『ドラゴンポーカー』×TVアニメ『進撃の巨人』4月17日(金)よりコラボ開催！エレンたちが学生服姿で再登場！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中のリアルタイム合体カードバトル『ドラゴンポーカー』で、2026年4月17日(金)よりTVアニメ『進撃の巨人』とのコラボイベントを開催いたします
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346987/images/bodyimage1】
◆コラボイベントお知らせページ
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/shingeki-5.html
この度、TVアニメ『進撃の巨人』とのコラボイベントを4月17日(金)メンテナンス後より開催いたします。「エレン・イェーガー(制服Ver.)」「ミカサ・アッカーマン(制服Ver.)」「アルミン・アルレルト(制服Ver.)」など、新たなキャラクターも参戦します。さらに、新規収録されたコラボ限定役ボイスも追加！期間限定で開催されるスペシャルダンジョンも実施されますので、ぜひお楽しみください！
■開催期間
2026年4月17日(金)メンテナンス後 ～ 5月1日(金)11:59まで
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描き下ろしの新コラボ限定カードを手に入れよう！
今回のコラボでは、新たに「エレン・イェーガー(制服Ver.)」「ミカサ・アッカーマン(制服Ver.)」「アルミン・アルレルト(制服Ver.)」「アニ・レオンハート(制服Ver.)」「サシャ・ブラウス(制服Ver.)」「ライナー・ブラウン(制服Ver.)」「ベルトルト・フーパー(制服Ver.)」「ジャン・キルシュタイン(制服Ver.)」が登場！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346987/images/bodyimage2】
これまでに登場したコラボキャラもリピートセレクトガチャで再び登場！
前回までに登場したコラボキャラ「エレン・イェーガー(最終Ver.)」「ミカサ・アッカーマン(最終Ver.)」「アルミン・アルレルト(最終Ver.)」などがリピートセレクトガチャに登場！好きなコラボカードを2枚選んでガチャを引くと、SSレアカードが出た際に50％の確率で選んだコラボカードが当たるガチャです。また、これまでにGODV 超越MAXガチャに登場した「リヴァイ(潜入Ver.)」などもGODVセレクトMAXガチャに登場します。もちろん同じカードを選ぶことも可能！詳しくはゲーム内をご確認ください。
※選んだキャラが複数出現する可能性もあります
※同じカードを選択すると、消費する竜石の数が増えますのでご注意ください
GODV セレクトMAXガチャに「リヴァイ(制服Ver.)」「ハンジ・ゾエ(制服Ver.)が新登場！
今回のコラボでは、GODV セレクトMAXガチャに期間限定で「リヴァイ(制服Ver.)」「ハンジ・ゾエ(制服Ver.)」が新登場します。初期レアリティGOD・レベル120・スキルLv5の強力なカードで、2枚目以降の入手は自動進化し、スキルLvがUPします。
※「リヴァイ(制服Ver.)」「ハンジ・ゾエ(制服Ver.)」はそれぞれ1枚しか所持できません
※7枚目以降に同一カードを入手した場合、SSレアガチャチケットに変換されます
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346987/images/bodyimage3】
コラボスペシャルダンジョン開催！
期間限定でコラボスペシャルダンジョン「心臓を捧げよ」を開催！本ダンジョンでは新たに「終尾の巨人(超大型巨人Ver.)」が登場！クリア後に手に入る「進撃の巨人P」で、限定カード「獣の巨人」「巨人(通常種・奇行種)」と交換できます。さらに、規定回数スペシャルダンジョンをクリアするとコラボ限定称号「調査兵団」「蒸かした芋です！」「マーレの戦士長」「心臓を捧げよ！」「終尾の巨人」「戦士候補生」「調査兵団・団長」「イェーガー派」に加え、新たに「エレン(制服)」を入手可能です。また、4月24日(金)から追加される高難易度ダンジョンでは、ボスごとにドロップするオーブに変化が！ボスを倒し、コラボ限定オーブ「リヴァイ(制服)オーブ」「サシャ(制服)オーブ」「ライナー(制服)オーブ」「ベルトルト(制服)オーブ」「ジャン(制服)オーブ」「ハンジ(制服)オーブ」を集めよう！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346987/images/bodyimage1】
◆コラボイベントお知らせページ
https://www.asobism.co.jp/social/dragonpoker/news/shingeki-5.html
この度、TVアニメ『進撃の巨人』とのコラボイベントを4月17日(金)メンテナンス後より開催いたします。「エレン・イェーガー(制服Ver.)」「ミカサ・アッカーマン(制服Ver.)」「アルミン・アルレルト(制服Ver.)」など、新たなキャラクターも参戦します。さらに、新規収録されたコラボ限定役ボイスも追加！期間限定で開催されるスペシャルダンジョンも実施されますので、ぜひお楽しみください！
■開催期間
2026年4月17日(金)メンテナンス後 ～ 5月1日(金)11:59まで
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描き下ろしの新コラボ限定カードを手に入れよう！
今回のコラボでは、新たに「エレン・イェーガー(制服Ver.)」「ミカサ・アッカーマン(制服Ver.)」「アルミン・アルレルト(制服Ver.)」「アニ・レオンハート(制服Ver.)」「サシャ・ブラウス(制服Ver.)」「ライナー・ブラウン(制服Ver.)」「ベルトルト・フーパー(制服Ver.)」「ジャン・キルシュタイン(制服Ver.)」が登場！
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これまでに登場したコラボキャラもリピートセレクトガチャで再び登場！
前回までに登場したコラボキャラ「エレン・イェーガー(最終Ver.)」「ミカサ・アッカーマン(最終Ver.)」「アルミン・アルレルト(最終Ver.)」などがリピートセレクトガチャに登場！好きなコラボカードを2枚選んでガチャを引くと、SSレアカードが出た際に50％の確率で選んだコラボカードが当たるガチャです。また、これまでにGODV 超越MAXガチャに登場した「リヴァイ(潜入Ver.)」などもGODVセレクトMAXガチャに登場します。もちろん同じカードを選ぶことも可能！詳しくはゲーム内をご確認ください。
※選んだキャラが複数出現する可能性もあります
※同じカードを選択すると、消費する竜石の数が増えますのでご注意ください
GODV セレクトMAXガチャに「リヴァイ(制服Ver.)」「ハンジ・ゾエ(制服Ver.)が新登場！
今回のコラボでは、GODV セレクトMAXガチャに期間限定で「リヴァイ(制服Ver.)」「ハンジ・ゾエ(制服Ver.)」が新登場します。初期レアリティGOD・レベル120・スキルLv5の強力なカードで、2枚目以降の入手は自動進化し、スキルLvがUPします。
※「リヴァイ(制服Ver.)」「ハンジ・ゾエ(制服Ver.)」はそれぞれ1枚しか所持できません
※7枚目以降に同一カードを入手した場合、SSレアガチャチケットに変換されます
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コラボスペシャルダンジョン開催！
期間限定でコラボスペシャルダンジョン「心臓を捧げよ」を開催！本ダンジョンでは新たに「終尾の巨人(超大型巨人Ver.)」が登場！クリア後に手に入る「進撃の巨人P」で、限定カード「獣の巨人」「巨人(通常種・奇行種)」と交換できます。さらに、規定回数スペシャルダンジョンをクリアするとコラボ限定称号「調査兵団」「蒸かした芋です！」「マーレの戦士長」「心臓を捧げよ！」「終尾の巨人」「戦士候補生」「調査兵団・団長」「イェーガー派」に加え、新たに「エレン(制服)」を入手可能です。また、4月24日(金)から追加される高難易度ダンジョンでは、ボスごとにドロップするオーブに変化が！ボスを倒し、コラボ限定オーブ「リヴァイ(制服)オーブ」「サシャ(制服)オーブ」「ライナー(制服)オーブ」「ベルトルト(制服)オーブ」「ジャン(制服)オーブ」「ハンジ(制服)オーブ」を集めよう！