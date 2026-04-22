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【神戸コロッケ】ニコニコ超会議2026に初出店！話題の「どらコロ」を販売 食べ応えドーン！限定商品「超どらコロ」も登場
株式会社ロック・フィールド（本社：兵庫県神戸市、社長：古塚孝志）が展開する神戸コロッケは、日本最大級のユーザー参加型複合イベント『ニコニコ超会議2026』＜開催日時：4月25日（土）・26日（日）、会場：幕張メッセ＞に初出店します。
神戸コロッケの人気商品をどら焼きの皮で挟んだ「どらコロ」に加え、ニコニコ超会議限定「超どらコロ」を販売いたします。
神戸コロッケは、自慢のコロッケ・カツの美味しさ・魅力をより多くの方に知っていただきたく、『ニコニコ超会議2026』への出店を決めました。
販売する商品は「どらコロ」。人気のコロッケ・カツをどら焼きの皮で挟んだ、ワンハンドで食べられる軽食です。
昨年1月、グランスタ東京店限定商品として登場以来、甘さ×しょっぱさの魅惑の味わいでSNSでも話題となり、知る人ぞ知る人気商品に。そんな「どらコロ」を『ニコニコ超会議2026』では限定パッケージで販売します。
さらに！限定商品として「超どらコロ」も登場！！ミンチカツを2枚挟んだ、“驚きのビジュアル”と“がっつり派もニッコリの食べ応え”をぜひお楽しみください。
4月25日（土）・26日（日）はぜひ幕張メッセ、『ニコニコ超会議2026』へ！
■販売商品
※価格は税込／画像は全てイメージです。 ※限定パッケージ・特別価格での販売です。
※ご購入当日中に、会場内にてお召し上がりください。
他に、黒毛和牛のビーフコロッケ ￥300（1個）も販売します。
■神戸コロッケ ニコニコ超会議2026 出店概要
・日時：2026年4月25日（土）10：00〜18：00、4月26日（日）10：00〜17：00
・会場：幕張メッセ 国際展示場1〜11ホール・イベントホール
・ブース名： 神戸コロッケinニコニコ超会議2026 ホール5 B7
https://chokaigi.jp/2026/plan/kobecroquet/
「神戸コロッケ」について
素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。全国に34店舗を展開（2026年3月末現在）。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
神戸コロッケ ブランドサイト
https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
神戸コロッケの人気商品をどら焼きの皮で挟んだ「どらコロ」に加え、ニコニコ超会議限定「超どらコロ」を販売いたします。
神戸コロッケは、自慢のコロッケ・カツの美味しさ・魅力をより多くの方に知っていただきたく、『ニコニコ超会議2026』への出店を決めました。
昨年1月、グランスタ東京店限定商品として登場以来、甘さ×しょっぱさの魅惑の味わいでSNSでも話題となり、知る人ぞ知る人気商品に。そんな「どらコロ」を『ニコニコ超会議2026』では限定パッケージで販売します。
さらに！限定商品として「超どらコロ」も登場！！ミンチカツを2枚挟んだ、“驚きのビジュアル”と“がっつり派もニッコリの食べ応え”をぜひお楽しみください。
4月25日（土）・26日（日）はぜひ幕張メッセ、『ニコニコ超会議2026』へ！
■販売商品
※価格は税込／画像は全てイメージです。 ※限定パッケージ・特別価格での販売です。
※ご購入当日中に、会場内にてお召し上がりください。
どらコロ とうもろこしクリーム ￥500（1個）
どらコロ ミンチカツ ￥500（1個）
超どらコロ Wミンチカツ ￥800（1個）
限定パッケージ（イメージ）
他に、黒毛和牛のビーフコロッケ ￥300（1個）も販売します。
■神戸コロッケ ニコニコ超会議2026 出店概要
・日時：2026年4月25日（土）10：00〜18：00、4月26日（日）10：00〜17：00
・会場：幕張メッセ 国際展示場1〜11ホール・イベントホール
・ブース名： 神戸コロッケinニコニコ超会議2026 ホール5 B7
https://chokaigi.jp/2026/plan/kobecroquet/
「神戸コロッケ」について
素材と製法にこだわったコロッケのブランド。1989年創設。北海道北見市端野町産の男爵芋など、素材本来のおいしさを引き出したコロッケなどを取り揃えています。全国に34店舗を展開（2026年3月末現在）。
ブランドサイト：https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/
【お客様からのお問い合わせ先】
お客様相談室 フリーダイヤル 0120-878732
本件に関するお問合わせ先
【報道機関からのお問い合わせ先】広報IR室 （神戸）078-435-2802 ／（東京）03-5843-6199
関連リンク
神戸コロッケ ブランドサイト
https://www.rockfield.co.jp/brand/kc/