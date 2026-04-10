麗澤瑞浪中学・高等学校（岐阜県瑞浪市／校長：藤田知則）は、高等学校において2026年4月より「アントレプレナーシップコース」を新設いたしました。本コースは、アントレプレナーシップを単なる起業家教育としてではなく、「コンフォートゾーンから一歩踏み出す勇気と作法」と捉え、「自分の未来は自分で創る」ことに本気で取り組む学びの場です。 本コースの主な特徴は以下の通りです。 • 20単位以上を自らデザインするカリキュラム • 探究活動に集中できる「探究公欠制度」 • コースの生徒全員が生活するアントレプレナーシップ寮制度 • 高大連携授業 • 3年間で100人超の大人との出会いを創出

開設に合わせて、「3年間で100人超の大人との出会いを創出」するプロジェクトを開始しました。多彩なゲストを招き、その生き方に直接触れる機会を提供します。書籍やインターネットでは得られない人生の体験談や価値観に触れることで、生徒自身が未来を描く際の羅針盤とすることを目的としています。ゲストの活動や実績だけでなく、人生そのものをテーマに語ってもらうことで、「どんな思いで、どんな道を辿って今に至るのか」という人間としての生き方を学ぶ貴重な場を生み出してまいります。 第１回のゲストとして、株式会社MIXIの村荑龍馬氏をお迎えします。村荑氏との出会いは、2025年12月21日に開催されたTiB Students主催の「アントレプレナーシップ教育ギャザリングDAY」において、本校が「教員によるアントレプレナーシップ教育・報告ピッチ」を行ったのがきっかけです。本コースの趣旨やビジョンに深く共感いただき、新しいチャレンジに興味を示してくださり、今回の実施が実現しました。

【100人の大人との出会い創出プロジェクト第１回】

■対象者：麗澤瑞浪高等学校アントレプレナーシップコース生 17名 ■日 時：2026年4月14日（火）18：30～20：50 ■場 所：麗澤瑞浪中学・高等学校 アントレプレナーシップ寮 ■講 師：村荑龍馬氏（株式会社MIXI）

【講師プロフィール】

村荑龍馬氏 株式会社MIXI 取締役・上級執行役員 2005年に株式会社イー・マーキュリー(現 株式会社MIXI)に入社。 SNS「mixi」の開発に携わる。2009年に退職後、ゲーム会社などを経て、2013年に再入社。主にモンスターストライクの開発業務に従事。 2016年7月、XFLAGスタジオ ゲーム開発室長に就任し、XFLAGのエンジニア全体を統括。 2018年4月、当社執行役員CTO就任。2019年6月、当社取締役執行役員CTO就任。 2020年4月、当社取締役CTO就任。2022年4月、当社取締役CTO 上級執行役員就任。 2023年4月より、当社取締役 上級執行役員（現任）。 • 渋谷スタートアップ大学(Shibuya Startup University) 学長 • 渋谷QWS(産学官民共創施設) Innovation 協議会 理事長 • 経済同友会幹事 • 一般社団法人 CTO協会 顧問

【麗澤瑞浪中学・高等学校について】

麗澤瑞浪は昭和10年、創立者の廣池千九郎（法学博士）が「道徳科学専攻塾」を開塾したことから始まります。自立、感謝、思いやりの心を育む中高一貫の私立学校です。豊かな自然環境の中、寮生と通学生が切磋琢磨しながらともに過ごし、人としての成長と高い大学進学率の両立を実現しています。『私の未来は私が創る』をスローガンに掲げ、世界で活躍できる日本人を輩出する進学校として ・探究・キャリア教育 ・英語・国際教育 ・道徳教育 ・確かな学力 の4つを柱に教育活動を展開しています。

https://www.mz.reitaku.jp/

【本件に関するお問合せ先】

麗澤瑞浪中学・高等学校 入試広報課 担当：鳥海・須川 〒509-6102 岐阜県瑞浪市稲津町萩原1661 TEL: 0572-66-3173 FAX: 0572-66-3100 Email: mz-pr@mz.reitaku-u.ac.jp