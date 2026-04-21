Train of GlamourがEHL Allianceに加盟、中国初のメンバーとしてラグジュアリー鉄道旅行の新時代を切り開く

上海、2026年4月20日 /PRNewswire/ -- Fosun Infrastructure Group傘下のプレミアム鉄道ライフスタイルブランドであるTrain of Glamourは本日、EHL Allianceに加盟したことを発表しました。これにより、同社は中国からの初の法人メンバーとなります。



Train of Glamour with EHL



本提携は、ラグジュアリー列車旅行を単なる移動手段ではなく、それ自体が目的地となる体験として再定義するうえで、同ブランドにとって大きな一歩となるものです。

Train of Glamourのフラッグシップ製品であるシルクロード・エクスプレス（Silk Road Express）は、清華大学との共同開発による、手描きの外装を特徴とする世界初の観光列車です。同列車の内装はHBAにより設計され、2024年OPAL London Outstanding Property Award（プラチナ）を受賞しました。同列車は全38室のデラックスキャビンで定員はわずか80名とし、プライバシーと文化体験への没入を重視した、低密度で高水準のサービスを提供します。

シルクロード・エクスプレス（Silk Road Express）は、「三つの希少性」である立地の希少性（UNESCO世界遺産を巡る真正のシルクロード沿線での運行）、文化の希少性（東洋美学の体系的な表現）、そしてサービスの希少性（国際基準と地域文化の深い融合）を基盤として構築されています。

EHL Alliance加盟の一環として、Train of Glamourは、5つの戦略的取り組みにおいてEHLと連携します。

1. 中国初のラグジュアリー鉄道サービス基準の共同開発。

2. サービス品質の向上と東洋的な真正性の維持。

3. EHLの学生を対象とした人材交流およびインターンシッププログラムの開始。

4. 異業種間ネットワーキングおよびブランド活動への参画。

5. 一流シェフとの連携によるミシュランレベルの料理体験の検討。

「Train of Glamourが中国初のメンバーとしてEHL Allianceに加盟したことを大変光栄に思います」と、Fosun Infrastructure Groupの最高経営責任者（CEO）であるJohn Fang氏は述べました。「EHLと連携し、東洋の真正なストーリーと国際水準の卓越したホスピタリティを指針に、中国におけるラグジュアリー鉄道旅行のライフスタイルに新たな基準を確立します。シルクロード・エクスプレス（Silk Road Express）は移動型の文化空間となっており、旅行者は、東洋美学の奥深さと世界水準のサービスを同時に体験できます。」

今回の加盟は、グローバルなラグジュアリー旅行市場における、イノベーション、文化遺産、そしてサービス分野のリーダーシップに対するTrain of Glamourのコミットメントを示すものです。

提携または報道関係のお問い合わせは、以下までご連絡ください。

営業のお問い合わせ先：glamourtrains.sales@fosun.com

メディアのお問い合わせ先：glamourtrains@fosun.com

公式ウェブサイト：https://www.glamourtrains.com/en



EHL members



（日本語リリース：クライアント提供）

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