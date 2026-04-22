電動アシスト自転車「PAS CRAIG／CRAIG PLUS」2026年モデルを発売〜洗練されたデザインはそのままに新たなカラーリングを採用〜

電動アシスト自転車「PAS CRAIG／CRAIG PLUS」2026年モデルを発売〜洗練されたデザインはそのままに新たなカラーリングを採用〜