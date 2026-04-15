渋谷・MIYASHITA PARKのアディダス旗艦店がリニューアル 「アディダス ブランド フラッグシップ ストア MIYASHITA PARK」2026年4月15日（水）オープン

アディダス ジャパン株式会社

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アディダス ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：萩尾 孝平）は、渋谷・MIYASHITA PARK内にブランドの新たな旗艦店舗「アディダス ブランド フラッグシップ ストア MIYASHITA PARK」を、2026年4月15日（水）よりリニューアルオープンいたします。

同店舗は2020年に、「東京」をテーマとしたコンセプトストア「アディダス ブランド センター RAYARD MIYASHITA PARK」としてオープン。世界有数のショッピングエリアである渋谷において、国内最大級の売り場面積を誇る大型店舗として多くのお客様にご利用いただいてきました。

今回その店舗が全面リニューアルし、ブランド旗艦店舗「アディダス ブランド フラッグシップ ストア MIYASHITA PARK」として新たにオープンします。75年以上にわたりスポーツカルチャーを牽引してきたアディダスを代表する旗艦店として、スポーツカテゴリーからライフスタイルカテゴリーまで、商品ラインアップを大幅に拡充。スポーツとファッションの垣根を越え、アディダスの先進的なイノベーションや旬なトレンドをいち早く取り入れた商品を取り揃えました。また、この夏に迫った「FIFAワールドカップ 2026」に向け、サッカー日本代表はもちろんのこと、各国代表やさらには世界のクラブチームのユニフォームやファンウェアを豊富にラインアップ。サッカー日本代表ユニフォーム専用のカスタマイゼーションサービスも新たに導入し、誰もが自分のスタイルでサッカーを楽しむことを応援します。

大型ファサードを活かした開放感あふれる店内では、アディダスの核となる「スポーツ、そしてスポーツから生まれるカルチャー」を軸に、ランニングやトレーニングなどのスポーツシーンに対応したパフォーマンスカテゴリーの最新プロダクトを展開。加えて、アディダス オリジナルスをはじめとする日々のコーディネートにも取り入れやすいライフスタイル商品も幅広く揃えました。旗艦店にとしてふさわしい品揃えと、ここでしか体験できないユニークなサービスを提供することで、グローバルブランドであるアディダスの世界観を体感いただける店舗を目指します。

「アディダス ブランド フラッグシップ ストア MIYASHITA PARK」概要

■ 店舗情報

- 店名：アディダス ブランド フラッグシップ ストア MIYASHITA PARK（adidas Brand Flagship Store MIYASHITA PARK）- 所在地：東京都渋谷区神宮前6-20-10 MIYASHITA PARK South 1階・2階- 電話番号：03-5774-7100- 定休日：不定休- 営業時間：11:00-21:00- 営業開始：2026年4月15日（水）- 売り場面積：1067.17平方メートル （322.80坪）- アクセス：JR、東京メトロ半蔵門線・銀座線・副都心線、東急東横線・田園都市線、京王井の頭線「渋谷駅」徒歩3分、東京メトロ千代田線・副都心線 明治神宮前＜原宿＞」駅 徒歩8分

■ 展示商品数（オープン時）

- パフォーマンス（540）：フットウェア（88）、アパレル（320）、アクセサリー（132）- アディダス オリジナルス（353）：フットウェア（165）、アパレル（176）、アクセサリー（12）

■ 主な取扱商品カテゴリー（オープン時）

ランニング、トレーニング、フットボール、アウトドア（テレックス）、スポーツウェア、アディダス オリジナルス

※全カテゴリーにおいてメンズ・ウィメンズを展開。キッズの取り扱いはございません。

店舗の特長について

1) サッカー日本代表ユニフォーム向け「MADE FOR YOU」カスタマイゼーションサービス導入

「アディダス ブランド フラッグシップ ストア MIYASHITA PARK」では、アディダスを象徴するサッカー日本代表ユニフォームをはじめ、各国代表チームのユニフォームを国内最大規模で展開します。

また、世界各地の旗艦店で導入されているカスタマイゼーションサービス「MADE FOR YOU」を、本店舗ではサッカー日本代表ユニフォーム向けに特別導入。店頭でご購入いただいたユニフォームに、お好みのネーム＆ナンバーをその場でプリントできる即日カスタマイズサービスを開始し、よりパーソナルで特別な1着を提供します。

2) イノベーションを搭載したランニングアイテムを展開

日本でもカルチャーとして広がりを見せるランニングに着目し、最新イノベーションを搭載したアディダスのランニング製品を幅広く展開。記録向上を目指すシリアスランナーから、ライフスタイルの一部として走ることを楽しむランナーまで、多様なニーズに対応します。

東京のランニングカルチャーを支える拠点として、アディダスならではのショッピング体験をお届けします。

3) 日本初の会員専用カウンター「adiClub カウンター」導入

世界で3億人以上が利用する、アディダス会員プログラム「adiClub（アディクラブ）」のメンバー専用サービスカウンター「adiClub カウンター」を新たに導入。新規入会のサポートはもちろん、会員限定の特別体験やイベントの実施を通じて、より深いブランド体験を提供します。

リニューアルオープンを記念した期間限定企画として、ここでしか手に入らないレアアイテムが当たるadiClub カプセルトイを設置します。

本店舗を、日本のお客様はもちろん、世界から訪れるadiClub会員にとって、新たなハブとなる拠点として発展させていきます。

「アディダス ブランド フラッグシップ ストア MIYASHITA PARK」オープン記念 発売商品について

■「ADIZERO EVO SL WOVEN（アディゼロ エヴォ エスエル ウーブン）」日本限定モデル

ランニングからライフスタイルシーンまでシームレスに履ける高機能ランニングシューズ「EVO SL WOVEN」の日本限定モデルが登場。「EVO SL」のトレードマークとも呼べるサイドのボールドなスリーストライプに、日本の浮世絵からインスパイアされたグラフィックを入れ込んだ特別仕様です。

【商品情報】

・品番：KH8448 (W) 、KH8449 (M)

・価格：\19,800（税込）

・発売日：2026年4月15日（水）MIYASHITA 先行発売

「adidas Originals x Oasis LIVE '25」コラボレーションコレクション第二弾

「adidas Originals （アディダス オリジナルス）」 は、英国を代表するロックバンド「Oasis（オアシス）」とタッグを組み、グローバルツアー「Oasis LIVE '25」に合わせ、両者が共に歩んだ30年の歴史を封じ込めたキャンペーン「Original Forever」を 2025年8月より展開しています。本コラボレーションのコレクション第二弾を、2026年4月15日（水）に発売いたします。アディダス直営店舗では「アディダス ブランド フラッグシップ ストア MIYASHITA PARK」のみ先行展開いたします（※その他一部直営店は4月22日（水）発売開始予定）。

【商品情報】

■ ペットのためのadidas Originalsアパレル＆アクセサリーコレクション

「adidas Originals（アディダス オリジナルス）」から、ペット向けアパレル＆アクセサリーの新コレクションが登場します。

本コレクションでは、100％コットン素材を使用したペット用クラシックショートスリーブTシャツが、バレエピンク、ライムグリーン、ブライトイエロー、オフホワイト×ブルーの全4色で登場。肩に配したスリーストライプス、胸元のトレフォイルロゴ、背面のプリントロゴがアクセントとなり、遊び心とスタイルを兼ね備えたデザインに仕上げています。またアクセサリーには、トレフォイルスタッズとチャームをあしらった本革製の首輪や、PUレザー素材を使用した2WAY仕様のキャリーバッグが登場。機能性とスタイル性を両立したアイテムが揃います。

アディダス直営店舗では、2026年4月15日（水）より「アディダス ブランド フラッグシップ ストア MIYASHITA PARK」にて先行展開いたします（※その他直営店は発売日未定）。

「adiClub（アディクラブ）」について

「adiClub」は、全世界で3億人以上が利用するアディダスの会員プログラムです。会員登録（無料）をするとアディダスの最新情報にいち早くアクセスでき、貯めたポイントに応じた特典のご用意も。ポイント交換プログラムは、アディダス直営店、アディダス オンラインショップ、アディダス アプリ、CONFIRMED アプリでの商品購入などで貯めたポイントを、様々な特典やクーポンと交換できるアディダス独自のプログラムです。「adiClub Days」ではポイントを使って応募できる特別体験やプレゼント抽選など、アディダスならではの会員限定サプライズ特典をご用意しています。ぜひこの機会にご登録いただき、アディダスへの「好き」でポイントを貯めて、アディダスを「もっと好きになる」特典を手に入れてください。

アディダス最新情報

・ アディダス オンラインショップ ：https://www.adidas.jp/

・ アディダス アプリ：https://www.adidas.jp/mobileapps

- アディダス ウェア ：https://www.adidas.jp/ウェア・服(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D)

- アディダス シューズ：https://www.adidas.jp/シューズ・靴(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4)

- アディダス アクセサリー：https://www.adidas.jp/アクセサリー(https://www.adidas.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC)

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