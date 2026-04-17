モンスターラボCEO鮄川が「Brazil Japan Startup Forum 2026」に登壇

株式会社モンスターラボ

AIとデジタルの力で企業の変革と価値創造に伴走する「AI & Digital Partners」の株式会社モンスターラボ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鮄川 宏樹（いながわ ひろき）、以下「モンスターラボ」）は、CEOの鮄川が2026年4月9日（木）にブラジル・サンパウロにて開催された「Brazil Japan Startup Forum 2026」に参加し、パネルディスカッションに登壇したことをお知らせいたします。

同イベントでは、日本とブラジルのスタートアップ・エコシステムの融合を目的に、両国の起業家・投資家・企業・支援機関関係者が集いました。モンスターラボは中南米と日本をつなぐパートナー企業として参画し、AIによる事業構造の変化と可能性、およびブラジルを中心とした中南米と日本の連携ポテンシャルについて知見を共有しました。

■開催概要

・イベント名： Brazil Japan Startup Forum 2026

・開催日： 2026年4月9日（木）

・開催地： ブラジル・サンパウロ

・主催： BVC（B Venture Capital）

・共催： ブラジル日本商工会議所、同イノベーション委員会

・参加者： 日・ブラジルの起業家、投資家、企業、支援機関関係者など

・イベントURL：https://luma.com/dfiyatgj

■登壇者

・羽物 俊樹氏（スカイライトコンサルティング株式会社 代表取締役）

・清明 祐子氏（マネックスグループ株式会社 取締役兼代表執行役社長CEO）

・土井 健氏（ohpner株式会社 代表取締役）

・鮄川 宏樹（株式会社モンスターラボ 代表取締役社長）

■モンスターラボの中南米における事業

モンスターラボは2020年よりコロンビア・ボゴタに拠点を開設し、中南米地域における事業活動を推進しております。

英語・スペイン語圏の文化的背景を持つボゴタ拠点は、グローバルで展開する多国籍・分散型の開発体制の中でも重要なハブとなっており、主に北米・中南米市場を中心としたAIおよびデジタル変革を支えるニアショア型のデリバリー拠点として、現地のプロフェッショナルチームがデジタルプロダクトの開発などを担っています。

■中南米スタートアップ・エコシステムへの取り組み

モンスターラボは2025年9月、ラテンアメリカ地域の成長企業に投資する「BVC LATAM IMPACT Fund」への出資を決議（※1）しました。ブラジルを中心とするラテンアメリカ市場は、人口6.6億人・都市化率82%という大規模な市場基盤と、北米からの豊富な投資流入によって健全なベンチャー投資エコシステムが整備されており、今後もデジタル需要の拡大が見込まれる地域です。

また2025年7月には、コロンビア・ボゴタにてBVCが主催した「Colombia Japan Startup Forum」にも鮄川が登壇（※2）するなど、中南米のスタートアップ・エコシステムとの連携を継続的に深めています。今回のサンパウロでの登壇は、こうした取り組みのさらなる進展として位置づけられます。

※1：https://ssl4.eir-parts.net/doc/5255/tdnet/2689400/00.pdf

※2：https://monstar-lab.com/jp_ja/news/news_20250801

■株式会社モンスターラボ 代表取締役社長 鮄川 宏樹のコメント

昨年のコロンビアに続き、今回はブラジル・サンパウロにて、各界のリーダーの皆様とともにAIと中南米・日本の連携をテーマに大変有意義な議論を交わすことができました。

AIは今、事業の構造そのものを変える段階に入っており、その波をどう活かすかが企業の競争力を左右すると感じています。グローバルサウスの中核を担うブラジルをはじめとする中南米市場は、日本との連携ポテンシャルが非常に大きい地域です。今回の対話で得た知見を、当社のグローバル戦略にしっかりと活かしてまいります。

■Monstarlabについて

Monstarlab（モンスターラボ）は、「多様性を活かし、テクノロジーで世界を変える」をミッションに、AIとデジタルの力で企業の変革と価値創造に伴走する「AI & Digital Partners」です。

現在、世界12の国と地域でビジネスを展開し、Strategy / Design / Technology / Operation 4つのプラクティスを軸に活動しています。AIと世界に広がる多様な知性がオーケストレーションすることで人の可能性を解き放ち、高い実装力と確かなインパクトを生み出します。

＜株式会社モンスターラボ 会社概要＞

・所在地： 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー4F

・代表者： 代表取締役社長 鮄川 宏樹（いながわ ひろき）

・URL： https://monstar-lab.com/