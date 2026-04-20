立ち飲みフェス実行委員会(実行委員長：猪口 朋彦)は、2026年5月4日(月・祝)から6日(水・祝)までの3日間、神奈川県藤沢市の鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARKにて、新イベント「湘南ハイボールフェス」を初開催いたします。





告知フライヤー





これまで上野恩賜公園などで「下町ハイボールフェス」を手掛けてきた当委員会が、次なる舞台に選んだのは「湘南」。江ノ島と富士山を一望できる最高のロケーションで、ハイボールと全国の絶品グルメ、そしてジャンルレスなライブステージをお楽しみいただけます。









■「湘南ハイボールフェス」3つの見どころ

1. 絶景×炭酸！湘南の海風を感じる「最高の一杯」

会場は海に面した開放感あふれる鵠沼海浜公園。定番のハイボールから、ここでしか味わえないオリジナルハイボール、クラフトビールまで豊富にラインナップ。青空の下、富士山を眺めながら流し込む一杯は格別です。





Beer＆Sour STAND





2. ハイボールに負けない！うまいグルメが集結

お好み焼きやオムそばなどの鉄板グルメから、お酒が進むおつまみまで、厳選されたフードブースが出店。湘南の開放的な雰囲気の中で、大人から子供まで楽しめる食の祭典です。





大翔





3. 音楽、お笑い、盆踊り！熱狂のステージパフォーマンス

3日間、豪華な出演者がステージを盛り上げます。会場が一体となるエンターテインメントが満載です。





ジュリアナの祟り





■ 開催概要

名称 ： 湘南ハイボールフェス

開催日時 ： 2026年5月4日(月祝)・5日(火祝) 11：00～20：00・2026年5月6日(水祝) 11：00～19：00

会場 ： 鵠沼海浜公園HUG-RIDE PARK

料金 ： 入場無料

主催 ： 立ち飲みフェス実行委員会、株式会社小田急SCディベロップメント

後援 ： 藤沢市

公式サイト： https://shitamachi-highball.com/shonan/









【参考：立ち飲みフェス実行委員会について】

「お酒を通じて人と地域を繋ぐ」をコンセプトに、上野恩賜公園での「下町ハイボールフェス」や「おでん＆地酒フェス」など、累計数十万人を動員するグルメフェスティバルを企画・運営しています。2026年2月には委員会テーマ曲もリリースし、日本の立ち飲み文化を盛り上げています。