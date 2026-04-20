次世代AI検索「AcuSeek」シリーズが大幅アップデート！

HIKVISION JAPAN株式会社

防犯カメラ・監視ソリューションのリーディングカンパニーであるHikvisionは、I/Vproシリーズの次世代AI検索機能「AcuSeek」において、日本語検索への正式対応を含む最新ファームウェア「V5.05.370」の提供を開始いたしました。

また、あわせて動物検索機能の拡張や、広範な動作温度に対応した新機種「High Protection Series」の同時リリースをお知らせいたします。

■ AcuSeekとは

AcuSeekは、Hikvision Guanlan大規模AIモデルによって提供される高度なビデオ検索ソリューションです。従来の属性検索に加え、より直感的かつ詳細な検索を可能にし、録画データからのターゲット抽出時間を劇的に短縮します。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=mT7wV0pdNM4 ]

■ 最新アップデート（FW V5.05.370）の主な新機能

1．日本語検索機能の正式サポート

これまで要望の多かった日本語でのインターフェースおよび検索機能に正式対応いたしました。

直感的な操作が可能になり、日本のユーザー様にとっての利便性が飛躍的に向上しました。

2.動物検索対応の拡大（AI大規模モデル搭載カメラの連携が必要）

家禽、ペット、野生動物など、多岐にわたる動物の検索が可能になりました。

家禽/家畜：鶏、鴨、豚、牛、羊、馬など

ペット：犬、猫、ウサギ、リス、アルパカなど

野生動物：ライオン、クマ、キツネ、シカ、パンダ、チーターなど

3. 高度なマルチタスク・エンジンモード AcuSeek、AcuSearch、および顔認証（最大8ch）を同時に有効化できるようになりました

これにより、動体検知や境界保護機能（フルチャネル対応）と並行して、より多角的な解析を同時に実行可能です。

4.利便性の向上

AcuSeekの検索結果から、対象の動画ファイルを直接ダウンロードすることが可能になりました。

■ 新製品：AcuSeek High Protection Series

厳しい環境下での運用を想定した、コンパクトかつ堅牢な新機種をラインナップに追加いたしました。

- 過酷な環境に対応する動作温度: HDDモデルでは-40℃～70℃、SSDモデルでも最大70℃までの広範囲な動作温度をサポートしています。- 高度な冷却システム: TEC冷却技術による精密な温度制御とサイレント操作を実現し、高い信頼性を誇ります。

ラインナップ: DS-7608NXI-G1/4P (HDD) / DS-7608NXI-G2/4P (SSD)

■ VMSプラットフォームへの展開

AcuSeek機能は、Webページ、ローカルGUI、および各種VMSプラットフォーム（Hik-Connect/HikCentral Professional等）への対応も完了しました。

Hikvisionは、今後も最新のAI技術を通じて、より安全で効率的な社会の実現に貢献してまいります。

詳細は公式サイトまたはお問い合わせください。

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