ますます大好評『大阪ひつじフェスタ2026』を6月5日(金)から7日(日)まで OSAKA FOOD LABで開催！～世界のごちそう肉「羊肉」を、食の都・大阪から発信～

ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア・リミテッド

大阪ひつじフェスタ2026実行委員会は、食の都・大阪で、羊肉の魅力を発信するため、オージー・ラムのPR大使「LAMBASSADOR(ラムバサダー)」や、大阪の羊肉文化をけん引する飲食店・団体とともに、本格的な羊肉普及イベント『大阪ひつじフェスタ2026』を6月5日(金)から7日(日)まで開催します。会場は大阪市北区中津のOSAKA FOOD LAB。3日間にわたる本イベントでは、羊肉を通じて食の多様性とその可能性を広く伝えてまいります。

URL： https://osakahitsujifes.jp(https://osakahitsujifes.jp/)

大阪ひつじフェスタ2026KV

■グローバル時代の主役肉「羊肉」を大阪で体感せよ！

世界では「ハレの日のごちそう」として親しまれている羊肉。王室の晩餐会でも最も格式の高い料理として振る舞われるなど、歴史と伝統に裏打ちされた逸話の多いお肉です。宗教的な禁忌が少なく、ハラル対応製品も多い羊肉は、世界中の人々が一緒に味わえる“グローバルフード”です。

また、羊は「世界最古の家畜」ともいわれ、肉・乳・毛・皮などすべてが活用できるサステナブルな存在。栄養価が高く、ヘルシーな赤身肉としても優れており、まさに「食べる理由があるお肉」です。その魅力をより多くの方に知っていただくため、大阪から新たな羊肉ムーブメントを発信してまいります。

本イベントには、日本市場の羊肉シェア約7割を誇るオーストラリアの生産者団体MLA(ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア)と、在日オーストラリア大使館商務部の協力のもと、オーストラリア産ラムのPR大使「LAMBASSADOR(ラムバサダー)」も参加。大阪の食文化に新たな風を吹き込む3日間に、ぜひご注目ください。

LAMBASSADOR(ラムバサダー)についての詳細はこちら

http://aussielamb.jp/lambassador/

■開催するごとにヒートアップする『大阪ひつじフェスタ』

2024年の第1回開催では、「関西で羊肉は響かないのでは…」という懸念を払拭し、入場料があるイベントにもかかわらず2日間で約2,000名が来場。大きな反響を呼びました。第2回となる昨年2025年はさらにひつじ熱が加速し3,000名が来場。この波に乗って今年2026年はさらに規模を拡大。初参加店舗も出店し、大阪だけでなく関西地域全体にひつじムーブメントを広げたいと思います。

大阪ひつじフェスタ2025開催の様子

■イベント概要

『大阪ひつじフェスタ2026』

https://osakahitsujifes.jp(https://osakahitsujifes.jp/)

【共催】

大阪ひつじフェスタ2026実行委員会

ミート・アンド・ライブストック・オーストラリア(MLA)

【協力】

在日オーストラリア大使館商務部、羊齧協会

【期間】

2026年6月5日(金)～7日(日)

※本イベントは、時間枠での入替制です。詳細はWebサイトをご確認ください。

●6月5日(金)

1回目： 17:00～20:00

●6月6日(土)

1回目： 10:00～13:00

2回目： 13:00～15:00

3回目： 15:00～18:00

4回目： 18:00～20:00

●6月7日(日)

1回目： 10:00～13:00

2回目： 13:00～15:00

3回目： 15:00～17:00

※雨天決行(会場は半屋内)

【会場】

OSAKA FOOD LAB （大阪府大阪市北区中津1-1-36）

「阪急大阪梅田駅」より徒歩8分

「大阪メトロ御堂筋線中津駅」5号出口より徒歩3分

【実施内容】

各種ラム肉のフード、オーストラリア産ワイン、ビールなどのアルコール類、ソフトドリンクなどの販売、PRブースなど

【入場料】

入場チケット制 500円(高校生以下無料)

※時間枠での入替制にて実施させていただきます。

※各種フードおよびドリンク類は、各店舗にて現金（一部、キャッシュレス決済対応）にてご購入をお願いいたします。

入場チケットを事前購入いただいた方には、特典として「オージー・ラム ミニ巾着袋」をプレゼントいたします！

オージー・ラム ミニ巾着袋

■出店予定 ※順不同

＜フード＞

・Chi-Fu

・東京ジンギスカン 羊SUNRISE

・中華旬彩森本

・（食）ましか

・メリーサンノソバージュ

・ラムのラヴソング

・spanish bar & cafe NEUTRAL

・ピタックごはん

・ラムバサダー（オーストラリア産ラムPR大使）

＜ドリンク＞

・ヴァイアンドフェロウズ

・サントリー

出店者等は予告なく変更になる場合があります。ご了承ください。

各店舗の出店メニューはWebサイトをご確認ください。

https://osakahitsujifes.jp(https://osakahitsujifes.jp/)