の優れた改善の取り組みを発信する「物流改善事例発表会2026」を関西・九州にて開催いたします。





現在、各地区の物流改善事例発表会の発表事例を募集しております。

改善成果発表の場として、積極的に本発表会をご活用いただきますようお願い申しあげます。





【現場でのちょっとした工夫や改善、発表してみませんか？】

・物流現場での、ちょっとした工夫や、さりげない努力、すぐに現場で活用できそうな改善成果の事例





・物流現場において身近に行われている小集団活動等による生産性、物流品質、安全性、顧客サービス向上、物流クレーム発生件数の削減やコスト低減、環境負荷軽減を実現したような事例





改善活動の大小は問いません。成果の発表が改善活動を活性化させます。

どのような取り組みでも奮って募集ください。









【各発表会の開催日および申込詳細】

＜関西＞

開催日：2026年10月20日(火)

(申込締切日2026年7月17日(金))

https://www1.logistics.or.jp/network/kansai_kaizen_application/





＜九州＞

開催日：2026年11月27日(金)

(申込締切日2026年7月24日(金))

https://www1.logistics.or.jp/network/kyushu_kaizen_application/









【発表に関する概要】

発表時間 1事例あたり20分程度

発表事例は、優秀事例として表彰・記念品を贈呈