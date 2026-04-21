ANAクラウンプラザホテル広島 （広島市中区中町 総支配人代理 柴山彰） では、1階ザ・ラウンジにて、2026年5月1日（金）より、広島県唯一のブランド茶「世羅茶」を使用したスペシャルコラボレーションアフタヌーンティー『新緑で奏でるハーモニー ～広島茶々ヌーンティー 2026～』を開催いたします。

新茶が芽吹くこの季節。 世羅の大地が育んだやわらかな香りと、澄んだ旨みを活かした抹茶スイーツに、新緑をテーマにしたセイボリーをご用意いたしました。 鮮やかなグリーンに彩られたアフタヌーンティーを、ドイツの高級紅茶ロンネフェルトティーを含む90分飲み替え自由のドリンクとともにゆっくりと初夏のひとときをお楽しみください。

＜世羅茶＞

広島県世羅町で育まれる「世羅茶」は、農薬を使わず、海藻や牡蠣殻、魚粉など海のミネラルを 含んだ有機肥料で栽培された希少な茶葉です。 渋みが少なく、まろやかな甘みとコクのある味わいが特徴で、近年その価値が再評価されています。

世羅茶×The Loungeコラボレーションスペシャルアフタヌーンティー

新緑で奏でるハーモニー ～広島茶々ヌーンティー 2026～ 概要

■店舗：1F ザ・ラウンジ ■期間：2026年5月1日(金）～6月30日（火） ■時間：11：30a.m.～最終受付 5:30p.m.《120分制》 ※日曜日のみ／最終受付 8:00p.m. ■料金：お１人様\4,840 ※税金・サービス料込 ■内容

[スイーツ]

抹茶こけ玉生チョコレート／抹茶マスカルポーネ庭園風パフェ／抹茶バスクチーズ／抹茶カスタードミルフィーユ／抹茶あずきモンブラン／抹茶クリームダックワーズ／抹茶のムース／抹茶マカロン／抹茶プリン／抹茶スコーンとプレーン

[セイボリー]

グリーンスムージー／野菜のテリーヌ／サーモンとモッツアレラのカダイフ巻き／枝豆と生ハムのオープンサンド

[ドリンク] ※90分飲み替え自由

コーヒー／紅茶（アッサム・ウバ・ダージリン・アールグレイ・ジャスミン・イングリッシュブレックファースト）／ハーブティー（カモミール・オレンジピール・ハイビスカス・ペパーミント・ローズヒップ）／ロンネフェルト（アッサムバリ・ルイボスアールグレイ・ダージリンサマーゴールド・ライトレイトセイロン）／ヒロコハーブス（ハッピーフラワー・セージセージ）

＼一緒に楽しめるオリジナルオプションカクテルもご用意しております。／

●照葉樹林（抹茶リキュールと烏龍茶のカクテル） \605 ※ノンアルコールのご用意もございます

●世羅産抹茶 \484

＜ご予約お問い合わせ＞ ザ・ラウンジ ： 0570-07-1640（ナビダイヤル）④→②

クラウンプラザ®ホテルズ&リゾーツについて：

世界有数のプレミアムホテルブランドであるクラウンプラザは、都市や空港、リゾート、郊外など、さまざまなロケーション、絶好の立地にホテルを展開しています。ビジネスでもレジャーでも、そのふたつの旅が交差する新しい旅でも、現代のゲストのニーズに発想豊かなアイデアでお応えします。日本では、ANAクラウンプラザブランドとして、現在全国 20都市（釧路、千歳、札幌、秋田、安比高原、新潟、富山、金沢、成田、名古屋、京都、神戸、岡山、広島、米子、松山、福岡、長崎、熊本、沖縄）で5,000 室以上を展開しており、そのネットワークは拡大し続けています。詳細はブランド公式サイトwww.crowneplaza.com、その他FacebookやInstagramなどのSNSをご覧ください。

IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて：

IHG ホテルズ&リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。下記の20ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に6,600軒超のホテルを有し、2,200軒超のホテルを開発中です。また、IHGワンリワーズは1億4,500万人の会員を有する世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。

ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, ヴィニェット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテルインディゴ

プレミアム: voco, Ruby, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ

エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ガーナー, avid ホテルズ

スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ

エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの ホテルとコーポレートオフィスには、約385,000人のスタッフがおり日々世界中のお客様をお迎えしています。 ※2025年3月31日現在

IHGグローバルサイト: https://www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation IHGワンリワーズアプリ: https://apps.apple.com/us/app/ihg-hotel-deals-rewards/id368217298 IHGワンリワーズアプリ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android IHGニュースルームサイト: https://www.ihgplc.com/en/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/ IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式サイト: https://www.ihg.com/ja/japan

本件に関するお問い合わせ先： ANAクラウンプラザホテル広島 マーケティング 玉井 岩田 Tel: 082 241 9126 Fax: 082 241 1110 mkt2@anacrowneplaza-hiroshima.jp