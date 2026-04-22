「ぴよりんアトリエ」手作りの人気クッキー缶に春らしい「新緑ver.」限定版が登場！名古屋駅でも販売！

ジェイアール東海フードサービス株式会社

ジェイアール東海フードサービス株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：岩下賢一）は、オリジナルスイーツ「ぴよりん」をモチーフにした「ひよりの手作りクッキー缶」の新緑の季節をイメージした限定バージョンを、2026年4月27日（月）から、ぴよりんshopアトリエ店、ぴよりんshopにて販売いたします。

やわらかな若葉の色合いを思わせるグリーンを基調に、「茶」の文字をあしらった缶の中には、抹茶やほうじ茶、緑茶など“和の茶”の魅力を詰め込んだ全8種類のクッキーをバランスよく詰め合わせました。ひとつひとつ丁寧に手作りし、それぞれの素材が持つ香りや味わいを引き立てています。

8種類の手作りクッキーで楽しむ“新緑の味わい”

ぴよりんアトリエ自慢の手作りクッキーを、新緑を思わせる爽やかなグリーンの缶に詰め合わせました。抹茶やほうじ茶、緑茶などの和素材を中心に、苺や紅茶、ピスタチオの風味を織り交ぜた、彩り豊かで奥行きのある味わいをお届けします。

１. ディアマン(紅茶)

紅茶の豊かな香りが口の中いっぱいに広がります。

２. 絞りクッキー(紅茶)

さっくり軽い食感に仕上げた紅茶の豊かな香りが特徴。

３. ほうじ茶サブレ

ほうじ茶の香りがやさしく広がる、ぴよりんの形が愛らしい焼き菓子です。

４. 抹茶サブレ

豊かな抹茶の旨みと香ばしさがしっかりと感じられます。

５. 苺ミルククッキー

ザクザクした食感が特徴、ほんのり苺が香ります。

６. 緑茶クッキー

上品な味わいで緑茶の香りが広がります。

７. ディアマン(ピスタチオ)

香ばしいピスタチオがアクセントです。

８. スノーボール(抹茶)

抹茶の風味豊かに仕上げた、口の中でサクッほろっと溶ける焼き菓子です。

■こだわりの手作り製法

すべてのクッキーは、厳選した素材選びから焼き上げまで、ひとつひとつ丁寧に手作り。

サクッと軽いものからほろりとほどけるものまで、8種類それぞれの食感と風味が楽しめます。

お客様への感謝の気持ちと、ぴよりんの愛らしさを詰め込んだ、心温まるクッキーです。

■飾っても楽しめる特別なデザイン缶

中身を味わった後も小物入れやインテリアとして楽しめる、特別仕様のデザイン缶入り。

見ても使っても嬉しい、贈り物にもぴったりな一品です。

■名古屋駅のぴよりんshopでも購入可能

通常はぴよりんshopアトリエ店のみの販売ですが、今回は名古屋駅の「ぴよりんshop」でもご購入いただけます。名古屋駅にお越しの際は、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

販売・店舗について

「ぴよりん」とは

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/186_1_a38890f0d147f0ae75863e123885dbb6.jpg?v=202604221151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/186_2_d3e9f75ec3213e6885d3533a2a54f8b7.jpg?v=202604221151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/124425/table/186_3_79eba6f69f8e0b810f41bd5b85d6dc6c.jpg?v=202604221151 ]

愛知県の地元食材「名古屋コーチン」の卵を使ったプリンを、バニラの香り豊かなババロアで包み込み、粉末状にしたスポンジをまとわせた、ふんわり「ひよこ」の形に飾り付けた生スイーツです。名古屋駅構内の店舗と、愛知県春日井市内の製造工房併設店舗で販売しています。

2026年７月１日に誕生15年を迎えます。

《15周年特設サイト》

https://piyorin.com/15th-anniversary/

定番ぴよりん

2026年6月15日(月)には名古屋駅中央コンコースに新店舗「ぴよりんvillage」が開業予定です。

「ぴよりん」公式 HP・SNS

■公式HP：https://piyorin.com

■公式X：https://x.com/piyorin_nagoya

■公式Instagram：https://www.instagram.com/piyorin_100/

■公式YouTube：https://www.youtube.com/@TV-sm7gc

※画像は全てイメージです。

※発売日時や価格、商品の仕様、販売箇所は、予告なく変更する場合がございます。

また、急遽販売を終了する場合がございます。