株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス(本社：神奈川県横浜市 代表取締役：松岡 祐治）は、新刊「アフリカ音楽に出会う本」を、2026年4月24日に発売いたします。

コンゴ民主共和国のパーカッショニスト、ムクナ・チャカトゥンバは、初代「ライオンキング」のパーカッショニスト。 なぜ日本にやってきたのか？ アフリカでどのように生活をし、どのように音楽を身につけてきたのか？ コンゴ人視点で贈る、アフリカ音楽と文化を知る唯一無二のガイドブックです。 貴重な演奏音源がQRコードで聴けるので、伝統的な曲から著者の演奏まで、アフリカの情景を思い浮かべながら聴いてみてください。 【目次】 第1章 アフリカ音楽って何？ 第2章 コンゴのパーカッショニスト、日本へ 第3章 コンゴから見たアフリカ音楽 第4章 叩いてみよう！ 第5章 もっと知ろう！ コンゴのこと 付録 音源収録曲紹介 コンゴ音楽ディスクガイド あとがき 参考文献 ※本書は「はじめまして！アフリカ音楽」（GTB01091500）の改訂版です。

【商品詳細】

アフリカ音楽に出会う本

定価：2,420円(10％税込) 仕様：A5判縦/198ページ 発売日：2026年4月24日 ISBN：978-4-636-12256-5 商品コード：GTB01102627 https://www.ymm.co.jp/p/detail.php?code=GTB01102627

https://sheetmusic.jp.yamaha.com/products/4947817309499

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