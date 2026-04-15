榎木淳弥主演！巷で話題のポリス・バイオレンスコミック『ティラノ』が強烈実写化！ショートドラマアプリ「BUMP」にて公開。電子書籍5巻、紙書籍1・2巻も発売決定！ドラマ公開記念キャンペーンも実施！

株式会社SANKYO

株式会社SANKYO（本社:東京都渋谷区 代表取締役社長 小倉敏男）は、THINGMEDIA株式会社と共同で縦型ショートドラマ『ティラノ』を製作し、2026年4月14日（火）19:00よりショートドラマアプリ「BUMP」独占で配信を開始いたしました。

(C) 2025 THINGMEDIA / SANKYO

本ショートドラマは、コミックポルカにて連載中の漫画『ティラノ』を、オリジナルストーリーで実写化した作品です。

漫画版の設定を踏襲しつつ、完全新規で作られたストーリーには悪逆非道なデスゲーム「人間ダーツ」や、命がけの「ロシアンルーレット」など、原作とは違った魅力が盛りだくさんとなっております。

また、ショートドラマ公開に合わせて、電子書籍5巻、紙書籍1・2巻も発売いたします。電子書籍購入者には、ショートドラマで野々上大役を演じた、声優・榎木淳弥氏の「野々上スペシャルムービー」を期間限定でご視聴いただけます。

紙書籍では、『ティラノ』クイズに答えていただいた方の中から、抽選で榎木淳弥さんのアクリルスタンドをプレゼントいたします。

実力派俳優・スタッフ陣が集結！

デスゲームに強制参加させられ、命がけのゲームに挑む本作の主人公・野々上大を演じるのは、アニメ『呪術廻戦』（虎杖悠仁 役）や映画『スパイダーマン』（ピーター・パーカー／スパイダーマン 役）吹き替え等、多数の話題作で活躍する、声優・榎木淳弥氏。

圧倒的な暴力によって事件を解決に導く、巨躯の婦人警官ティラノ役を、阿見201氏(映画『キングダム』ランカイ 役など)が怪演。

その他、和泉元彌氏(NHK大河ドラマ『北条時宗』など出演)、武田一馬氏(映画『寄生獣』『悪の教典』など出演)、片山萌美氏(映画『万引き家族』『シティーハンター』など出演)、多数の実力派キャスト・制作陣が織りなす、息をのむような展開と心理戦にぜひご注目ください。

縦型ショートドラマ『ティラノ』あらすじ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=EgOaEHvdUZY ]

舞台は202X年、蒲蒲線の開通により世界有数の歓楽街となった東京大田区蒲田。

交番勤務の新任警察官・野々上は、上級国民が主催する理不尽なデスゲームに巻き込まれる。その上、信じていた上司にも裏切られ、警察内部の腐敗と巨大利権の闇に絶望する。

しかし、その窮地を救うのは、規格外の巨躯を誇る婦人警官「ティラノ」！

身分を隠した麻薬取締局捜査官とも共闘し、群がるマフィアや腐りきった権力を圧倒的な暴力で粉砕していく。

絶望的な裏社会の闇を最強バディがぶち破る！超痛快荒唐無稽ポリス・バイオレンス！

原作漫画版『ティラノ』

電子漫画 第５巻発売

コミックポルカにて連載中の大人気ポリス・バイオレンス、各電子書店にて第5巻発売中！

(C)Katsunari Mano (C)Shinji Otani / Lotus (C)SANKYO

蒲田を恐怖のどん底に陥れた性獣の群れ。

その巣窟となっていた治外法権エリア・羽田自由共和国での決戦。

アナーキスト、人間兵器、ヤクザ、不良たち、警察が入り乱れ、終わりの見えない戦いの中で、さらなる謎の勢力が参戦し、野々上が絶対絶命のピンチに…ティラノはその巨体一つで事件を解決することができるのか？

狂気と混沌の性獣８号編、ついに終結！！

原作：真野勝成/クロオビ

漫画：大谷慎治/ロータス

発売日：2026年４月15日

値段：800円（税抜）

発行：株式会社一二三書房

コミックポルカ：https://www.123hon.com/polca/web-comic/tyranno/

作品概要：https://hifumi.co.jp/lineup/tyranno5/

紙書籍 1・2巻発売決定！

帯にはショートドラマにて主演を務めた榎木淳弥氏と、大人気漫画『忍者と極道』の漫画家・近藤信輔先生の灼熱（あつ）過ぎるコメントが！

紙書籍だけで読める書き下ろし漫画、『野々上巡査の蒲田ウォーカー』も収録！お見逃しなく。

発売日：2026年4月15日

値段：800円（税抜）

発行：株式会社ロータス

ISBN

・ティラノ１巻 978-4-8096-8757-0 C0079

・ティラノ２巻 978-4-8096-8758-7 C0079

ドラマ公開・書籍発売記念キャンペーン

※画像はイメージです。紙書籍1・2巻購入者向け

野々上(榎木淳弥)特製アクリルスタンドプレゼントキャンペーン！

１.書籍1・2巻の帯に記載されているQRコードからGoogleフォームにアクセスし、キャンペーンにご参加いただけます。

２.フォーム内の『ティラノ』クイズにお答えいただいた方の中から、抽選で50名様に野々上特製アクリルスタンドをプレゼントします。

３.書籍1巻・2巻いずれかのクイズに正解すると抽選対象となり、両方のクイズに正解した方は当選確率がアップ！

応募期間

2026年4月15日 0:00 ～ 2026年6月14日 23:59

※画像はイメージです。電子書籍5巻購入者向け

「野々上スペシャルムービー」視聴キャンペーン！

電子書籍5巻の巻末に記載のリンクからGoogleフォームにアクセスすると、キャンペーン期間中「縦型ショートドラマ『ティラノ』 野々上スペシャルムービー」をご視聴いただけます。

公開期間

2026年4月15日 0:00 ～ 2026年7月14日 23:59

※特典の取り扱いは電子書店ごとに異なります。配信状況の詳細は、ご利用の電子書店の作品ページにてご確認ください。

THINGMEDIA株式会社について

THINGMEDIA（シングメディア）は、2018年3月に創業した渋谷の映像スタートアップです。

映像制作のプロフェッショナルとして、企業向けの広告・ブランデッドムービー・SNS動画等の企画・制作を手がける映像プロダクション事業と、課金型ショートドラマを中心としたIPコンテンツの企画・制作・配信を行うスタジオ事業を展開しています。

名称：THINGMEDIA株式会社

所在地：〒150-0047 東京都渋谷区神山町5-20 ZINE YOYOGI-KOEN 4A

設立：2018年3月16日

代表者：代表取締役 田中 博之、取締役/プロデューサー 佐藤 一樹

企業サイト：https://thingmedia.co/

採用サイト：https://recruit.thingmedia.co/

ショートドラマアプリ「BUMP」について

「BUMP」はemoleが運営する総ダウンロード数300万回※を超える新しいショートドラマアプリです。ユーザーは、1話1分～3分程度のショートドラマを、マンガアプリのように『待つと無料』のほか、1話97円（税込）の課金や広告視聴、また全話見放題のサブスクリプションでも楽しむことができます。

（※2026年1月現在）

不倫・復讐、女性同士のマウント合戦、下剋上や正体隠しといった勧善懲悪など、幅広いジャンルのドラマやアニメ作品を配信し、BUMP公式アカウントから発信するプロモーション告知用の切り抜き動画の再生回数は50億回※を超え、20代～30代の女性を中心とする幅広いユーザーに刺激的なショートドラマコンテンツをお届けしています。

●アプリダウンロードURL：https://emolebump.go.link/djCyg

●YouTube：https://www.youtube.com/@bump_drama

●TikTok：https://www.tiktok.com/@bump_drama

●Instagram：https://www.instagram.com/bump_drama/

●X（旧Twitter）：https://x.com/bump_drama

●Facebook：https://www.facebook.com/bump.drama

コミックポルカについて

厳選された小説などを元に、続々と掲載を行っているWEBコミックスレーベルです。株式会社SANKYOと株式会社一二三書房が共同で設立いたしました。今後もコミックポルカでは話題の作品を続々コミカライズ連載予定！

サイト：https://www.123hon.com/polca/ (https://www.123hon.com/polca/)

X（旧Twitter）：https://x.com/comic_polca

PDF版はこちらから :https://prtimes.jp/a/?f=d141077-121-e71c9dd5178b30df1c8f4886fcf98a7e.pdf