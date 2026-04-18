徳島・鳴門温泉【35周年記念】アオアヲから感謝の宿泊プラン登場！幼児料金無料・小学生半額☆釣り堀体験35円ほか、7大特典を記念価格で♪

株式会社H.P.D.コーポレーション「アオアヲ ナルト リゾート」釣り堀体験イメージ

アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県鳴門市 総支配人:高橋裕二）は、2026年4月23日に35周年を迎えます。35年分の感謝を込めて7月17日までの期間限定で、お子さま連れにうれしい特典付き宿泊プランを発売いたします。

アオアヲ 35周年特設ページ :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/263/徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」

釣り堀体験やレンタサイクルなどが35周年にちなんだ記念価格、35円・350円・3500円で楽しめる、7大特典をご用意。

徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」

さらに6月19日までは3歳から小学生のお子さまを「八福神ご利益めぐり」へご招待、6月20日からは縁日遊びに使えるたぬきのお金500両分をプレゼントいたします。

「阿波の國」アオアヲ ナルト リゾート

オリジナルカクテルのウエルカムドリンクや、阿波藍の布を大胆に用いたアート作品「波際の織オブジェ」、観光スポットを巡る「うずぐる号」バス運行など、周年記念イベントも目白押し。

「アオアヲ ナルト リゾート」ウエルカムドリンクイメージ阿波藍の布を用いたアート作品「波際の織オブジェ」イメージ

海に昇る朝日やムーンロード絶景を眺め、阿波山海の幸に舌鼓。淡路島から車で5分、美しい海と青い空が広がる鳴門で、思い出に残る楽しいひとときをお過ごしください。

■【開業35周年記念 小学生半額・添い寝幼児無料】特典満載！感謝のリゾートステイプラン

徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」

【期 間】2026年4月4日(土)～2026年7月17日(金) ※除外日あり

【料 金】ご一泊 夕・朝食付きお一人さま

・22,000円～(2名１室)、20,500円～(3名１室)、19,500円～(4名１室)

＊小学生半額・添い寝幼児無料

＊海に昇る朝日とムーンロードを望む洋室、税・サービス料込､入湯税150円別

【夕 食】選べる夕食

・郷土料理バイキング「阿波三昧」

・和会席「鳴門」

・フランス料理「フォーシーズン」

・炭火焼「海風」

※「鳴門」、「フォーシーズン」はキッズミール（3～5歳幼児用無料メニュー）対象外

【朝 食】和食中心のバイキング（一部洋食あり）

郷土料理バイキング「阿波三昧」イメージ

【特 典】35周年記念特典 7大特典を記念価格の35円・350円・3500円でご案内

１.釣り堀体験1回 35円

２.バードゴルフ1回 35円 ※6/19まで

３.テニスコート1時間 350円

４.レンタサイクル1時間 350円

５.ご当地ドリンク１杯 350円

６.夕食時、焼酎又はソフトドリンク1杯350円（レストラン「彩」はメニューに含むため対象外）

７.客室を1ランクグレードアップ1室3500円（当日、空きがある場合に限る）

※1泊につき各1回、連泊特典との併用不可

【その他】毎晩開催♪阿波踊り公演、結婚記念や誕生日ご長寿祝いほか、嬉しい無料のおもてなし

【期間限定特典】

●開運！八福神ご利益めぐり

【期 間】2026年4月1日～6月19日 宿泊が対象

【対 象】3歳～小学生

【受 付】アオアヲビーチランド釣り堀カウンター（10:00～17:00）

【内 容】釣り堀カウンターで「たぬきのお面作成キット」と解答用紙を受け取り、館内の「たぬき八福神」近くに書かれたご利益のヒントを頼りに答えを導きだそう。見事正解すると、縁日景品や駄菓子をプレゼント（景品交換10:00～17:00→アオアヲビーチランド、18:30～21:00→阿波の國）

開運！八福神ご利益めぐり :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/615/

●阿波の國の縁日で使える「たぬきのお金500両」プレゼント

【期 間】2026年6月20日～7月17日 宿泊が対象

【対 象】3歳～小学生

35周年ロゴコンセプト

鳴門海峡のうずしおをモチーフに、コンセプトカラーのアオアヲブルーで

デザイン。これまでのご愛顧への感謝と未来への躍動を表します。

■アオアヲ誕生祭4/18（土）～23（木）記念イベント

・鳴門金時スイートポテトプレゼント 4/18～23（無料）

・祝35th♪感謝のウエルカムドリンク木頭柚子×すだち×地酒のブルーカクテル

（テラスカフェ オーゲ15:00～17:00 無料 ＊ノンアルコールもございます）4/1～5/1、5/6～7/17

・炎のデザート「チェリージュビレ＆クレープシュゼット」

2名で1,000円（テラスカフェオーゲ20:00～21:30）4/19～23

・祝35th♪「うずぐる号」バス運行で観光巡り（往復350円）4～6月

・阿波踊り公演に飛び入り参加OK、踊り名人に選ばれたらプレゼント 4/1～9/30

・ちびっこ連「阿波踊りチャレンジ」4/23～25

・阿波の踊り子に変身♪女踊りの衣装をスタッフが着付けて記念撮影＆公演出演OK（4～6月、9月）

・地元の特産品が当たるビンゴ大会（500円 21:10～）4/18～19

・ガラポン抽選会（ショップで3,000円以上購入者）4/19～23

・感謝の大抽選会（無料）4/23～25 宿泊券やランチ券、地元特産品

・藍染め「波際の織」オブジェ展示（4～9月）

・郷土料理バイキング「彩」に桜鯛、春人参、淡路新玉葱（3～5月）

・フレンチ「フォーシーズン」で感謝の一品

・炭火焼「海風」でホットスイーツをプレゼント

＊宿泊ゲスト限定、イベントにより開催期間が異なります

■毎月開催！ 感謝のイベント

詳細を見る :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/263/徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」テラスカフェ オーゲ

【4月】4/23～25宿泊券やランチ券、地元特産品が当たる35th記念の感謝抽選会。

【5月】子供の日♪5/1-6リゾッ太キッズサンクスギフト3 ～5 歳にプレゼント

【5月】サンクスマザーギフト5/7-31 ＊HPDリワード会員

【6月】サンクスファーザーギフト6/1-30 ＊HPDリワード会員

【7月】お子様に手持ち花火プレゼント7/1-17（3 歳～小学生）

【8月】感謝の花火大会スペシャルウィーク8/1-6（20：10頃から打ち上げ花火）

【9月】9 月お誕生日のご宿泊者へアニバーサリーギフト9/1-30

◎HPDリワードのご案内

HPD REWARD（以下、HPDリワード）はH.P.Dグループホテル・旅館のグループ施設を、お得にご利用いただけるほか、会員専用プランのご案内や嬉しいサービスなど、ご滞在を楽しむためのメンバーシッププログラムです。入会費、年会費は無料です。

■「阿波の國」で縁日遊びや伝統工芸体験♪

HPD リワードのご案内 :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/246/

古き良き日本へタイムスリップ！暖簾をくぐると、そこはお祭りの真っ最中♪昭和の雰囲気あふれる街角では、縁日、屋台、昭和の駄菓子屋がお楽しみいただけます。

「阿波の國」アオアヲ ナルト リゾート

阿波の伝統工芸、天然灰汁（あく）発酵建ての阿波本藍染め、大谷焼の絵付け、手漉き和紙も体験できます。

■レストランのご案内

「阿波の國」アオアヲ ナルト リゾート阿波の國 :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/52/

郷土料理バイキング阿波三昧「彩」（2階）

阿波國の城下町をイメージした店内に、ライブキッチンで捌く鳴門鯛の造り、寿司、揚げたて天婦羅からデザートまで阿波ふうどを堪能する昼60種、夜90種が揃います。

フランス料理「フォーシーズン」（8階）

海を見晴らす最上階のエレガントなレストランでお箸でもいただけるフレンチ懐石ディナーをソムリエおすすめのワインで。

鳴門海鮮「鳴門」（1階）

鳴門鯛やハモ、三年とらふぐなど旬の海幸を和会席でお召し上がりいただけます。

炭火焼「海風」（1階）

阿波牛や阿波尾鶏、鳴門鯛、大浅利、阿波野菜を豪快に炭火焼コースでご堪能ください。

テラスカフェオーゲ（1階）

ご当地スイーツや軽食を窓一面に広がる海を眺めながら、ゆったり過ごせる絶景カフェ。鳴門鯛カツバーガー、阿波ジューシーハンバーグ、鳴門わかめうどん、うずの幸プレート、鯛の塩らぁ麺などご当地メニューが揃います。春は多彩なイチゴスイーツが登場。

■アオアヲ ナルト リゾート(https://www.aoawo-naruto.com/)（徳島県・鳴門市）

アオアヲ レストランのご案内 :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/316/徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」テラスカフェ オーゲ

瀬戸内海国立公園内、海に昇る朝日や日本百名月に選ばれた鳴門ムーンロードを客室や天然温泉から一望するオーシャンフロントホテル。

徳島県鳴門市「アオアヲ ナルト リゾート」

海を見晴らす洋室や和室、徳島の匠による阿波藍ルーム(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/147/)など旅のスタイルで選べる客室は13タイプ。2024年3月、徳島が誇る伝統工芸「大谷焼」アートプレートが彩る客室(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/467/)、7月には泊まれるアートギャラリー「ゴッホのヒマワリルーム(https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/492/)」が誕生。

「ゴッホのヒマワリルーム」アオアヲ ナルト リゾート

鳴門鯛や阿波野菜ほか渦の幸グルメは、郷土料理バイキング阿波三昧、フレンチ会席、和会席、炭火焼、カフェなど個性的な5つのレストランでご堪能いただけます。

レストラン「フォーシーズン」アオアヲ ナルト リゾート

館内１階「阿波の國」では、縁日遊びや駄菓子屋さん狸堂、大谷焼の絵付け、江戸時代から伝わる“天然灰汁（あく）発酵建て” 阿波本藍染めなどのご当地プログラムが体験できます。

「阿波の國」アオアヲ ナルト リゾート

鳴門海峡クルージング、鳴門鯛の釣り堀、夏の海水浴＆プール、秋の鳴門金時芋掘り、早春のワカメ漁など、一年を通じて自然に親しむアクティビティをお楽しみください。毎晩開催される阿波おどりライブ、結婚記念や誕生日ご長寿のお祝い、連泊ランチ特典など、嬉しい無料のおもてなしも好評です。

周辺には「渦の道」「大塚国際美術館」、四国お遍路八十八ヶ所巡り一番札所「霊山寺」などの観光名所が豊富。

世界三大潮流に数えられる鳴門の渦潮

マイカーやバス、JR、飛行機など、アクセス便利な徳島・鳴門です。

※徳島空港より30分/JR鳴門駅15分/高速鳴門バス停10分の定時送迎バスあり（無料/要予約）

※鳴門北IC左折すぐ。関西からホテル直通高速バス約20便、広島・岡山・高松からも各1便あり

アオアヲ アクセス :https://www.aoawo-naruto.com/publics/index/123/「大塚国際美術館」徳島県鳴門市道の駅「くるくるなると」徳島県鳴門市

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=wb6aHSk8bho ]