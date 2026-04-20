FSC(R)認証の森林・木材・製品をつなぐ情報ポータル「FSC認証木材マーケットハブ（FSCモクハブ）」を公開

特定非営利活動法人日本森林管理協議会FSCモクハブページトップ画面

国際的な森林認証制度FSC(Forest Stewardship Council(R))の普及啓発を行うFSCジャパン(特定非営利活動法人 日本森林管理協議会、代表:太田猛彦)は、FSC認証の森林・木材・製品をつなぐ情報ポータル「FSC認証木材マーケットハブ（FSCモクハブ）」を、2026年4月8日、FSCジャパン公式ウェブサイト内に公開いたしました。

FSCモクハブは、FSC認証材を使用したい企業や団体、またFSC認証材を供給する事業者が、必要な情報にワンストップでアクセスできる情報ポータルです。

国内のFSC認証林の検索機能をはじめ、事例記事や各種コンテンツを通じて、FSC認証木材に関するマーケット情報を包括的に提供します。

FSC認証木材マーケットハブ（FSCモクハブ）の詳細はこちらからご覧いただけます。

https://jp.fsc.org/jp-ja/Moku_hub

FSCモクハブで提供する主なコンテンツ

FSCモクハブでは、以下のような情報を集約し、順次公開してまいります。

- FSC認証材供給情報が検索できる国内FSC認証林マップ- FSC認証林のストーリー- FSC認証活用事例記事- FSC認証の価値や必要性を解説する記事・動画コンテンツ- FSC認証林や木材製品に関する各社プレスリリース

※現在は一部コンテンツのみ公開中であり、今後順次拡充予定です。

主要コンテンツ：国内FSC認証林マップ

FM認証林をマップ上に可視化各種フィルターで検索が可能

認証林マップは、FSCモクハブの主要コンテンツの一つです。FSC認証材の需要が高まる中、FM認証林の所在地を地図上で可視化し、供給可能な材の情報とあわせて直感的に把握しやすい形で公開しています。

既存のデータベースでは、FSC認証取得者を検索することはできますが、実際に供給可能な材を調べることは容易ではありませんでした。本マップでは、樹種や収穫量、年間に販売可能な最大量、少量販売の可否などのフィルターで検索することが可能です。これにより、「どこからどれだけ調達できるのか分からない」といった課題の解決につながることが期待されます。

さらに今後は、認証材があってもCOC認証がつながらないといったサプライチェーン上の課題に対応するため、製材会社など、FM認証取得者から木材を調達し加工が可能な事業者の情報も掲載していく予定です。

FSC認証活用事例記事などのコンテンツ例

FSCモクハブでは、認証材の供給情報に加え、実際の活用事例や森林のストーリーなど、理解を深めるためのコンテンツも掲載していきます。

背景：持続可能な森林資源調達の重要性の高まり

森の事例家具の事例建築・建材の事例

近年、「カーボンニュートラル」や「ネイチャーポジティブ」に向けた取り組みが世界的に加速しています。企業には、気候変動対策、生物多様性の保全、人権への配慮など、サプライチェーン全体での対応が求められており、森林資源の持続可能な調達の重要性は一層高まっています。

FSC認証材を活用することで、森林資源調達に伴う環境・社会リスクの低減につながるとともに、持続可能な取り組みを対外的に示すことが可能となります。

今後の展開

FSCジャパンでは、FSCモクハブを通じて、FSC認証木材に関する情報発信を強化し、国内における責任ある森林資源の調達と利用のさらなる促進を目指してまいります。

FSC認証木材の調達先や活用のヒントをお探しの方は、ぜひ本情報ポータルをご活用ください。

FSC認証木材マーケットハブ（FSCモクハブ）はこちら

https://jp.fsc.org/jp-ja/Moku_hub

FSCジャパン(特定非営利活動法人 日本森林管理協議会）

FSC（Forest Stewardship Council, 森林管理協議会）は、環境保全の面から見て適切で、社会的な利益にかない、経済的にも継続可能な森林管理の普及を目的に、環境団体、林業者、林産物取引企業、先住民団体などを中心に、1994年に設立された独立した非営利団体です。

認証された森林は1億6千万ヘクタールを超え、6万以上の組織がFSCの規格に基づき認証されています。FSCジャパンはFSC国際事務局から正式に承認された、日本の窓口となる組織として、日本国内におけるFSC森林認証の普及や、国内を対象とした規格の検討と作成を行っています。

FSCジャパン公式HP：https://jp.fsc.org/jp-jp

FSC公式X： https://x.com/FSC_Japan

FSC公式Facebook： https://www.facebook.com/FSC.Japan