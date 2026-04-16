【総勢３５人！？】NEWクレラップの株式会社クレハから、新キャラクター「クレハフレンズ」が誕生！新キャラデビューを記念したキャンペーンも同時開催中！

株式会社クレハ

株式会社クレハ（本社：東京都中央区、代表取締役社長兼ＣＥＯ：名武克泰）から、家庭用品ブランド「NEWクレラップ」「Rakucho（ラクッチョ）」「iremo（イレモ）」「ダストマン」などの新キャラクター「クレハフレンズ」が誕生しました。そして2026年4月15日（水）より、クレハフレンズ特設WEBページを公開しました。

クレハフレンズ特設Webページ（https://kurelife.jp/products/character/）

34年もの間愛されてきた「キチントさんシリーズ」の2026年3月リニューアルに伴い、キャラクター「キチントさん」が卒業いたしました。

そしてこの度、「キチントさん」卒業と新ブランドの登場に合わせて、「クレハフレンズ」が誕生しました。今後、クレハ家庭用品のアイコンとして店頭・SNSなど様々な場所で登場していきます。

「クレハフレンズ」はなんと“総勢35人”。「NEWクレラップ」「Rakucho（ラクッチョ）」「iremo（イレモ）」「ダストマン」の各ブランドキャラクターの他に、クレラップで包まれることを望んでいる食材の断面たち「断面オールスターズ」など、個性あふれるキャラクターたちが勢ぞろいしています。今回公開したクレハフレンズ特設WEBページ(https://kurelife.jp/products/character/)では、各ブランドのメインキャラクターと、その「なかまたち」の性格や特徴、相関図を紹介していますので、是非ご覧ください！

■「NEWクレラップ」キャラクター

■「Rakucho（ラクッチョ）」キャラクター

■「iremo（イレモ）」キャラクター

■「ダストマン」キャラクター

■なかまたち

■新キャラクターのキャンペーンを実施中

新キャラクターの誕生を記念して、2026年4月15日（水）から「クレラップ新キャラクターデビュー記念！キャンペーン」を全国の量販店、Amazon他オンラインショップ等で実施中。注目は「クイズに答えて応募コース」の景品で、抽選で2名様に100万円相当の”純金小判”が当たります！

キャンペーン公式HP（https://kurelife.jp/campaign/godovalcoin/）■公式SNS

各種公式SNSからも、新キャラクターの情報を順次紹介いたいたします。

公式HP：クレライフ | クレハの家庭用品サイト(https://kurelife.jp/)

公式Instagram：クレラップ【公式】(@krewrap_kureha)(https://www.instagram.com/krewrap_kureha/)

公式X：クレまる【クレラップ公式】（@krewrap_kureha）(https://www.instagram.com/krewrap_kureha/)

公式TikTok：クレラップ【クレハ公式】 (@krewrap_kureha)(https://www.tiktok.com/@krewrap_kureha)

公式YouTube：クレハ公式チャンネル(https://www.youtube.com/@krewrap_kureha)

■会社概要

会社名：株式会社クレハ

代表取締役社長兼ＣＥＯ：名武 克泰

本社所在地：東京都中央区日本橋浜町3-3-2

設立年月日：1944年6月21日

事業内容：機能・化学・樹脂製品の製造・販売

URL：https://www.kureha.co.jp/