Ludens AI、エンジェルラウンドにて約６億円の資金調達を達成

株式会社Ludens AI

株式会社Ludens AI（東京都千代田区、代表取締役：薛立君・山本真里江）は、Ludens AIグループのエンジェルラウンドにおいて、CWB Capital、Linear Capital、PKSHA Algorithm Fundを引受先として、総額約6億円の資金調達を達成したことをお知らせいたします。



■ 資金調達の背景と目的

当社は「AIをツールから存在へ」をビジョンに掲げ、人のWell-beingを起点としたAIコンパニオンロボットの研究・開発を行っています。スマートフォンやパソコンが「情報へのアクセス手段」として私たちの日常に普及したように、コンパニオンロボットが「人と共に在る存在」として、自然に生活に溶け込む新しいカテゴリの創造を目指しています。本資金調達により、以下を重点的に推進してまいります。

- AIコンパニオンロボットのプロダクト開発の加速研究開発- エンジニアリング人材の採用強化- 国内外パートナーとの事業開発推進



■ CES 2026出展 -世界市場からの反響

CES2026 弊社ブースでの様子

2026年1月、米ラスベガスで開催された世界最大級のテクノロジー展示会「CES 2026」に、日本のAIスタートアップとして初出展しました。約4,500社・150以上の国と地域から企業が集まり、総勢14万人以上が来場するグローバルステージです。この場において、弊社ロボット「Cocomo」と「INU」は多数のメディア掲載および商談機会を獲得し、グローバル市場における高い関心と需要を確認しました。



■ 投資家について

CWB Capital

香港科技大学教授である李沢湘教授が設立。DJI、Narwalのエンジェル投資家として知られ、香港で最も著名なハードウェア分野の投資家。当社に対して今回で3回連続の投資となります。

Linear Capital

Facebookの初代中国R&Dマネージャーを務めたHarry Wang氏が2014年に設立したフロンティアテクノロジーファンド。現在、運用資産総額20億米ドル以上の10のファンドを管理。先進技術を活用して「真の課題」を解決するスタートアップを最も早い段階から発掘しています。

PKSHA Algorithm Fund

AIとソフトウェア分野に強みを持つベンチャーキャピタルファンド。日本、韓国、中国、東南アジアにチームを有し、PKSHAグループや松尾研究所の知見・ネットワークも活かしながら、社会課題解決に資する先進的な知能化技術を有する国内外のスタートアップに投資・支援を行っています。



■ 今後の展望

私たちは、AIが「使うもの」から「寄り添う存在」へと変わる未来を実現します。コンパニオンロボットという新たなカテゴリを通じて、人とテクノロジーの関係性を再定義し、日常におけるWell-beingの向上に貢献してまいります。



◼︎会社概要

社名：株式会社Ludens AI

設立：2025年12月

代表者：薛立君・山本真里江

所在地：〒100-6208 東京都千代田丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内 8階

事業内容：AI搭載型コンパニオンロボットの研究・開発

公式サイト：https://ludensai.com