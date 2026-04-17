世界の対UASシステム市場、2032年までに143億2,000万米ドルに到達（年平均成長率25.5%）
はじめに：急速に拡大する市場
世界の対無人航空機システム（対UAS）市場は爆発的な成長を遂げており、2023年時点での市場規模は18億5,000万米ドルに達しました。最新の予測によれば、同市場は今後急拡大し、2032年までには143億2,000万米ドルという驚異的な規模に達すると見込まれています。これは、2024年から2032年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）25.5%という堅調な伸びを示すものです。対UASシステムへの需要は、ドローンによるセキュリティ上の脅威に対する懸念の高まり、技術革新、そして軍事・商業・政府部門におけるUASの導入拡大など、多岐にわたる要因によって牽引されています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/counter-uas-system-market
市場概況：対UASシステムとは
対UASシステムは、公共の安全や国家の安全保障に脅威を及ぼす恐れのある、無許可または敵対的なドローンを検知・追尾し、無力化することを目的として設計されています。これらのシステムは、レーダー、無線周波数（RF）ジャミング、光電子・赤外線（EO/IR）システムなど、様々な技術を駆使してドローンの存在を特定し、その運用を阻止します。
ドローンの悪用に対抗するための強固なセキュリティシステムの必要性が高まっていること、特に軍事基地、空港、政府施設といった機密性の高い区域におけるその必要性が高まっていることが、市場拡大の原動力となっています。さらに、密輸やスパイ活動などの違法行為にドローンが利用される事例が増加していることを受け、世界各国の政府や国防機関は、対UASシステムへの多額の投資を行っています。
対UAS市場の成長を牽引する主要要因
高まるセキュリティ上の懸念：商業目的および違法目的の双方においてドローンの利用が急増していることは、世界規模でセキュリティ上の懸念を高めています。対UASシステムは、空港、軍事施設、政府庁舎などの重要インフラを保護するための極めて重要なツールとして、その重要性がますます認識されるようになっています。
技術革新：AI（人工知能）搭載ドローン、高度なレーダーシステム、RFジャミング技術といった最先端技術の開発が進んだことで、対UASシステムの能力は飛躍的に向上しました。こうした技術革新により、潜在的な脅威を検知し無力化する際のシステムの有効性、精度、信頼性が一層高まっています。
政府による投資の拡大：世界各国の政府は、国家の安全保障および国防への注力を強めており、対UAS技術への投資を拡大させています。こうした傾向は、セキュリティ上のリスクが高い国や、軍事活動への関与が深い国において、特に顕著に見られます。軍事および商業分野における用途の拡大：偵察、監視、および戦闘任務において軍がドローンへの依存度を高めていることに伴い、それらに対抗するためのシステムの開発が不可欠となっています。同様に、商業部門、とりわけ物流や輸送の分野においても、ドローンに起因する業務への支障を防ぐため、こうしたシステムへの投資が進められています。
地域別インサイト：各地域における市場動向
対UAS（無人航空機システム）市場は、主要な全地域において堅調な成長を見せていますが、特定の地域においては、高まるセキュリティリスクや防衛能力の強化に対する強い注力姿勢を背景に、特に際立った動きが見られます。
北米：北米地域、とりわけ米国は、対UAS市場において圧倒的な存在感を示しています。米国国防総省による軍事作戦でのドローンの広範な活用や、ドローンに関連する脅威への懸念の高まりが、この市場における旺盛な需要を牽引しています。さらに、米国には市場を主導する主要企業が多数拠点を構えており、その存在が同地域における市場成長を一層加速させています。
世界の対無人航空機システム（対UAS）市場は爆発的な成長を遂げており、2023年時点での市場規模は18億5,000万米ドルに達しました。最新の予測によれば、同市場は今後急拡大し、2032年までには143億2,000万米ドルという驚異的な規模に達すると見込まれています。これは、2024年から2032年までの予測期間において、年平均成長率（CAGR）25.5%という堅調な伸びを示すものです。対UASシステムへの需要は、ドローンによるセキュリティ上の脅威に対する懸念の高まり、技術革新、そして軍事・商業・政府部門におけるUASの導入拡大など、多岐にわたる要因によって牽引されています。
詳細なサンプルレポートにアクセスする: -https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/counter-uas-system-market
市場概況：対UASシステムとは
対UASシステムは、公共の安全や国家の安全保障に脅威を及ぼす恐れのある、無許可または敵対的なドローンを検知・追尾し、無力化することを目的として設計されています。これらのシステムは、レーダー、無線周波数（RF）ジャミング、光電子・赤外線（EO/IR）システムなど、様々な技術を駆使してドローンの存在を特定し、その運用を阻止します。
ドローンの悪用に対抗するための強固なセキュリティシステムの必要性が高まっていること、特に軍事基地、空港、政府施設といった機密性の高い区域におけるその必要性が高まっていることが、市場拡大の原動力となっています。さらに、密輸やスパイ活動などの違法行為にドローンが利用される事例が増加していることを受け、世界各国の政府や国防機関は、対UASシステムへの多額の投資を行っています。
対UAS市場の成長を牽引する主要要因
高まるセキュリティ上の懸念：商業目的および違法目的の双方においてドローンの利用が急増していることは、世界規模でセキュリティ上の懸念を高めています。対UASシステムは、空港、軍事施設、政府庁舎などの重要インフラを保護するための極めて重要なツールとして、その重要性がますます認識されるようになっています。
技術革新：AI（人工知能）搭載ドローン、高度なレーダーシステム、RFジャミング技術といった最先端技術の開発が進んだことで、対UASシステムの能力は飛躍的に向上しました。こうした技術革新により、潜在的な脅威を検知し無力化する際のシステムの有効性、精度、信頼性が一層高まっています。
政府による投資の拡大：世界各国の政府は、国家の安全保障および国防への注力を強めており、対UAS技術への投資を拡大させています。こうした傾向は、セキュリティ上のリスクが高い国や、軍事活動への関与が深い国において、特に顕著に見られます。軍事および商業分野における用途の拡大：偵察、監視、および戦闘任務において軍がドローンへの依存度を高めていることに伴い、それらに対抗するためのシステムの開発が不可欠となっています。同様に、商業部門、とりわけ物流や輸送の分野においても、ドローンに起因する業務への支障を防ぐため、こうしたシステムへの投資が進められています。
地域別インサイト：各地域における市場動向
対UAS（無人航空機システム）市場は、主要な全地域において堅調な成長を見せていますが、特定の地域においては、高まるセキュリティリスクや防衛能力の強化に対する強い注力姿勢を背景に、特に際立った動きが見られます。
北米：北米地域、とりわけ米国は、対UAS市場において圧倒的な存在感を示しています。米国国防総省による軍事作戦でのドローンの広範な活用や、ドローンに関連する脅威への懸念の高まりが、この市場における旺盛な需要を牽引しています。さらに、米国には市場を主導する主要企業が多数拠点を構えており、その存在が同地域における市場成長を一層加速させています。