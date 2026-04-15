イラストレーター・おおたうに による、50代の今を楽しむファッションとライフスタイルを紹介する一冊！

株式会社オーバーラップ(代表取締役社長：原田 直樹、所在地：東京都品川区)は、1990年代後半から雑誌『Zipper』などで連載を持ち、当時の10・20代から人気を集めたイラストレーター・おおたうに氏によるイラストエッセイ『50s STYLE BOOK -ファッションクレイジーなわたしが50代になったら-』(はちみつコミックエッセイ)を2026年4月15日に発売いたしました。 本作は、「いままでの服がしっくりこない」「自分に似合うものが分からない」など、体型や環境の変化でファッションに迷いがちな50代に向けて、50代の今を楽しむファッションとライフスタイルを紹介する一冊となっています。 キレイに見える服の選び方から、古着を活かしたお金をかけないおしゃれのコツまで、経験を重ねた今だから見えてきた、前向きな暮らしのヒントが満載です。

おおたうに氏コメント

https://888ce.over-lap.co.jp/series/7307/

こんにちは！ おおたうにです。 ついについに、ずーっと描きたかった「歳を重ねたらファッションはどうなるの？」を、一冊にまとめることができました！ そもそもこのテーマは30代後半から頭の中にあったのですが、色々経験した今だからこの形にできたのだなと思います。 楽しく頑張って作った一冊、ぜひお読みくださいませ♡

『50s STYLE BOOK -ファッションクレイジーなわたしが50代になったら-』 作品紹介

＜あらすじ＞ 「いままでの服がしっくりこない」「自分に似合うものが分からない」-- 体型や環境の変化で、ファッションに迷いがちな50代。 そんな世代に向け、雑誌『Zipper』などで人気を博したイラストレーター・おおたうにが、 50代の今を楽しむファッションとライフスタイルを紹介します。 キレイに見えるTシャツの選び方やおすすめのスカート丈など、実践的なテクニックはもちろん、 古着や手持ち服のリメイクなど、お金をかけずにおしゃれを楽しむコツも満載。 年齢をネガティブに捉えることなく、経験を重ね感性が磨かれた今だからこそ楽しめるファッションがある-- そんなメッセージとともに、アイデアと元気を届けてくれる一冊です。

＜書籍情報＞ 【タイトル】50s STYLE BOOK -ファッションクレイジーなわたしが50代になったら- 【著】おおたうに 【レーベル】はちみつコミックエッセイ 【判型】A5判 【定価】1,650円（税込） 【発売日】2026年4月15日 【ISBN／JAN】 978-4-8240-1589-1 【発行】株式会社オーバーラップ ＜おおたうに SNS＞ X… https://x.com/outauni Instagram… https://www.instagram.com/outa_uni/