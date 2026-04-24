世界犬猫用自動給水器市場のサプライチェーン解析：上流、下流、収益モデル分析2026-2032
犬猫用自動給水器世界総市場規模
犬猫用自動給水器とは、犬や猫などのペットに対して常に新鮮で清潔な飲料水を自動的に供給するための装置です。一般的には電動ポンプや重力式構造を採用し、水を循環させることで水の停滞を防ぎ、細菌の繁殖や不純物の混入を抑制します。これにより、ペットがいつでも適切な水分補給を行える環境を維持でき、特に留守がちな飼い主にとって利便性が高い製品です。また、フィルター機能を備えた製品も多く、水質の向上や異物除去にも寄与します。犬猫用自動給水器は、ペットの健康維持と利便性向上の両面から重要な役割を果たしています。
図. 犬猫用自動給水器の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347918/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347918/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル犬猫用自動給水器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の1596百万米ドルから2032年には2350百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル犬猫用自動給水器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、ペット飼育率の上昇と都市化の進展
犬猫用自動給水器市場の主要な市場ドライバーとして、ペット飼育率の継続的な上昇と都市化の進展が挙げられます。単身世帯や共働き世帯の増加により、犬猫用自動給水器に対する需要が拡大しており、飼い主不在時でも安定した給水を実現する製品として重要性が高まっています。特に都市部ではペットの室内飼育が一般化し、利便性の高い自動給水ソリューションへのニーズが顕著に増加しています。
2、ペットの健康管理意識の向上
犬猫用自動給水器の需要拡大には、ペットの健康管理意識の向上が大きく寄与しています。適切な水分補給は犬猫の腎臓疾患予防や体調維持に不可欠であり、清潔で新鮮な水を常時供給できる犬猫用自動給水器が注目されています。飼い主の間で「予防医療」志向が強まることで、高機能フィルターや循環機能を備えた製品の導入が進んでいます。
3、生活利便性と省力化ニーズの高まり
忙しい現代生活において、ペットケアの省力化ニーズは重要な市場ドライバーとなっています。犬猫用自動給水器は、給水作業の手間を削減し、長時間の外出や旅行時でも安定した給水環境を提供します。そのため、時間的制約のある飼い主にとって不可欠なペットケア製品として市場が拡大しています。
今後の発展チャンス
1、ペットの人間化トレンドの深化
犬猫用自動給水器市場の重要な未来成長機会として、ペットの人間化トレンドのさらなる深化が挙げられます。飼い主が犬猫を家族の一員として扱う傾向は世界的に強まっており、健康・快適性・生活品質を重視した製品への支出が拡大しています。この流れにより、犬猫用自動給水器は単なる給水装置ではなく、健康管理デバイスとしての価値が高まり、高付加価値市場の形成が期待されています。
2、スマート化・IoT統合の進展
犬猫用自動給水器は今後、IoTおよびスマートホームとの統合がさらに進展することで成長機会を拡大します。アプリ連携による給水量モニタリング、遠隔操作、AIによる飲水行動分析などの機能が普及し、利便性と付加価値が向上しています。これにより、犬猫用自動給水器はデータ駆動型ペットヘルスケア機器として進化し、新たな市場セグメントを形成する可能性があります。
犬猫用自動給水器とは、犬や猫などのペットに対して常に新鮮で清潔な飲料水を自動的に供給するための装置です。一般的には電動ポンプや重力式構造を採用し、水を循環させることで水の停滞を防ぎ、細菌の繁殖や不純物の混入を抑制します。これにより、ペットがいつでも適切な水分補給を行える環境を維持でき、特に留守がちな飼い主にとって利便性が高い製品です。また、フィルター機能を備えた製品も多く、水質の向上や異物除去にも寄与します。犬猫用自動給水器は、ペットの健康維持と利便性向上の両面から重要な役割を果たしています。
図. 犬猫用自動給水器の製品画像
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347918/images/bodyimage2】
YHResearch調査チームの最新レポート「グローバル犬猫用自動給水器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」によると、2026年の1596百万米ドルから2032年には2350百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.7%になると予測されています。
上記の図表／データは、YHResearchの最新レポート「グローバル犬猫用自動給水器のトップ会社の市場シェアおよびランキング 2026」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、ペット飼育率の上昇と都市化の進展
犬猫用自動給水器市場の主要な市場ドライバーとして、ペット飼育率の継続的な上昇と都市化の進展が挙げられます。単身世帯や共働き世帯の増加により、犬猫用自動給水器に対する需要が拡大しており、飼い主不在時でも安定した給水を実現する製品として重要性が高まっています。特に都市部ではペットの室内飼育が一般化し、利便性の高い自動給水ソリューションへのニーズが顕著に増加しています。
2、ペットの健康管理意識の向上
犬猫用自動給水器の需要拡大には、ペットの健康管理意識の向上が大きく寄与しています。適切な水分補給は犬猫の腎臓疾患予防や体調維持に不可欠であり、清潔で新鮮な水を常時供給できる犬猫用自動給水器が注目されています。飼い主の間で「予防医療」志向が強まることで、高機能フィルターや循環機能を備えた製品の導入が進んでいます。
3、生活利便性と省力化ニーズの高まり
忙しい現代生活において、ペットケアの省力化ニーズは重要な市場ドライバーとなっています。犬猫用自動給水器は、給水作業の手間を削減し、長時間の外出や旅行時でも安定した給水環境を提供します。そのため、時間的制約のある飼い主にとって不可欠なペットケア製品として市場が拡大しています。
今後の発展チャンス
1、ペットの人間化トレンドの深化
犬猫用自動給水器市場の重要な未来成長機会として、ペットの人間化トレンドのさらなる深化が挙げられます。飼い主が犬猫を家族の一員として扱う傾向は世界的に強まっており、健康・快適性・生活品質を重視した製品への支出が拡大しています。この流れにより、犬猫用自動給水器は単なる給水装置ではなく、健康管理デバイスとしての価値が高まり、高付加価値市場の形成が期待されています。
2、スマート化・IoT統合の進展
犬猫用自動給水器は今後、IoTおよびスマートホームとの統合がさらに進展することで成長機会を拡大します。アプリ連携による給水量モニタリング、遠隔操作、AIによる飲水行動分析などの機能が普及し、利便性と付加価値が向上しています。これにより、犬猫用自動給水器はデータ駆動型ペットヘルスケア機器として進化し、新たな市場セグメントを形成する可能性があります。