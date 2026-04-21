「鬼平犯科帳」 シリーズ最新作

第8弾「本所の銕」(市川染五郎主演)／第9弾「密告」（松本幸四郎主演）

「時代劇専門チャンネル」「時代劇専門チャンネルNET」を運営する日本映画放送株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：宮川朋之）は、時代小説の大家・池波正太郎の三大シリーズの一つとして知られ、累計発行部数3,000万部を超える大ベストセラー時代小説『鬼平犯科帳』を原作に、松本幸四郎を主演に迎え「鬼平犯科帳」シリーズを映像化してきました。

そしてこの度、最新作となる第8弾「本所の銕」（市川染五郎主演）、第9弾「密告」（松本幸四郎主演）について、2作品の完成披露を兼ねたファンイベント『鬼平犯科帳祭』の開催、さらに2作品をまとめてお楽しみいただける劇場上映が決定いたしました。「本所の銕」は原作の「密告」で描かれた若き日の平蔵・長谷川銕三郎時代のエピソードに着想を得たオリジナルストーリーです。「密告」へと繋がる前日譚となる本作は、銕三郎を演じる市川染五郎が主演を務めます。そして「密告」は、松本幸四郎演じる平蔵が過去と向き合う姿が描かれる、2作連なった物語となっています。

初夏より盛り上がる“ドラマ鬼平”の展開に、どうぞご期待ください。



「鬼平犯科帳 本所の銕」Ⓒ日本映画放送

「鬼平犯科帳 密告」Ⓒ日本映画放送

駒木根葵汰、山田真歩らゲスト出演！山口馬木也、中島瑠菜が続投！

2つの物語の鍵を握る、御家人・横山小平次／盗賊・伏屋の紋蔵の一人二役を演じ分けるのが、今最も注目される俳優の一人・駒木根葵汰。また、紋蔵の母・お百を、実力派俳優・山田真歩が演じます。あわせて、今回解禁された作品の場面写真では、平蔵、銕三郎の鋭い視線、小平次の含みのある表情、筆頭与力・佐嶋忠介に密告状を渡すお百が切り取られており、小平次やお百が平蔵、銕三郎とどう関わっていくのか、物語の展開に注目です。

さらに、「本所の銕」では平蔵（銕三郎）の父・宣雄を松尾貴史、継母・波津を黒沢あすかが演じ、これまで描かれてこなかった平蔵の過去が明らかになります。そして、第49回日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞した中島瑠菜が第2弾の劇場版「血闘」に続き、銕三郎に寄り添う若き日のおまさを演じ、「本所の銕」「密告」には平蔵の親友・岸井左馬之助役として、大河ドラマ「豊臣兄弟！」でも話題の山口馬木也が引き続き出演いたします。

ⒸPHOTOGRAPHER:AKIRA MAEDA

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長谷川平蔵役：松本幸四郎 コメント

「本所の銕」、「密告」堂々たる傑作です。「本所の銕」では、銕三郎役の染五郎、若き日のおまさ役の中島瑠菜さん、若き日の左馬之助役の阿佐辰美さん、3 人の大きな成長に熱い涙がこぼれ、「密告」では、左馬之助役の山口馬木也さんとの言葉のいらない絆と信頼を感じ、お百役の山田真歩さん、小平次と紋蔵の二役を演じた駒木根葵汰さんの血の滲む生き様に引き込まれました。

山下監督、堀場監督に感謝、感涙、そして是非とも皆様にご覧いただくことを願っております。



Ⓒkurigami

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長谷川銕三郎役：市川染五郎 コメント

銕三郎として再び「鬼平犯科帳」に戻ってくることができ、心から嬉しく思います。

1年ぶりの松竹撮影所での撮影。銕三郎の性根はそのままに、“進化”させることを心がけました。

シリーズ第1弾のTVドラマ「本所・桜屋敷」に始まり、第２弾の劇場版「血闘」、ラジオドラマ「本所・桜屋敷」、そして今回の撮影の直後には歌舞伎版「血闘」でも銕三郎を演じさせていただきました。

その銕三郎の集大成にすべく、彼の熱さと鋭さ、器の大きさをより深めて挑みました。

もちろん、今回も日焼けサロンで肌を焼いて。

父が演じる“漢・鬼平”になっていくまでのグラデーションを感じていただければ幸いです。





横山小平次・伏屋の紋蔵役：駒木根葵汰 コメント

「鬼平犯科帳 本所の銕／密告」で小平次と紋蔵を演じました。

銕三郎、そして平蔵と対峙したあの圧力は今でも鮮明に覚えています。

生きるか死ぬかの時代で2つの人生を覗かせてもらい、贅沢な時間でした。

2人の生き様が1人でも多くの方に届くことを願っております。

■第8弾「鬼平犯科帳 本所の銕」



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■第9弾「鬼平犯科帳 密告」



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