アニメ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」特別版4月25日発売【スポーツ報知】

株式会社報知新聞社

「スポーツ報知」を発行する株式会社報知新聞社（代表取締役社長・長谷川剛）では、アニメ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」の魅力を探った特別版を４月25日より全国のアニメイト、ゲーマーズなどアニメショップや一部書店、池袋P’PARCO3階の報知エンターテインメントマーケット実店舗および同マーケット通信販売で発売します。スポーツ報知は4月25・26日の両日、幕張メッセで行われる「ニコニコ超会議」（ニコ超）に初出展。この特別版も初お目見えします。

秋田書店のWebマンガ誌「チャンピオンクロス」に連載中の塀氏の同名漫画を原作としたＴＶアニメ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」は2026年４月10日からTOKYO MXほかで放送中。風光明媚な埼玉県秩父地方のとある大学の女子寮を舞台に、新入生の上伊那ぼたんとそれを取り巻く先輩たちがお酒をきっかけとして絆を深めていく物語は、国内外のおいしいお酒の数々が登場するのみならず、登場人物のリアルな人物像、心の交流が心地よい青春群像劇です。

今回の特別版は、「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」の魅力を様々な視点から多角的に分析。上伊那ぼたん役・鈴代紗弓さん、砺波いぶき役・青山吉能さん、郡上かなで役・寿美菜子さん、遊佐あかね役・天海由梨奈さん、北杜やえか役・富田美憂さん、台湾からの留学生の張景嵐（チャン・ジンラン）役・河瀬茉希さんの６人のメインキャストと、佐久間貴史監督にインタビューを敢行。おすすめのお酒や、劇中に登場する珍しいお酒などもご紹介いただきました。また、登場する秩父をはじめとしたお出かけスポットや、キャラクターのカラフルでおしゃれなファッションも楽しめます。表紙イラストは本紙のための描き下ろし。お酒片手にゆるりと楽しめるアニメの“おつまみ”として、是非おともにしていただきたい特別版です。

※店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

【主な内容】

・作品の見どころとキャラクターの魅力

・キャストインタビュー（鈴代紗弓さん、青山吉能さん、寿美菜子さん、天海由梨奈さん、富田美憂さん、河瀬茉希さん）

・スタッフインタビュー（佐久間貴史監督）

・作品を彩る銘酒＆おでかけスポット紹介

【販売概要】

商品名：アニメ「上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花」特別版

発売日：2026年4月25日（※地域によって発売日が前後する場合があります）

体裁：ブランケット判４ページオールカラー

価格：500円（税込）

販売：全国のアニメイト、ゲーマーズなどアニメショップ、全国の一部書店、「報知エンターテインメントマーケット（H.O.E.M.）」ＥＣサイトおよび実店舗（池袋・P'PARCO３階）

(C)塀（秋田書店）／上伊那ぼたん製作委員会

(C)塀（秋田書店）／上伊那ぼたん製作委員会

【報知エンターテインメントマーケット（H.O.E.M）とは】 https://hochi-em.com/

報知新聞社が運営するアニメなどに特化したＥＣサイト。スポーツ報知が発売したタブロイド特別号やオリジナルグッズ などを販売。

▼スポーツ報知＿HOEM https://x.com/hochi_hoem

▼報知サブカル情報局＆H.O.E.M. https://x.com/hochi_comiket

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