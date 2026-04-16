LIFULL HOME′Sが開催する「LGBTQのためのマイホーム相談会 FRIENDLY DOOR FES」に協力

株式会社アルトレオス

レズビアン・セクシュアルマイノリティがつながるSNS「PIAMY」を開発する株式会社アルトレオス(本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：星 マリコ)は、株式会社LIFULL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊東祐司）が運営する不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」が2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、LIFULL半蔵門本社にて主催する、住宅購入を検討しているLGBTQ当事者を対象とした住宅購入相談イベント「LGBTQのためのマイホーム相談会 FRIENDLY DOOR FES-」に協力することをお知らせいたします。

また、本イベントの開催に先立ち、2026年4月23日（水）に「L-Vis Week（レズビアン可視化ウィーク）※」の一環として、住宅購入の「リアル」を紐解く特別対談を実施いたします。

※L-Vis Weekとは、4月26日の「レズビアン可視化の日」を含む一週間（2026年4月20日～26日）を、日本中のレズビアンやセクシャルマイノリティ当事者、およびアライ（支援者）がつながり、祝福し、社会全体の理解を促進する日本最大級のムーブメントのこと。

イベント開催の背景と目的

LIFULL HOME'Sの調査(https://lifull.com/news/47420/)では、LGBTQ当事者が住宅購入を検討する際、「同性パートナーとローンが組めるのか」「不動産会社にカミングアウトしても大丈夫か」「何から始めたらいいか分からない」といった特有の不安やハードルに直面することが少なくありません。

本イベントでは、こうした悩みを解消し、誰もが自分らしい住まい探しを安心してスタートできるよう、「知る」「出会う」「相談する」の3つの体験をワンストップで提供します。

「LGBTQのためのマイホーム相談会」のコンテンツ紹介「知る・出会う・相談する」を1日で体験

- 知る｜住宅購入基礎セミナー

同性カップルの住宅購入の進め方やペアローンの選択肢、先輩カップルの体験談を直接聞ける

LGBTQ当事者の専門家が登壇し、リアルな事例とともに具体的に解説

- 出会う｜LGBTQフレンドリー企業ブース

出展企業が取り扱う物件の特徴を比較したり、各社のDE&Iの取り組み等の情報収集ができる

- 相談する｜個別相談会

完全個室で、周囲を気にせずふたりの希望条件に合わせた具体的な相談ができる

1社20分、効率よく比較しながら納得のいく選択ができる

開催概要

イベント名：LIFULL HOME'S「LGBTQのためのマイホーム相談会 FRIENDLY DOOR FES」

主催：株式会社LIFULL

開催日：2026年5月16日（土）・17日（日）

時間：10:00～18:00

会場：LIFULL Table（東京都千代田区麹町1-4-4）

1階：メインエリア（セミナー・出展企業ブース）／2階：個別相談エリア

申し込み開始：2026年4月15日（水）より

申し込み方法：https://e-ve.event-form.jp/cv/WXZ69c4f30f4da55

L-Vis Week特別対談

また、5月のリアル相談会に先立ち、まずは「何から始めればいいか分からない」「自分たちでも買えるのか」という不安を解消するために、オンラインでの対談イベントを開催いたします。LIFULL HOME'Sによる最新の調査データと、実際に住宅を購入した当事者の「生の声」の両面から、同性カップルが直面する壁をどう乗り越えるか、具体的な一歩を踏み出すための情報を提供します。

イベント名：【LIFULL HOME'S×PIAMY】データと体験談から学ぶ！LGBTQカップルのための「後悔しないマイホーム購入」リアル座談会

開催日時：2026年4月23日（木）20:00～

配信方法： オンライン（Google Meet） ※アーカイブ配信あり

登壇者：PIMAY代表 星 マリコ（MC・モデレーター）、 梶川美久里（LIFULL HOME'S事業本部）、ゆかり（住宅購入経験者）

参加URL：https://meet.google.com/wix-iqwp-xdz

代表者 星マリコ コメント

住まいは「安心できる居場所」の核心です。しかし、4万人のレズビアン・セクマイが集まるPIAMYには「ローン審査でパートナーを家族と認めてもらうのが大変」「不動産屋さんの反応が怖くて踏み出せない」といった切実な悩みが日々届いています。こうした私たちのリアルな声にLIFULL HOME'Sさんが深く寄り添ってくださり、共にこの相談会を企画・実施する運びとなりました。

当事者特有のハードルを熟知したPIAMYが全力でサポートし、LIFULL HOME'Sさんの高い専門性と掛け合わせることで、心理的な壁を共に乗り越えていきたいと考えています。「自分たちらしい暮らし」を諦める必要はありません。不安を希望に変えるために、一歩踏み出すあなたを会場でお待ちしています。

企画者 LIFULL HOME'S事業本部 梶川美久里 コメント

「私たちは未来を想像する機会が少ない」 本相談会の企画にあたり、当事者へのヒアリングの中で語られた言葉です。結婚・出産・マイホームといったライフステージが自然に語られる一方で、LGBTQ当事者にとっては、法律や社会制度の影響から、その未来を描きにくいと感じる場面もあります。

その現実をすぐに変えることは難しくても、大切な人と「どんな暮らしをしたいか」「どんな家に住みたいか」を安心して語り合い、相談できる場をつくることはできるはずです。本相談会を通じて、来場者一人ひとりが自分らしい住まいの未来を描くきっかけを提供するとともに、LIFULL HOME'S FRIENDLY DOORは、不動産会社やパートナーと連携しながら、誰もが納得して住まいを選べる社会の実現を目指します。

LIFULL HOME'S「FRIENDLY DOOR」について

高齢者、外国籍、LGBTQ、生活保護利用者、シングルマザー・ファザー、被災者、障害者、家族に頼れない若者、フリーランスなど、さまざまなバックグラウンドで住まい探しに困難を抱える方々に対し、親身になって住まい探しの相談に応じる不動産会社を検索できるサービスです。全国6,800以上の賛同店舗を掲載しています。（2026年2月時点）

URL：https://actionforall.homes.co.jp/friendlydoor

LIFULL HOME'S について

LIFULL HOME'Sは、「叶えたい！が見えてくる。」をコンセプトに掲げる不動産・住宅情報サービスです。賃貸、一戸建て・マンションの購入、注文住宅から住まいの売却まで。物件や住まい探しに役立つ情報を、一人ひとりに寄り添い最適な形で提供することで、本当に叶えたい希望に気づき、新たな暮らしの可能性を広げるお手伝いをします。

URL：https://www.homes.co.jp/

PIAMYについて

「PIAMY」は、レズビアン、セクシュアルマイノリティの方が安心してつながれる居場所を提供するSNSアプリです。文字や写真を投稿して、共通点でゆるやかに仲を深めることができるため、「その人らしさを知って共感でつながる」ことができます。マイノリティのオンライン空間での安全性を重視することで、ユーザーはサイバーハラスメントやアウティングのリスクを気にせず、のびのびと自己表現ができる仕様になっています。2021年のリリース以来、現在では4万人以上のユーザーに支持されています（2026年2月時点）。

▼アプリダウンロードはこちら

iOS：https://apps.apple.com/jp/app/id6470894594

Android：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.piamy.app



関連サイト

PIAMY LP：https://www.piamy.net/

PIAMY LitLink：https://lit.link/piamy

PIAMYに込めた想い：https://note.com/piamy_/n/n24e650c77979

【株式会社アルトレオスについて】

社名：株式会社アルトレオス

代表者：代表取締役 星 マリコ（山本 真梨子）

所在地：東京都新宿区新宿1-36-2 新宿第七葉山ビル

設立：2023年4月

事業内容：SNSアプリの企画開発、ダイバーシティ/LGBTQ+研修の提供等

会社HP：https://artreoss.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社アルトレオス

広報担当 山崎穂花

piamy_pr@artreoss.com



