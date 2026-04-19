『NISSANあ、安部礼司-BEYOND THE AVERAGE-』“りひろむ”が神保町に降臨!? INI 池崎理人＆高塚大夢がラジオドラマに登場！

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TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いた大人気ラジオドラマ『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』（日曜日17：00～17：55放送）では、2026年4月26日（日）の放送回に、INI 池崎理人＆高塚大夢が登場します。どんなストーリーになるのか…どうぞお楽しみに！

◆池崎演じる「イケイケ崎理人」と高塚演じる「ツカ高大夢」の掛け合いに注目！

『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』、4月26日（日）の放送回では、スペシャルゲストとして、INI 池崎理人と高塚大夢が登場！ ドラマの舞台は、東京都神田神保町にある中堅企業「大日本ジェネラル」。池崎は、大日本ジェネラルのマーケティング部所属の社員で、常にテンション高めの“陽キャ”「イケイケ崎理人」を、高塚はマーケティング部に中途入社した熱血ルーキー「ツカ高大夢」を演じます。

普段はハイテンションですが、実は一人で静かにすごすのが好きなイケイケ崎理人。周囲の期待に応えようと、無理をして「イケイケ」を演じる中、安部礼司からAIチャットを勧められ、「AIハムスター」（演：高塚大夢）を相棒にします。そんな彼が熱血ルーキー・ツカ高に出会い、2人は一緒に重要な企画の立案をしようとしますが、2人の相性は最悪で…!?

池崎・高塚は今回の出演にあたり、「イケイケ崎理人役として安部礼司に4年ぶりにお世話になります。サラリーマンとしてはもう新人じゃないので、イケイケに頑張ります！」（池崎）、「安部礼司に初めての出演、とても楽しみにしていました。イケイケ崎よりイケイケにいきますのでよろしくお願いします！」（高塚）と、意気込みを述べました。

番組は4月26日（日）17時～17時55分。TOKYO FMほか、お住まいの地域のJFN系列局、radikoにてお聴きいただけます。ぜひ、お聴きください。

■『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』

◇放送日時： 毎週日曜17：00～17：55

◇放送エリア：TOKYO FMを含むJFN38局ネット

◇番組内容：ごく平均的なサラリーマン「安部礼司」が、社会の荒波に揉まれながら成長していく様子を描いたラジオドラマ。

◇番組サイト： https://www.tfm.co.jp/abe

◇安部礼司 公式X：（@abe_average）

◇番組公式ハッシュタグ：#あべれいじ