日本最大級のママ向け情報サイト「ママスタ」の情報発信メディア「ママスタセレクト」（運営：株式会社インタースペース、代表取締役社長：河端伸一郎、証券コード：2122、以下インタースペース）は、「子どもの新生活」についてのアンケートを実施しました。 4月になり、子どもたちの新生活が始まりました。入園入学や進級、学童保育の利用開始など、家庭によって生活環境が大きく変わる時期です。保育園や幼稚園、学童などを利用する際、「希望通りになったが、わが子に合っているのだろうか」「希望通りでなくても、トラブルが起きないだろうか」といった心配は、多くの親にとって気になる点ではないでしょうか。 そこで今回ママスタセレクトでは、「お子さんの保育園・幼稚園・学童は希望通りにいきましたか？」というアンケートを実施しました。 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1547889

＜希望通りに決まった家庭は約6割＞

「希望通りだった」「希望通りではなかった」「その他」の3択で回答を募ったところ、もっとも多かったのは「希望通り」で62.2％でした。

【コメント】 「希望通りでした！きょうだいもいるので安心」 「たくさん見学して第1希望の園に決定。先生も環境もとても良くて入れてよかった」 「継続で学童入所許可が出たので安心していたが、本人は通常下校したいと言い出して困っている。まだまだ鍵っ子は不安の新2年生」

第1希望の園に入れたことへの安堵やきょうだいで同じ園に通える安心感など、納得のいく園選びができた家庭も少なくないようです。一方で、新生活への不安を感じている声もありました。

＜約2割は「希望通りではなかった」＞

「希望通りではなかった」と回答した人は24.1％となりました。とくに学童は、地域や学年によって入りづらいケースもあるようです。

「人気の幼稚園には落ちたのですが、決まっただけで満足でした」 「小3になり、当たり前に児童クラブへ入会できると思っていたのに待機になった。今、大慌て中」

＜「その他」約1割はハプニングも＞

「その他」と回答した人は13.7％に。「学童の申し込みを忘れて4月から入れず……」との具体例が届きました。入園・入学前後は準備や手続きが多く、忙しい時期。申込期限や自治体の制度などを早めに確認しておくことが大切です。

＜フリー回答：「通ってみたらよかった」という声も＞

当初の希望とは違っても前向きに受け止めている声もありました。

「通ってみると子どもに合っていて、良い幼稚園でした！」 「緊急事態宣言のなかで入園。慣らし保育もなく戸惑うことが多かったが、先生たちが神様に見えました」

＜希望通りでも、そうでなくても大丈夫！＞

今回のアンケート調査では、希望通りに決まった家庭が約6割を占めました。一方で、待機や倍率などの影響で希望通りにならなかった家庭も少なくありません。しかし実際に通い始めてから園の良さを感じたり、先生のサポートに助けられたりするケースもあるようです。 新生活のスタートでは、多くの家庭が期待と不安を抱えています。実際に園や学童に通い始めてから見えてくる魅力や発見もあるもの。最初は不安や戸惑いがあっても、子どもが少しずつ環境に慣れていくなかで、家庭の生活リズムも整っていくことでしょう。

【アンケート概要】 実施期間：2026年3月7日～2026年3月8日（2日間） 回答人数：357人 属性：子どもがいる方、妊娠中の方 調査方法：インターネット 【アンケート詳細ページ】 https://select.mamastar.jp/1547889

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