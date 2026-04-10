【あみやき亭三重県限定】あみやき亭松阪店で大好評、衝撃の一皿　　　『松阪牛特上ロースステーキ』4月10日（金）より三重県内に拡大して期間限定販売！

株式会社あみやき亭

三重県のお客様へ、30周年分の感謝を”価格”で還元

あみやき亭は創業30周年を迎え、日頃ご愛顧いただいている三重県のお客様へ

「本当に価値あるものを、驚きの価格で届けたい」という想いから本企画を実施いたします。

”ちょっと贅沢したい日”や、”家族での特別な外食”にも最適な一品です。

■松阪牛特上ロースステーキをお値打ち価格で提供

今回のイベントでは、高級和牛として知られる 松阪牛 の「サーロイン」「リブロース」を使用した松阪牛特上ロースステーキをお値打ち価格でご提供します。

「サーロイン」「リブロース」とも、きめ細かい肉質と上質な脂の甘みが特徴で、松阪牛の魅力を存分に味わえる部位のひとつです。

焼肉としてはもちろん、軽く焼いて肉の旨みを楽しむステーキ感覚でも味わえる贅沢な一皿となっています。

一般的に松阪牛のサーロイン・リブロースは、高級専門店等において1人前（約100ｇ相当）

3,000円～5,000円前後で提供されるケースが多いですが、本企画では30周年記念としてこの価格を実現しました。

松阪牛特上ロースステーキ

松阪牛特上ロースステーキ 1,280円（税込1,408円）

松阪牛の「サーロイン」「リブロース」をこの価格で楽しめるのは、今回のイベントならではの魅力です。

「ちょっと贅沢な焼肉を楽しみたい」という方にもおすすめの一品となっています。

■家族や仲間と楽しむ焼肉時間

家族での食事や仲間との集まり、ちょっと贅沢な焼肉時間にぴったりのイベントとして、地域の皆様に楽しんでいただける内容となっています。

みんなでワイワイ焼肉するなら、ぜひ、三重県内のあみやき亭へお越しください。

【開催期間】2026年4月10日（金）～5月6日（水）

【開催店舗】あみやき亭鈴鹿店 あみやき亭四日市日永店 あみやき亭桑名大山田店

あみやき亭津高茶屋店 あみやき亭津白塚店 あみやき亭四日市久保田店 あみやき亭桑名江場店

あみやき亭名張店 あみやき亭伊勢店 あみやき亭伊賀上野店 あみやき亭松阪店

定休日：年中無休

■株式会社あみやき亭について

ご予約はこちら :https://shop.amiyakitei.co.jp/%E4%B8%89%E9%87%8D%E7%9C%8C/?brands=%E3%81%82%E3%81%BF%E3%82%84%E3%81%8D%E4%BA%AD,%E3%81%82%E3%81%BF%E3%82%84%E3%81%8D%E4%BA%ADPlus

「国産牛をお値打ち価格で」をモットーに、全国で焼肉チェーンを展開。肉のプロが厳選した仕入れと、徹底した品質管理により、安心・安全で美味しい焼肉体験を提供し続けています。

公式HP：【公式】https://amiyakitei.jp/

公式Instagram：【公式】https://www.instagram.com/amiyaki_official/