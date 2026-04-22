TOKAI RADIOは、5月30日(土)12時00分から13時30分まで、名古屋市中区のアスナル金山・明日なる広場ステージで公開生放送イベント「GRooVE929×Morning Delight at アスナル金山」を開催する。MCは、デイル（「GRooVE929」DJ）、川本えこ（「Morning Delight」DJ）。 ゲストに「TOKAI RADIO MUSIC PROGRAM SESSIONS 929」DJのMHRJが登場し、ミニライブも行う。観覧は自由。

デイル×川本えこがMCで共演 トークで会場に一体感

今回の公開生放送は、平日朝のワイド番組「GRooVE929」(月曜日から金曜日 6時30分～9時00分放送)と日曜朝のワイド番組「Morning Delight」（日曜日 7時00分～10時00分放送）によるコラボレーション企画。生放送は12時00分から13時00分までの60分間で、その後13時00分から13時30分までは、会場限定のステージイベントを実施する。 MCを務めるのは、「GRooVE929」DJのデイルと、「Morning Delight」DJの川本えこ。番組の枠を越えた掛け合いを通じて、屋外イベントならではの臨場感と一体感を演出する。

ゲストにMHRJが登場 トーク&ミニライブを展開

ゲストとして登場するのは、アーティストがDJを務める音楽番組「TOKAI RADIO MUSIC PROGRAM SESSIONS 929」（月曜日から木曜日 25時00分～26時00分放送）DJの、MHRJ。2026年4月よりMHRJが火曜日を担当している。 MHRJは、東京都出身の男性ソロ・ミュージシャン。大学院卒業後、CM制作会社へ就職。社会⼈になってから感じた強烈な劣等感や、耐えがたい苦悩、屈辱に苦しんだ結果、スパイス × ダンスミュージック という現在のスタイルに辿り着く。その高い音楽性とユーモアあふれるリリックが話題を呼び、2021年3月に『セーラ☆ムン太郎』でメジャーテビュー。

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■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko ) ■タイトル：TOKAI RADIO公開生放送 GRooVE929×Morning Delight at アスナル金山 ■日時：2026年5月30日(土)12:00～13:30（12:00～13:00 公開生放送 / 13:00～13:30 ステージイベント） ■会場：アスナル金山（愛知県名古屋市中区金山1丁目17－1）※金山総合駅北口徒歩1分 ■MC：デイル（「GRooVE929」DJ） 川本えこ（「Morning Delight」DJ） ■ゲスト：MHRJ（「TOKAI RADIO MUSIC PROGRAM SESSIONS 929」火曜DJ ） ■X：@tokairadio ■ハッシュタグ：#TOKAIRADIO ※観覧無料 ※この番組は、radikoのタイムフリー機能で、放送1週間後まで聴くことができる