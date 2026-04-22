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電動アシスト自転車「PAS CRAIG／CRAIG PLUS」2026年モデルを発売〜洗練されたデザインはそのままに新たなカラーリングを採用〜
ヤマハ発動機株式会社は、洗練されたスタイリングの電動アシスト自転車「PAS CRAIG（パス クレイグ）」と「PAS CRAIG」に実用性を加えた「PAS CRAIG PLUS（パス クレイグ プラス）」の2026年モデルを6月11日に発売します。
「PAS CRAIG」は、“Urban Outrunner”をコンセプトに開発。週末の街乗りから通勤などで利用する方をターゲットとし、街中の様々なシーンにフィットするシンプルで上質なデザインに仕上げました。主な特徴は、1）細身のパイプフレームなどシンプルでスタイリッシュなデザイン、2）ブラックリムの採用など細部の配色までこだわったカラーリング、3）耐水構造カバーでメンテナンス負担を軽減する内装3段変速など日常生活での数キロ圏内の移動に適した装備が特徴のモデルです。
2026年モデルのカラーリングは、フォーマルからカジュアルまで、どんな服装ともマッチする「メルティグラファイト」を新たに追加しました。
「PAS CRAIG PLUS」は、「PAS CRAIG」の洗練されたデザインはそのままに、毎日の通勤・通学に便利な実用性を追加したモデルです。少ない充電頻度でお使いいただける大容量バッテリー（15.8Ah）や、突然の雨でも安心な前後フルフェンダーを装備しています。
2026年モデルのカラーリングはカジュアルな印象を与える「マットグレイッシュベージュ」を新たに追加しました。
「PAS CRAIG」は、“Urban Outrunner”をコンセプトに開発。週末の街乗りから通勤などで利用する方をターゲットとし、街中の様々なシーンにフィットするシンプルで上質なデザインに仕上げました。主な特徴は、1）細身のパイプフレームなどシンプルでスタイリッシュなデザイン、2）ブラックリムの採用など細部の配色までこだわったカラーリング、3）耐水構造カバーでメンテナンス負担を軽減する内装3段変速など日常生活での数キロ圏内の移動に適した装備が特徴のモデルです。
「PAS CRAIG PLUS」は、「PAS CRAIG」の洗練されたデザインはそのままに、毎日の通勤・通学に便利な実用性を追加したモデルです。少ない充電頻度でお使いいただける大容量バッテリー（15.8Ah）や、突然の雨でも安心な前後フルフェンダーを装備しています。
2026年モデルのカラーリングはカジュアルな印象を与える「マットグレイッシュベージュ」を新たに追加しました。
「PAS CRAIG」
（メルティグラファイト）
（メルティグラファイト）
「PAS CRAIG PLUS」
（マットグレイッシュベージュ）
（マットグレイッシュベージュ）