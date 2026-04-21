株式会社電算システム(本社：岐阜県岐阜市、代表取締役社長執行役員：高橋 譲太、以下「電算システム」)は、岐阜薬科大学と2025年6月11日に締結した連携協定に基づき、「教育」「研究」「大学運営」の3分野で DX 推進を加速させることを包括的に支援しております。この度、連携協定の取り組みの一環として、岐阜薬科大学のSPRINGスカラシップ研究学生13名を対象に、「生成 AI を研究に活かすワークショップ」を実施いたしました。





岐阜市公立大学法人 岐阜薬科大学との連携協定に基づく DX 推進： 岐阜薬科大学のSPRINGスカラシップ研究学生向け 「生成 AI を研究に活かすワークショップ」を実施





これまで両者は、大学が利用する Google Workspace の環境アセスメントを実施し、管理レベルの向上と、教職員及び学生の利便性向上を実現するなど、最適なコミュニケーション環境の整備を進めてまいりました。





今回実施したワークショップでは、同学に所属する薬学融合研究を推進する次世代リーダー人材として選出された「SPRINGスカラシップ研究学生(博士課程学生・博士後期課程学生)」を対象に、同学生の挑戦的・融合的な研究を支援し、優秀な博士人材の研究力向上と研究者能力開発を促すプログラムの一環として行われました。





本演習では、Google Cloud が提供する生成AIツール「Google Workspace with Gemini」および「NotebookLM」を活用し、研究における実践的な生成AIの活用方法を学習しました。Google Workspace for Education 環境下の Gemini in Workspace や NotebookLM は、入力データがAI モデルの学習に利用されないため、保護された安全な環境で研究に利用することが可能です。





ワークショップでは、13人のSPRINGスカラシップ研究学生が参加し、「生物系」と「化学系」の分野をテーマに実施され、「大規模データの分析」や「多面的評価における仮説立て」など、薬学系融合研究への一助となる実践的な演習を目指しました。





【生物系演習】

目的 ：効率かつ網羅的な情報をまとめアウトプットできること

演習概要：Google Workspace with Gemini で遺伝子データを用いた薬剤投与時のシグナル経路分析、NotebookLMを活用した研究ソースの統合、および発表用スライド構成の自動生成。





【化学系演習】

目的 ：予測＆実験内容のチョイス

演習概要：Google Colab(Python)を用いた3万件の大規模データ解析、Google Workspace with Gemini の Canvas 機能による化学構造式(SMILES記法)の生成とトライ＆エラーによる構造描画。演習結果を NotebookLM でインフォグラフィック化。









■参加者の声と成果

ワークショップを通じて、参加したSPRINGスカラシップ研究学生からは生成 AI の持つ可能性に対し、大きな期待感が示されました。

● 生成 AI 未活用者：Google Workspace with Gemini が情報収集や調べ物をするツールにとどまらず、大規模データの分析、結果の可視化、現在の研究との比較を容易にするツールへと認識が変わり、自らの研究意欲につながるイントロダクションの場となった。

● 生成 AI 活用経験者：Google Workspace with Gemini の高速な処理能力により、研究をストレスなく進められるという期待感を得ました。また、Python のようなコードの基礎学習は必要としつつも、グラフや plot 図をデータと要件を伝えるだけで簡単に作成できる機能により、研究時間の短縮を実感。

● 主催者(教員)側の声：今回のワークショップにより、学生の AI に対する認識が深まり、研究活動の質の向上、スピードアップに繋がる良い機会となった。





ワークショップの様子





電算システムは2006年から Google Cloud 事業に参入し、日本初期プレミアパートナーとして3,000社以上の企業の DX 推進を伴走型で支援してまいりました。特に昨今は生成 AI(Google Workspace with Gemini、 Gemini Enterprise)を多くのお客様へ提供・ご支援を行っております。今後も、岐阜薬科大学との連携協定に基づき、「教育」「研究」「大学運営」の3分野で、DX 推進を通じた双方のブランド力向上を目指してまいります。





生成AI支援： https://www.dsk-cloud.com/solution/g-suite/gemini#service

セミナー ： https://www.dsk-cloud.com/seminar

ブログ ： https://www.dsk-cloud.com/blog

顧客事例 ： https://www.dsk-cloud.com/casestudy





※ Google Cloud、Google Workspace、Gemini、NotebookLM および Gemini Enterprise は、 Google LLC の商標です。









■会社概要

株式会社電算システム

本社所在地 ： 岐阜本社 岐阜県岐阜市日置江1丁目58番地

東京本社 東京都中央区八丁堀2丁目20番8号 八丁堀綜通ビル

主な事業内容： 情報サービス事業、収納代行サービス事業

URL ： https://www.densan-s.co.jp/