開始11時間で5,000万円突破。日本発E-Bikeブランド「VACTORS」がMakuake総合1位を獲得

合同会社RicoMakuakeページより

合同会社Ricoが展開する日本発E-Bikeブランド「VACTORS」は、応援購入サービス「Makuake」にて公開した次世代スポーツE-Bike「EX ONE」が、プロジェクト開始からわずか11時間で応援購入総額5,000万円を突破し、総合ランキング1位を獲得したことをお知らせいたします。

今回の反響は、単なる新製品への注目にとどまりません。

VACTORSが提案したのは、従来のE-Bikeとは異なる、新しいスポーツバイクのあり方です。

多くのE-Bikeは、モーターやセンサーを前提に専用設計れた構造を採用しています。その一方で、重量増、特殊規格、整備の難しさ、将来的なメンテナンス不安など、スポーツバイクユーザーにとっては導入のハードルとなる課題も存在してきました。

VACTORSの「EX ONE」は、そうした前提を見直し、ロードバイク規格をベースにE-Bikeを再設計したモデルです。

フレーム主導設計を採用し、T47、UDH、スルーアクスルなどスポーツバイクの最新規格を基盤に、モーター、制御システム、パワーメーターを統合。E-Bikeでありながら、走行性能、整備性、拡張性を高いレベルで両立することを目指しました。

EX ONEの主な特長

1．超軽量11.7kg

電動アシスト付きでありながら、軽快でスポーティーな走りを実現する軽量設計。

2．高品質なロードバイクの設計思想を継承

フルカーボンフレームを採用し、電動でも妥協しない本格的な走行性能を追求。

3．低騒音化を追求したモーター

余計なノイズを抑え、風やタイヤの感覚まで楽しめる、没入感の高いライド体験へ。

4．フルコンポ対応の拡張性

ロードバイク規格をベースに設計し、電動でありながら整備性や将来のカスタム性にも配慮。

Makuakeプロジェクト名：11.7kg！電動を忘れる軽さ。日本ブランドのフルカーボン電動アシストバイク誕生

プロジェクトリンク：https://www.makuake.com/project/vactors-bicycle/

Makuake 実績：開始11時間で応援購入総額5,000万円突破

ランキング：総合ランキング1位（2026/4/14）

私たちのものづくりは、「自分たちが心から乗りたいE-Bikeをつくる」という、極めてシンプルな想いから始まりました。

移動手段としてではなく、走ることそのものに感動できるE-Bikeは、本当に存在するのか。その問いに向き合うところから、EX ONEの開発は動き出しました。

ロードバイクで味わった、あの研ぎ澄まされた走りの感覚。

調べるほどに、スポーツバイクの世界は欧米ブランドが長い時間をかけて築き上げた完成された領域であることを知りました。一方で、日本には世界最高水準の部品メーカーや精緻なものづくりの技術がありながら、完成車として語られるブランドは多くありません。その事実が、私たちの中に強い違和感として残りました。

フレームの一本のラインから、モーター制御やアシストアルゴリズムの設計に至るまで、すべてを自分たちの手で考え、何度も試し、そして失敗を重ねてきました。テストライドで理想から程遠い結果に落胆した日もあれば、わずかな改善の兆しを見つけ、夜遅くまで設計を見直した日もあります。

数えきれない試作と検証を重ねる中で、走りは少しずつ洗練されていきました。

気がつけば、開発に費やした時間は5年。

日本のものづくりとして妥協せず積み上げてきたその時間の先に、ようやく私たち自身が心から納得できる「理想の走り」を体現する一台へと辿り着いたのです。

Makuake公開ページ：https://www.makuake.com/project/vactors-bicycle/

EX ONE特設サイト：https://vactors.jp/

公式Instagram：https://www.instagram.com/vactors_bicycle/

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@715zjphs?ts=11041221&oat_content=url(https://line.me/R/ti/p/@715zjphs?ts=11041221&oat_content=url)

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