【アマゾン 39%OFFタイムセール】POCKAM P10 期間限定セール｜10.1インチ大画面タブレット、6部品付属がなんと14,500円（税込）、超低価格で登場

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POCKAMは、10.1インチHD大画面タブレット「POCKAM P10」の期間限定セールを実施中です。通常価格23900円（税込）のところ、39%OFFとなる14,500円（税込） にて特別提供いたします。在庫がなくなり次第終了となりますので、この機会にぜひお買い求めください。

POCKAM P10イメージ図

【セール概要】

商品名：POCKAM P10

通常価格：23900円（税込）

セール価格：14,900円（税込）

割引率：39%OFF

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GTMJWQ14?th=1

販売期間：在庫なくなり次第終了

【POCKAM P10 主な製品ハイライト】

10.1インチHD大画面＋90Hzリフレッシュレート

POCKAM P10は、10.1インチのIPSディスプレイを搭載。1280×800のHD解像度に加え、90Hzのリフレッシュレートに対応しており、動画視聴やWeb閲覧、SNSのスクロールがなめらかに楽しめます。コントラスト比1200:1、輝度300cd/m²を実現。16:10のアスペクト比は映画鑑賞にも最適です。

最新Android 16＋Gemini AI搭載

最新のAndroid 16オペレーティングシステムを採用。Gemini AIに対応しており、AIを活用したスマートな操作が可能です。Google認定のGMS搭載タブレットなので、Google Playストアから安心してアプリをダウンロードできます。また、DRM L1にも対応しており、動画配信サービスを高画質で楽しめます。

48GB拡張メモリ＋128GBストレージ

プロセッサにはUnisoc T310クアッドコアCPUを採用。8GB RAMに加え、最大40GBの拡張RAM機能により、実質48GBの大容量メモリとして動作します。ストレージは128GB ROM、さらに最大2TBのmicroSDカードに対応。アプリやデータ、写真をたっぷり保存できます。

7,000mAh大バッテリー

7,000mAhの大容量バッテリーを内蔵。長時間の動画再生やリモートワーク、在宅ワークのサブ機としても安心してご使用いただけます。10Wフル充電に対応しており、短時間で充電できます。

充実のエンタメ機能

デュアルスピーカー（1217 BOX）を搭載。3.5mmイヤホンジャック、Bluetooth 5.0、Wi-Fi 5（2.4/5GHz、802.11ac/a/b/g/n）に対応。1080P 30fpsの動画再生・エンコード（H.265/H.264/H.263/VP8/VP9）が可能です。

【POCKAM P10 詳細スペック】

ディスプレイ：10.1インチ IPS、1280×800 HD、90Hz

OS：Android 16（Gemini AI対応）

CPU：Unisoc T310 クアッドコア（最大2.0GHz）

GPU：Mali-G52

RAM：8GB＋最大40GB拡張（最大48GB）

ROM：128GB（microSD最大2TB対応）

バッテリー：7,000mAh

充電：10W急速充電、Type-C

カメラ：前面5MP（広角83°）、背面8MP（AF）

通信：Wi-Fi 5（2.4/5GHz）、Bluetooth 5.0

対応言語：48言語（日本語、英語、中国語簡体字/繁体字など）

【プレミアムセット同梱内容】

P10本体 ×1

Type-C USBケーブル ×1

充電器 ×1

パッケージボックス ×1

取扱説明書 ×1

保証カード ×1

Bluetoothキーボード ×1

Bluetoothマウス ×1

タッチペン ×1

レザー保護ケース ×1

有線イヤホン（3.5mm） ×1

鋼化フィルム ×1

※キーボード付きタブレット、マウス付きタブレット、ケース付きタブレット、タッチペン付属タブレットとしてすぐにご利用いただけます。

日常使いからエンターテインメントまで、あらゆるシーンで活躍する最新スマートフォン「POCKAM タブレット」。高性能・長時間駆動・大画面ディスプレイを兼ね備え、これからのスタンダードを再定義する一台として注目を集めています。