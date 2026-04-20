ペットブランド「STANDING ON THE BLUE」、2026年春夏コレクション第一弾を発売
MNインターファッション株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：吉本一心）のグループ会社であるファッションネット株式会社（本社：東京都港区）が展開するペットブランド「STANDING ON THE BLUE（スタンディング オン ザ ブルー）」は、2026年春夏コレクション第一弾を2026年4月9日（木）より発売中です。
本コレクションでは、ブランドのアイコニックな提案である“愛犬とお揃いで楽しめるペアアイテム”をはじめ、熱中症対策に対応したアイテムをラインナップしています。さらに、年々暑さが増す夏を快適に過ごすための機能性にフォーカス。愛犬にとって負担の少ない設計はもちろん、飼い主にとっても扱いやすい仕様を追求し、多角的な視点から“機能性”をアップデートしました。
メッシュ素材やスイムウェア素材、ミラープリントを組み合わせ、スポーツとラグジュアリーが融合したデザインに仕上げています。
なお、第二弾は4月末～5月初旬の発売を予定しています。
■ 2026年春夏コレクション 第一弾 ラインナップ
・Spotted Pair T (dog)(https://standingontheblue.com/collections/26ss-collection/products/spotted-pair-t-dog) \7,900 (税込)
・Spotted Pair T (owner)(https://standingontheblue.com/collections/26ss-collection/products/spotted-pair-t-owner) \10,890 (税込)
・Cool＆Insect Mesh Suit(https://standingontheblue.com/collections/26ss-collection/products/cool-insect-mesh-suit-1) \12,900 (税込)
・Cooling Mesh Tank(https://standingontheblue.com/collections/26ss-collection/products/cooling-mesh-tank) \7,900 (税込)
・Cool Sailor Uniform(https://standingontheblue.com/collections/26ss-collection/products/cool-sailor-uniform) \9,900 (税込)
■ブランド概要
STANDING ON THE BLUE
ペットブランドとして、2023年6月にローンチ。モードやストリート、ラグジュアリーの要素をデザインに取り入れ、機能面・実用性にもこだわったアイテムを展開。
STANDING ON THE BLUE 公式アカウント
ECサイト：https://standingontheblue.com/
Instagram: https://www.instagram.com/standingontheblue/
■会社概要
MNインターファッション株式会社
会社名：MNインターファッション株式会社（MN Inter-Fashion Ltd.）
代表取締役社長 ：吉本一心
本社：東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー
事業内容：機能資材、機能テキスタイル、産業資材、アパレル・服飾雑貨、ブランドマーケティングなど
URL：https://mn-interfashion.com(https://mn-interfashion.com/?utm_campaign=TIMES_2604_STOB26SS1&utm_id=TIMES_2604_STOB26SS1)
ブランドの詳細は、公式サイトおよび自社素材ブランドの情報発信プラットフォーム「LaunchPark(ローンチパーク)」のSNSアカウントにて随時公開しております。
LaunchPark：https://launch-park.com/(https://launch-park.com/?utm_campaign=TIMES_2604_STOB26SS1&utm_id=TIMES_2604_STOB26SS1)
Instagram：https://www.instagram.com/launchpark_mag/
ファッションネット株式会社
会社名：ファッションネット株式会社 （Fashion Net Inc.）
代表取締役社長：梅田 幹博
本社：東京都港区赤坂8丁目11番37号 3階
事業内容：アパレルOEM・ODM事業、自社ブランド事業
URL：https://www.fashion-net.co.jp/
問い合わせ先：standingontheblue@fashion-net.co.jp