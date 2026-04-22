新規テナント4店舗を迎え、合計10店舗のテナントが集結　「Beisia Town 矢板店」リニューアルオープン

株式会社ベイシア

株式会社ベイシア（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長：相木孝仁）は、2026年4月24日（金）、「Beisia Town 矢板店」（以下、「矢板店」）をリニューアルオープンいたします。今回の改装で矢板店は、今年3月に誕生した新フォーマット「Beisia Town」の第2号店として生まれ変わります。複合型商業施設として新たに4店舗の多彩なテナントを導入し、地域の多様なニーズに応える“ワンストップショッピング”を実現いたします。

◆Beisia Town 矢板店リニューアルオープンのポイント

矢板店は1994年9月のオープン以来、30年以上にわたり地域の皆さまに親しまれてきました。これまでご支持いただいてきた「衣・食・住」が揃う強みはそのままに、食品売場を拡大し、品揃えをさらに強化。加えて、専門店テナントでの買い物も一つの場所で完結できるようになり、より便利で快適なショッピング空間へと生まれ変わりました。

◆Beisia Town 矢板店を彩るテナント・店舗

今回の改装では、老若男女問わず楽しめるテナント構成をめざしました。西松屋・キッズランドUSが加わり、お子様連れのファミリーのお客様にご利用いただきやすくなりました。またフードコートは、世代や時間帯に応じて、お客様一人ひとりが思い思いの時間を過ごし、手軽にホッと一息つける「心地よい居場所」を提供します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/69349/table/455_1_34e9dcbc0241eeb3f06539adfc4dffea.jpg?v=202604221251 ]◆矢板店の売場紹介

鮮魚コーナーでは、店内製造の魚惣菜を展開。「お魚屋さんの弁当シリーズ」は、食べ応えのある厚切り魚をメインに、副菜も楽しめる満足感たっぷりの一品です。精肉では、簡単調理の味付け肉を豊富なバリエーションで展開します。ベーカリーでは、クロワッサンやピザを店内焼き上げで提供。ハンバーガーやサンドイッチなどの軽食も並びます。また、銘店コーナーでは千本松牧場の商品のラインナップを充実させました。(※銘店コーナーは4月28日より展開予定)

人気の「お魚屋さんのお弁当シリーズ」バラエティ豊かな味付け肉コーナーベーカリーでは店内手作りの商品が多数展開千本松牧場の商品が充実

※画像はイメージです。

◆矢板店実施イベント

・ベイシア公式キャラクター「ベイB」がやってくる！

4月24日（金）11:00～ / 13:30～ / 15:30～

【場所】青果側入り口付近

◆「Beisia Town」に込めた想いやテーマ

「Beisia Town」は、次のことを備えた、多様なお客様のニーズに対応する新しい複合型店舗モデルです。

・ベイシア×多彩なテナントによる複合型施設

・買い物・サービス・体験を一つの場所で完結できるワンストップ性

・地域の生活に溶け込み、日常を支える生活拠点

人に出会い、心地良い時間に出会い、新しい日常に出会える「新たなわくわくとの出会いの場」として、地域の皆さまの暮らしに寄り添う価値を提供してまいります。創業以来の想いである「より良いものをより安く」に加え、「より良いことをより多く」をサブテーマに、毎日の生活がちょっと広がって楽しくなる体験をお届けします。

◆Beisia Town 矢板店 概要

店舗名称 ： Beisia Town 矢板店

住 所 ： 〒329-2162 栃木県矢板市末広町25-1

電 話 ： 0287-44-3511

営業時間 ： 9:00～20:00

定 休 日 ： 1月1日

ベイシアは、理念である「より良いものをより安く」の想いをもとに、「日本一“ありがとう”と言われるスーパー」を目指し、これからも地域の皆様とともにさらに進化してまいります。