施術用オイルの安全基準を現場から問い直す――株式会社ウェルフィット、名古屋会場での第1回製品評価会を開催。9名のバザルト認定セラピストが新オイルを審査
～現場のセラピストが「審査員」になる日～
エステ・リラクゼーション業界において、施術用オイルの選定基準は長らく「価格」と「なんとなくの使い勝手」に委ねられてきました。成分の透明性が低く、水・乳化剤・シリコーン・鉱物油などを混合したオイルがコスト優先で流通している現実に対し、株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校・東京都千代田区 代表取締役：林ゆうこ URL: https://www.basaltschool-wellfit.jp）は、「施術用オイルの安全基準を現場から作る」という方針のもと、正式リリースに先立つセラピスト製品評価会（品評会）を全国4都市で順次開催しています。
2026年4月17日、その第1回目となる名古屋会場での品評会が開催されました。バザルトボディセラピスト養成講座受講済みの認定セラピスト9名が参加し、新たに開発した「P's select サメスクワランオイル」を実際に手で触れ、審査しました。
今回評価対象となったサメスクワランオイルは、深海鮫肝油由来・純度99.7%以上・スクワラン100%・医薬部外品原料規格2021準拠という高い品質基準を満たす施術用オイルです。1955年以来68年にわたり化粧品原料として使用実績を持ち、医薬品にも配合される安全性が証明された成分を使用しています。
同社が考案・商標登録したバザルト(R)ストーントリートメント（商標登録第5972921号）は、遠赤外線効果を活用した独自の温熱施術技術であり、全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347334/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347334/images/bodyimage2】
～「前より伸びがいい」「すでに販売が楽しみ」――現場から生まれた確かな手応え～
品評会では、参加セラピストがまずオイルの成分・安全性・バザルト(R)ストーントリートメントとの技術的な相性について説明を受けました。スクワラン100%・混ぜ物なし・純度99.7%以上という品質基準、そして「施術に使うオイルについてきちんと理解し、自信を持ってお客様に伝えられる商材を選ぶ」というウェルフィットのこだわりに、参加セラピスト全員が納得の声を上げました。
また今回の品評会では、現在提供中のシュガースクワランオイルとサメスクワランオイルを実際に比較する機会も設けました。参加セラピストが両方を手に取り、施術にも実際に使用。
その結果、サメスクワランオイルは前製品と比較してさらにのびがよく、お客様の肌の保湿においてもより高い効果が実感できたという評価が複数のセラピストから寄せられました。
品評会を通じて、「技術に合った商材を選ぶことの大切さ」を改めて実感したという声も上がりました。施術の質はオイルの選定にも左右される--その認識をセラピスト自身が現場の感覚として確かめた場となりました。参加セラピストからはすでに「販売が楽しみ」という声も上がっており、正式リリースへの期待が高まっています。
株式会社ウェルフィットは今後、大阪・東京・福岡の3都市でも順次品評会を開催し、全会場のセラピストの評価をもとに製品の正式リリースを決定する方針です。施術用オイルの選定基準を「価格」ではなく「安全性・施術適合性・成分の透明性」に置く取り組みを継続し、全国のサロンオーナー・セラピストとともに施術品質の底上げを進めてまいります。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
エステ・リラクゼーション業界において、施術用オイルの選定基準は長らく「価格」と「なんとなくの使い勝手」に委ねられてきました。成分の透明性が低く、水・乳化剤・シリコーン・鉱物油などを混合したオイルがコスト優先で流通している現実に対し、株式会社ウェルフィット（バザルト(R)スクール本部校・東京都千代田区 代表取締役：林ゆうこ URL: https://www.basaltschool-wellfit.jp）は、「施術用オイルの安全基準を現場から作る」という方針のもと、正式リリースに先立つセラピスト製品評価会（品評会）を全国4都市で順次開催しています。
2026年4月17日、その第1回目となる名古屋会場での品評会が開催されました。バザルトボディセラピスト養成講座受講済みの認定セラピスト9名が参加し、新たに開発した「P's select サメスクワランオイル」を実際に手で触れ、審査しました。
今回評価対象となったサメスクワランオイルは、深海鮫肝油由来・純度99.7%以上・スクワラン100%・医薬部外品原料規格2021準拠という高い品質基準を満たす施術用オイルです。1955年以来68年にわたり化粧品原料として使用実績を持ち、医薬品にも配合される安全性が証明された成分を使用しています。
同社が考案・商標登録したバザルト(R)ストーントリートメント（商標登録第5972921号）は、遠赤外線効果を活用した独自の温熱施術技術であり、全国47都道府県2,700店舗以上のサロンに導入されています。
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～「前より伸びがいい」「すでに販売が楽しみ」――現場から生まれた確かな手応え～
品評会では、参加セラピストがまずオイルの成分・安全性・バザルト(R)ストーントリートメントとの技術的な相性について説明を受けました。スクワラン100%・混ぜ物なし・純度99.7%以上という品質基準、そして「施術に使うオイルについてきちんと理解し、自信を持ってお客様に伝えられる商材を選ぶ」というウェルフィットのこだわりに、参加セラピスト全員が納得の声を上げました。
また今回の品評会では、現在提供中のシュガースクワランオイルとサメスクワランオイルを実際に比較する機会も設けました。参加セラピストが両方を手に取り、施術にも実際に使用。
その結果、サメスクワランオイルは前製品と比較してさらにのびがよく、お客様の肌の保湿においてもより高い効果が実感できたという評価が複数のセラピストから寄せられました。
品評会を通じて、「技術に合った商材を選ぶことの大切さ」を改めて実感したという声も上がりました。施術の質はオイルの選定にも左右される--その認識をセラピスト自身が現場の感覚として確かめた場となりました。参加セラピストからはすでに「販売が楽しみ」という声も上がっており、正式リリースへの期待が高まっています。
株式会社ウェルフィットは今後、大阪・東京・福岡の3都市でも順次品評会を開催し、全会場のセラピストの評価をもとに製品の正式リリースを決定する方針です。施術用オイルの選定基準を「価格」ではなく「安全性・施術適合性・成分の透明性」に置く取り組みを継続し、全国のサロンオーナー・セラピストとともに施術品質の底上げを進めてまいります。
配信元企業：株式会社ウェルフィット
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