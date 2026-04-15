【紹介婚】「続・春の出会い応援キャンペーン」ご好評につきGWまで期間延長のお知らせ

一般社団法人日本婚活支援協会

一般社団法人日本婚活支援協会（東京都港区、代表理事：後藤 幸喜）は、1対1の対面による紹介サービス「紹介婚」における「春の出会い応援キャンペーン」の実施期間を2026年5月10日まで延長することを決定いたしました。

本キャンペーンは、多くのお申込みとお問い合わせを受けたことを受けてのものであり、結婚適齢期世代を中心に高まる「無駄のない出会い」や「安心して会える環境」へのニーズに応える取り組みとして、この春より実施しております。

■キャンペーン延長の背景

近年、物価高騰や将来不安の影響により、婚活においても時間効率（タイパ）や費用対効果（コスパ）を重視する傾向が強まっています。また、年度末から新年度にかけては生活環境の変化が多く、「タイミングが合わなかった」や「もう少し検討したい」といった声も寄せられました。

こうした状況を踏まえ、より多くの方に出会いの機会を提供するために、本キャンペーンの延長を決定いたしました。

■「紹介婚」について

「紹介婚」は、身元確認を行った会員同士を写真付きプロフィールにより1対1でご紹介する、お見合い型の婚活サービスです。不特定多数への同時紹介を行わない仕組みによって、プライバシーに配慮しながら安心して出会える環境を提供しています。

マッチングアプリやイベント型の出会いに不安を感じる方や、落ち着いた出会いを求める方に適したサービスとして、多くの方にご利用いただいております。

【紹介婚】続・春の出会い応援キャンペーン～1対1の対面で、安心の出会いを～

■キャンペーン概要

・期間：2026年4月15日（水）～5月10日（日）

・特典：セッティング料（通常3,000円／回）が2026年6月末まで無料

・対象：女性（23歳～50代）／男性（25歳～50代）

＜利用条件＞

・1年以内の結婚、または結婚につながる出会いを希望する独身者

・2026年4月または5月に新規登録された方

・申込みから1週間以内に会員登録が完了した方

※オンライン面談は対象外

会費（入会品・登録料・成婚料不要）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44362/table/85_1_de2954c16cd0567f898d7b8beddfb950.jpg?v=202604151051 ]

※すべてのプランは6ヶ月間有効、ご希望に応じて期間の更新も可能です。※入会金・登録料・成婚料などの追加費用は不要です。

■関連リンク

▶「紹介婚」続・春の出会い応援キャンペーン

https://konkatu.or.jp/newsevent/newsevent-48938/

▶ 公共型のお見合いサービス「紹介婚」

https://konkatu.or.jp/syoukaikon2020/

▶ 入会案内はこちら

https://konkatu.or.jp/guidance/

▶ よくある質問(FAQ)

https://konkatu.or.jp/faq/

■お申込み方法

▶ 下記URLの専用フォームからお申込み

https://pro.form-mailer.jp/lp/0a4fd040218798

■一般社団法人日本婚活支援協会について

一般社団法人日本婚活支援協会は、「本気で結婚したい」と願う独身者が安心して出会い、家庭を築けるよう支援する団体です。自治体・団体・企業と連携し、婚活イベントやセミナーの企画・運営、講師派遣などを行うほか、2020年より、結婚と地方移住を同時に支援する「移住婚」プロジェクトを全国の自治体と連携して展開しています。



名称 ：一般社団法人日本婚活支援協会

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山3-8-8

代表者：代表理事 後藤 幸喜

設立 ：2010年3月19日

URL ：https://konkatu.or.jp