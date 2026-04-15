東京科学大学 伊原学 教授とみらい創造インベストメンツによる申請テーマがJST「ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム（D-Global）」に採択

株式会社みらい創造インベストメンツ

東京科学大学（理事長：大竹尚登）物質理工学院 応用化学系 伊原学 教授の研究グループ（亀田恵佑 助教、松永健太郎 硏究員）と、株式会社みらい創造インベストメンツ（代表取締役社長：岡田祐之）が共同代表者として申請したテーマ「コンパクト長期蓄電システム、“カーボン空気二次電池システム”プロトタイプ機の開発及び事業化推進」が、このたび科学技術振興機構（JST）「ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム（D-Global）」に採択されました。本テーマは、みらい創造インベストメンツが事業化推進機関として伴走し、技術の事業化およびスタートアップ創業を目指します。

採択テーマについて

【研究代表者】

東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 教授 伊原学

【事業化推進機関】

株式会社みらい創造インベストメンツ

【採択課題名】

コンパクト長期蓄電システム “カーボン空気二次電池 システム” プロトタイプ機の開発及び事業化推進

【研究テーマの概要】

炭素と二酸化炭素の反応によるギブズエネルギー差を充放電に利用する“カーボン空気二次電池システム”の社会実装によって、都市部の再生可能エネルギー由来の脱炭素電力を安価に供給し、エネルギーシステムを変革するスタートアップの設立を目指す。

採択にあたってのコメント

東京科学大学 物質理工学院 応用化学系 教授 伊原学 氏

本事業で商業化を目指す”カーボン空気二次電池システム（CASBシステム）”は、これまでの蓄電池とは異なる動作原理、仕組みで充放電します。炭素が空気中の酸素と反応しCO2が生成するシンプルな酸化反応を、電力への充放電に活用する世界初の蓄電システムです。1. 安全、２.コンパクト、3. 低コスト、4. 製品の安定供給の特長を持っていて、一定の充放電速度で大量の電力を長時間貯蔵するLDES(Long Duration Energy Storage）などとして、圧倒的な優位性を有しています。カーボンニュートラル及びエネルギー安全保障の強化に向けて、今後、安価な変動型再生可能エネルギー電源の比率を拡大できる、日本発のコンパクト大容量蓄電池システムとして、商業化を目指します。また、別途開発を進めるインテリジェントエネルギーシステム“Ene-Swallow(R)”事業と連携することで、CASB システムの価値を最大化させていきます。

株式会社みらい創造インベストメンツ 代表取締役社長 岡田祐之

社会の脱炭素化を背景に蓄電池市場は世界的に拡大しており、我が国においても脱炭素社会の実現と経済安全保障の観点から、その重要性は一層高まっています。こうした中、伊原先生のCASBシステムは、独自性と競争優位性を兼ね備えた日本発の技術として、世界の脱炭素化に大きく貢献し得るものと考えております。本採択を契機に、社会実装と事業化を一層加速できるよう、事業化推進機関として全力で支援してまいります。

【関連URL】

ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム（D-Global）採択一覧（JSTプレスリリース）

https://www.jst.go.jp/pr/info/info1831/index.html



東京科学大学 伊原学教授らのチームがJST「D-Global」第4回公募に採択されました（東京科学大学プレスリリース）

https://www.idp.ori.titech.ac.jp/event-news/8794/(https://www.idp.ori.titech.ac.jp/event-news/8794)

「ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム（D-Global）」とは

「ディープテック・スタートアップ国際展開プログラム（D-Global）」は、大学等発の技術シーズを核にして、社会・経済に大きなインパクトを生み、国際展開を含め大きく事業成長するポテンシャルを有するディープテック・スタートアップの創出を目的とします。当該目的を達成するため、技術シーズの事業開発に責任を有する事業化推進機関および研究開発に責任を有する研究代表者が共同代表者となり、事業化推進機関のプロジェクトマネジメントのもとに事業化マイルストンおよび研究開発マイルストンを設定し、事業化推進機関と研究代表者が一体的に課題を推進します。

※詳細については、下記のJSTホームページをご確認ください

JST大学発新産業創出基金事業

https://www.jst.go.jp/program/startupkikin/deeptech/index.html

みらい創造インベストメンツについて

みらい創造インベストメンツは、研究開発型スタートアップの創業前から起業後の事業拡大まで、技術の社会実装に伴走し"自ら未来を創造する"活動を行っています。

2014年に創業した独立系のベンチャーキャピタルであり、2016年に東京工業大学（現・東京科学大学）と社会連携活動の推進に向けた組織的連携協定を締結し、ベンチャーキャピタルファンドを設立しました。これまでにみらい創造1号・2号ファンドを通じて、東京科学大関連ベンチャーを中心に研究開発型スタートアップへ投資を行っており、実績としては4社が上場、4社がM&Aを実現しています。2025年12月に設立したみらい創造3号ファンドは、創業前の研究シーズ段階から、IPOを視野に入れたグロースフェーズまで一貫して伴走する「ベンチャークリエーション」を特徴としています。

また、大学発新産業創出プログラムや地域のスタートアップ・エコシステム共創プログラムにおける事業化推進機関としてGAPファンドを多数採択し、研究者・地域企業・金融機関を結びつける「成長ハブ」として機能しています。さらに、NEDO「大学発スタートアップにおける経営人材確保支援事業（MPM）」に採択され、客員起業家（EIR）制度を運用しながら、研究開発型スタートアップへの経営人材供給・育成にも取り組んでいます。中小機構関東本部、つくば研究支援センター、北九州市、九州工業大学や大学系VC等と連携協定を結び研究開発型スタートアップをとりまくエコシステム形成を進めてまいります。

WEBサイト https://miraisozo.co.jp