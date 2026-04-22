経理採用難とDXの同時解決へ - 新サービス「経理DXパートナー」の提供を開始｜プロ人材機構

株式会社プロ人材機構財務知識豊富なシニアCFOとAIリモートチームのユニット「経理DXパートナー」｜プロ人材機構

株式会社プロ人材機構（本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋啓）は、全国の中小企業が直面する深刻なバックオフィス人材不足とDX（デジタルトランスフォーメーション）の遅れを解消するため、シニアのプロ人材とAIリモートチームを組み合わせた新サービス「経理DXパートナー(https://pro-j.co.jp/dx/)」を提供開始いたしました。

■ 背景：中小企業の成長を阻む「人材不足」と「アナログ経営」

現在、多くの中小企業、とりわけ地方企業において、経理や財務部門の人材確保は最優先課題とされています。特に、専門知識を持つ人材の採用が難しく、業務の属人化が常態化していることが懸念されています。また、経営判断に必要な数字がリアルタイムで可視化されていないため、成長や事業承継の障害となっています。

「経理DXパートナー(https://pro-j.co.jp/dx/)」は、プロ人材（シニアCFO）とAIリモートチームを分業化し、全国の企業において採用難とDXの遅れを同時に解決することを目指します。圧倒的なコストパフォーマンスを実現し、経営の強化に貢献します。

詳細を見る :https://pro-j.co.jp/dx/

■ 「経理DXパートナー」の特徴

サービス紹介を見る▶️：https://pro-j.co.jp/dx/(https://pro-j.co.jp/dx/)

資料をダウンロードする :https://pro-j.co.jp/dx/#contact

本サービスは、以下の3つの柱で構成されています。

経理DXパートナーの３つの柱｜プロ人材機構1. 「プロの知見」：CFO経験者によるノンフルタイム支援

上場企業等の管理責任者を経験した、高度な知見を持つシニア層のプロ人材が、貴社の「CFO」として伴走します。週数日の稼働とすることで、圧倒的なコストパフォーマンスを実現します。

主な提供価値:

- 月次決算のレビュー、早期化- 資金繰り管理、財務戦略の立案- 銀行・金融機関との折衝・対応- 管理会計による経営可視化2. 「最新の効率性」：AIを使いこなすリモート事務チーム

単なる記帳代行ではありません。AIツールを駆使するITリテラシーの高いリモート事務員が、従来より数倍速く実務をこなします。

主な提供価値:

- AI活用による仕訳の自動化・高速化- 請求書発行・入金管理のDX化- ペーパーレスな経費精算フロー3. 「DX推進」：バックオフィスDX推進

クラウド会計ソフトの導入・運用サポートだけでなく、日々の業務のDX化を推進。紙ベース業務からの脱却とAI導入を推進します。

主な提供価値:

■ ローコストで、「最強のバックオフィス」を

- クラウド会計ソフトの導入・移行支援- ペーパーレス化の推進- AI活用による業務効率化- 業務フローの最適化

本サービスは、地方企業において経理担当者一人分の標準的な人件費を基準に、価格を設計しております。給与だけでなく、採用コスト、社会保険料、退職リスクを考慮したトータルコストで比較していただければ、極めて投資対効果の高い「経営インフラ」としてご活用いただけます。詳細な料金プランはお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせフォームへ :https://pro-j.co.jp/dx/

■ 株式会社プロ人材機構 代表取締役社長 高橋啓のコメント

代表取締役社長 高橋啓プロの知見と機動力のあるリモートチームを中小企業の力に。

「中小企業や地方企業には、素晴らしい技術や歴史を持ちながら、管理部門の脆弱さゆえに成長機会を逃している企業が少なくありません。私たちは、経験豊かなシニア世代の『経験資産』をAIスタッフの機動力と組み合わせ、全国の中小企業の『次世代』へと繋ぐ架け橋になりたいと考えています。このサービスを通じて、採用難に悩む多くの経営者様の力になりたいと願っております」。

経理DXパートナーを詳しく見る :https://pro-j.co.jp/dx/

株式会社プロ人材機構

「個人の経験知を、社会資産へ。

一人の物語を、次代の力に変える。」



を掲げ、地方企業の経営課題を解決する後継者候補、CXO人材、プロ人材の紹介・伴走支援を行っています。経験資産の流動化を通じて、誰もが一生輝き続けられる社会の実現を目指しています。



所在地： 東京都港区赤坂２丁目５-８ ヒューリックＪＰ赤坂ビル５階

代表者： 代表取締役 高橋 啓

事業内容： 経営支援事業、プロ人材紹介事業、DX推進支援事業

URL： https://pro-j.co.jp/



【代表取締役社長 プロフィール】

高橋 啓（たかはし・あきら）山口県出身。約25年の人材業界歴で3万人以上の経営人材を支援し、ヘッドハンターサミットMVPなど受賞多数。ヘッドハンター界におけるレジェンドと呼ばれる。2024年にプロ人材機構を創業。年齢・性別などあらゆる壁を越えたフラットな世界を標榜し、シニアの経験を社会の成長資源に変える「シニアビジネス3.0」を提唱。地方企業の変革に伴走する情熱的なリーダーであり、私生活ではランナーとしての顔も持つ。経験資産を次世代へ繋ぐ市場を創り上げている。趣味は料理。



【お問い合わせ先】 株式会社プロ人材機構 広報担当

Email：info@pro-j.co.jp

URL：https://pro-j.co.jp/contact/