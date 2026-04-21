【日本初上陸】世界最大級のホスピタリティテック・カンファレンス「HITEC(R)」が東京へ！RX JapanとHFTP(R)が戦略的パートナーシップを締結

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、世界最大級のホスピタリティテック国際カンファレンス「HITEC(R)」を主催するHospitality Financial and Technology Professionals（以下「HFTP(R)」）と戦略的パートナーシップを締結いたしました。

本提携により、2026年12月2日（水）から4日（金）に有明GYM-EXで開催する「第1回 ホスピタリティテック EXPO」内において、日本初開催となる特別カンファレンス「HITEC(R) TOKYO」を実施いたします。今後も東京を拠点に、継続的な開催を予定しています。

■背景：深刻な人手不足と「観光市場の成長」の両立へ

現在、世界的な観光需要の回復に伴い、ホテル・宿泊業界では人手不足への対策や収益最大化、顧客体験の向上が急務となっています。特に東アジア・ASEAN地域では観光市場の成長が続いており、テクノロジーの活用は重要な経営テーマです。

RX Japanは、これらの社会課題を解決し、業界のDXを加速させるため、1972年から続く世界的にも歴史あるホスピタリティ・テクノロジー展示会「HITEC(R)」を日本へ招致いたしました。

■ 開催の意義と今後の展望

今回の「HITEC(R) TOKYO」は、日本初開催であると同時に、アジア市場への本格展開を見据えた新たな取り組みです。

「HITEC(R)」とは：業界の意思決定層が集う世界基準のプラットフォーム

- 世界基準の知見を日本・アジアへ: 東アジア・ASEAN地域の経営層をターゲットとし、国際的なネットワークを設計します。- 日本企業のグローバル展開: 国内企業のテクノロジーを世界へ発信する機会を創出します。- アジアのハブへ: 東京をアジアにおけるホスピタリティテックのハブへと発展させてまいります。公式サイト :https://www.hospitality-show.jp/tokyo/ja-jp.html

HITEC（Hospitality Industry Technology Exposition and Conference）は、HFTP(R)が主催し、米国を中心に開催されているホテル業界向けテクノロジー分野の国際イベントです。ホテルのCIO (最高情報責任者)、CTO（最高技術責任者）、ITディレクターといった経営層や意思決定層が多数参加する、業界の専門性を象徴する場として確立されています。

【主催団体 HFTP(R) について】

組織概要: ホテル業界の財務およびIT分野の専門家で構成される国際的な非営利団体 。

主な活動: 宿泊業界の国際会計基準「USALI(R)」の監修や「Hotel Online」の発行、教育リソースや調査研究の提供を通じて業界発展に貢献しています。

■HFTP(R) 最高会議・イベント責任者 ブライアン・ウッド氏のメッセージ

「HFTP(R)の使命は、世界中のホスピタリティ業界のプロフェッショナルに向けて、財務およびテクノロジーに関する知識を向上させ、そのパフォーマンスを高めることです。HITEC(R)を東京へ拡大することで、この使命を実現するためにRX Japanとパートナーシップを結べることを、大変うれしく思います。HITEC(R)は50年以上の歴史を持ち、ホスピタリティ・テクノロジー分野の専門性を象徴するイベントとして確立されてきました。本イベントには、ホテルおよび関連するホスピタリティ事業におけるテクノロジー開発の最前線で活躍する、業界を牽引する高いレベルのプロフェッショナルネットワークが集います。HITEC(R) TOKYOの開催により、この不可欠な知識の源が、アジアのホスピタリティ市場へと広がっていきます。」

■ 今後のスケジュール

2026年9月頃に具体的なプログラムの公開を予定しています。ホスピタリティテックEXPO公式ホームページにて随時情報を公開して参ります。また、本展への事前 来場登録（無料）は下記より可能です。

開催情報

来場登録（無料）はこちら :https://www.hospitality-show.jp/tokyo/ja-jp/visit.html

【カンファレンス開催概要】

名称：HITEC(R) TOKYO（第1回 ホスピタリティテックEXPO内）

会期：2026年12月2日(水)～4日(金)

会場：有明GYM-EX (ジメックス) ホスピタリティテックEXPO会場内

主催：RX Japan合同会社 / HFTP(R)

公式サイト：https://www.hospitality-show.jp/tokyo/ja-jp.html

【展示会概要】

ホスピタリティ産業 （観光・宿泊・飲食業など）の課題を一挙に解決するAI/DX/ロボットの専門展

展示会名：第1回 ホスピタリティテック EXPO

会期：2026年12月2日(水)～4日(金)

会場：有明GYM-EX (ジメックス)

主催：RX Japan合同会社

公式サイト：https://www.hospitality-show.jp/tokyo/ja-jp.html

RX Japan合同会社 について

【会社概要】

社名：RX Japan合同会社

本社所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階

代表執行役員社長：田中 岳志

事業内容：

●東京/幕張/横浜/名古屋/大阪/神戸/福岡/熊本などで 年間38分野109本の展示会を開催（2026年）

●日本企業の海外展示会への出展サポート（RX ISG）

設立：1986年8月

公式サイト：https://www.rxjapan.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

主催：RX Japan合同会社 ホスピタリティテックEXPO事務局

TEL：03-6739-4124 MAIL：tourism_marketing.jp@rxglobal.com

オフィス所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階